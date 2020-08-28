身處低利率、高物價時代，想靠儲蓄存出一輩子財富，幾乎是不可能的任務，那麼，年輕人該怎麼累積財富？快來「豐雲學堂」找答案！

全球股市搶搶滾，但對年輕世代來說，好像是另外一個世界。根據投資人開戶統計數據，29歲以下的投資族佔比不到1成，投資族群呈現高齡化發展，是什麼原因造成這個狀況？年輕人為什麼不願意投資，理由有二：首先是沒有足夠資金進行投資；其次是證券交易涉及的知識又多又雜，沒辦法很快上手。

「對年輕人來說，開戶並不難，難的是如何展開第一步。」也因如此，永豐金證券在推出符合年輕人需求的數位投資平台–「大戶投」與「豐存股」後，接下來的重點工作是幫助年輕人掌握股市等投資脈動，永豐金證券負責數位業務副總劉柏甫表示，為了幫助年輕人更了解資本市場、掌握投資秘訣，永豐金證券推出結合教學與交易的平台–豐雲學堂，運用新媒體，以年輕人聽得懂的話語，分享最新熱門投資資訊，例如，如何在除權息旺季（每年7月到8月）挑選高殖利率股票、由理財機器人教年輕人選股與掌握產業知識，以及怎麼用3,000元存股大賺未來財等等。

好看、易懂，做年輕人的投資好朋友

「豐雲學堂不僅是提升消費者財富管理知識的重要平台，也具備交易功能，不用另外開啟下單軟體，可以直接在豐雲學堂下單，幫助年輕人、所有投資小白輕鬆展開第一步。」劉柏甫表示，雖然投入股市的年輕人不多，但是，他們對投資理財是很渴望的，不僅花很多時間閱讀理財文章、比較各種理財商品，還會去嘗試哪種數位投資平台比較適合自己，也因如此，永豐金證券以年輕人為師，從年輕人的角度構思，將豐雲學堂的內容聚焦在「12大類行動隨選專欄」、「豐TV獨家影音」、「客製化個人服務」，幫助年輕人快速掌握台股、美股、匯率、期貨選擇權等金融商品的投資資訊與交易知識。

12類行動隨選專欄是針對不同投資需求開設的專區，其中，又以「話題選股專欄」跟「豐存股專欄」最受歡迎、創下單篇文章瀏覽量破萬的佳績；前者是永豐金證券的投資顧問根據理財機器人分析結果延伸出來的專業教學內容，目標是協助年輕人建立最適合自己的投資策略，例如在除權息旺季該如何挑選高殖利率個股等；後者則是針對沒有時間一直盯盤的小資族推出的專區，讓想趁著全球股市震盪危機入市的投資人可以掌握最新資訊，因此，該專欄除有常見的定期定額教學，還會提供數據化的回測教學，讓年輕人、投資小白也可以輕易學會存股，將波動風險轉換成逢低布局的契機。

為了讓學習投資理財資訊就像看Netflix一樣輕鬆簡單，永豐金證券特別成立跨部門影音內容專案小組，以豐TV獨家影音提供精彩內容，定期推出「吸睛產業」、「新手理財」、「豐存股美股」、「選股真功夫」等內容。劉柏甫表示：「我們的目標是在短短10分鐘內，讓新手秒懂產業知識與投資秘訣，例如，用日常生活常見的鬆餅講解晶圓片原理，分享選股就跟選配偶一樣等秘訣。」

光是幫助年輕人快速掌握投資資訊還不夠，永豐金證券進一步推出客製化服務讓年輕人可以快速下單；亦即，將教學內容、技術分析與委託下單等服務整合在一起，讓證券交易變得像網路購物一樣簡單：投資人看完股市K線圖即可直接下單，享受零斷點、一站式的投資體驗。

永豐金證券

打造零斷點投資體驗

誰說投資一定得花大錢？只要能掌握「時間複利」，用3,000元也可以為自己建構美好人生。也因如此，永豐金證券的做法是，藉由串聯服務（大戶投）、內容（豐雲學堂）與平台（豐存股）的方式打造零斷點投資體驗，讓剛開始接觸投資市場的消費者可以一氣呵成的完成線上開戶、掌握投資理財知識並進行第一筆交易，享受聰明理財帶來的豐碩收益。

劉柏甫面帶微笑地表示，從大戶投、豐存股與豐雲學堂的當前績效表現來看：大戶投線上開戶數呈現倍數增長、「豐存股–台股」定期定額每月扣款金額破億元，以及豐雲學堂單月瀏覽人數破30萬，數位服務零斷點確實有助於吸引投資人青睞，共創投資人、夥伴與永豐金證券的三贏局面。

展望未來，永豐金證券除持續不斷的因應股市動態豐富豐雲學堂的內容，例如因應美股投資熱潮在「豐存股美股」專欄分享「新手海外交易」、「美股量化選股」與「美股產業知識」等知識，協助年輕人快速掌握美股投資秘訣，此外，永豐金證券還會積極跟第三方服務業者（Third-party Service Providers；TSP ）合作，共創附加價值給投資人，形塑投資人、夥伴與永豐金證券的共好共榮。