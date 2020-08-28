新冠肺炎疫情擴散造成全球股市下滑，吸引年輕投資族群擇機進場，帶動以數位帳戶購買台股與海外投資的需求，永豐金證券大戶投首創線上交割服務，獲得年輕族群關注

新冠肺炎（COVID-19）疫情黑天鵝促使全球股市呈現激烈震盪，台灣也不例外，在這個關鍵時刻，不少投資人選擇危機入市、逢低買進，該舉，不但帶動台股走強，也讓海外複委託的股票交易熱度呈現上揚趨勢，值得特別注意的是，選擇在這個時間點危機入市的不僅僅是資深股民，或者是不重視理財的年輕族群也紛紛加入，推動全球股市瘋漲趨勢。

對於數位化程度高、習慣使用數位金融服務的年輕投資族群來說，商品服務是否夠便捷、易用，將直接左右年輕族群的使用意願，而這，也是永豐金證券大戶投會在防疫期間嶄露頭角，吸引一批又一批年輕投資人喜愛的原因。

專為年輕投資族而生的永豐金證券大戶投，以三大優勢吸引市場青睞

在這一波全球瘋股的熱潮中，又以年齡介於20到39歲的亨利族（HENRY）的行動最為積極，台灣也不例外，對於這群高薪但尚不富裕（High Earner，Not Rich Yet）的年輕人來說，服務的便捷、易用尤其關鍵，對此，永豐金證券的因應之道是：以數位服務無斷點的核心理念設計「大戶投」，以快速開戶流程、豐富實用的投資服務與便捷好用的下單流程，以及交割帳戶高利活儲等三大優勢，吸引年輕投資族群的開戶首選。

首先，在快速開戶這件事上，為了讓年輕投資族群可以心動立即行動，永豐金證券除推出三步驟完成線上開戶服務，更在開戶流程中導入QRCode文件快驗通等服務，即時驗證投資人簽署的開戶契約書與確認函內容、防止文件遭竄改，讓投資人最快可以在線上開戶後1小時開始下單，今年7月，更因應市場需求–想同時布局台股與海外複委託（買美股），創券商首例，推出線上台股、複委託交割戶綁定服務，成功在年輕投資族群市場掀起熱潮。

至於在豐富資源與便捷下單流程這件事上，永豐金證券的做法是，投資人完成證券開戶後，無須另外下載App，只要加入永豐金證券LINE@即可享受高度整合的智慧化投資服務，讓投資人可以聰明理財，累積無限財富。例如，透過「AI幫你顧」服務分析出最符合投資人需求的資訊，包括大師選股、熱門主題、財報亮點與每日必看，投資人只要點選大師選股服務，即可看到符合巴菲特、彼得林區、葛拉漢、肯尼斯費雪等金融大師選股策略的股票，然後，投資人只要選擇感興趣的股票，即可輕鬆查詢個股的日K線、周K線與月K線等走勢圖以及多元情報，確認無誤後，只要一鍵即可完成下單動作。

最後是大戶投提供的獨家優惠方面，購買台股、期貨與海外股票即可享交易手續費優惠，以及透過豐存股定期申購股票也可享有手續費優惠外，有別於一般交割帳戶僅提供0.01%的活儲利率，大戶投端出鏈結大戶數位帳戶即可享交割帳戶1.1%高利活儲服務：50萬以內的存款利率達1.1%，50萬到100萬的利率則是0.45%，讓投資人的閒置資金也可取得不錯的回報。

後發先至，永豐金以銀行大戶 X 證券大戶投推全方位整合服務

「今（2020）年1月到7月，『大戶投』線上開戶人數創下佳績，其中，超過八成的客戶年齡介在20到39歲，顯見年輕投資人對『大戶投』的便捷、快速且直覺化的服務十分滿意。」永豐金證券總經理江偉源面帶微笑地表示，永豐金證券的團隊成員將因應年輕投資人的需求，持續不斷的優化各項投資商品在彈性靈活、便捷易用等面向的表現，以「無斷點數位服務」圈粉，讓更多年輕投資人加入大戶投，一用就愛上。

「目前，永豐銀行的大戶數位帳戶已經跟永豐金證券的大戶投帳戶進行開戶流程節點的整合，之後，將進一步深化大戶、薪轉戶跟大戶投的鏈結性，同時，透過行銷活動交叉導客的方式，提供更便捷且多元的零斷點數位金融服務。」關於未來的產品服務方向，江偉源如是總結。