全球瘋股熱潮不斷，但是，沒時間看盤、不確定想投資的股票會上漲或下跌，該怎麼辦？別擔心，用永豐金證券豐存股定期存股來投資未來，打造富裕人生。

疫情重創全球股市，投資人選擇危機入市，帶動台股與海外複委託的高速成長，根據金管會證期局統計，今年3月股市達到低點時，30歲以下年輕人在台股開戶數單月達122萬戶，4月成長至125萬戶，5月再增加到128萬戶，顯見年輕人積極投入股市。那麼，沒時間看盤、或者是資金較有限的投資人該怎麼辦？只能無奈錯過這次機會嗎？

別擔心，透過永豐金證券的數位存股平台–豐存股，投資人可以極低門檻–台股每月3,000元、美股1股起–布局ETF或股票市場，輕鬆成為全球科技或零售市場龍頭企業的股東，以「長期投資」、「紀律投資」、「分散風險」克服人性弱點，安享投資理財效益。

永豐金證券執行副總經理李鴻源指出，投資人都想在股市低點、或者是震盪起伏劇烈的股市中承接被錯殺的股票，因此，具備分散風險與分散成本的定期存股成為投資人關注的焦點，而這，也是豐存股會受到市場歡迎的原因，就算投資標的物（存股）下跌，投資人手上也有資金投入，當然，隨著股市指數一路上漲，豐存股的投資人也會因此受惠。

存股投資夯，豐存股以雙幣別、雙市場、多元商品助投資人分散風險

「豐存股」台股是在今年1月推出的服務，作為（存股交易平台）市場的後進者，永豐金證券除嚴選股票與ETF等投資標的物、透過人工智慧（AI）分析與規劃符合各種投資人需求的智能組合，更進一步透過大數據分析技術自動排序TOP10熱門人氣排行商品供投資人參考，讓投資人可以針對每月存股預算、投資屬性，決定交易商品。

根據統計，台股定期定額投資交易量於今年6月來到13.1億台幣，其中，「豐存股–台股」的表現十分亮眼，今年6月的扣款筆數已突破1.5萬。看好存股成長動能，以及台灣投資人對美股投資布局的強勁需求，永豐金證券於今年7月1日開辦「豐存股–美股」服務，讓投資人可以同時展開台股與美股雙市場、雙幣別存股計畫。

「透過雙幣別、雙市場與多元產品等低風險策略布局，投資人可以放心的以長期存股投資的方式，享受時間複利帶來的驚人效益。」關於定期存股會成為投資新顯學、豐存股會成為投資人新歡，李鴻源認為，豐存股交易平台大幅降低了存股的進入門檻與難度、具備資產多元配置優勢等因素有關，另外一個關鍵是，一步到位的做到貨幣與市場風險分散規畫。「接下來，團隊成員除持續不斷的引進更多表現優良的個股與ETF標的物，還會進一步提供台幣交割服務，讓投資人可以更彈性的運用資金與進行投資。」

滿足存股投資人對使用體驗、多元標的與智能服務的需求，豐存股成投資人心頭好

隨著存股投資成為新顯學，投資人也期待市場出現更多便捷、易用的平台服務，有鑑於此，永豐金證券從三個面向優化服務，讓投資人可以更便捷且高效的方式布局存股投資：

首先是建立便捷的使用體驗。永豐金證券以響應式網頁設計（RWD）建置存股交易平台，讓投資人不用另外下載APP，直接透過手機、平板或電腦連線豐存股，三步驟完成存股投資。

其次是提供多元商品與買進方式助投資人分散投資風險。在台股方面，永豐金因應保守型、穩健型與積極型投資人需求提供87檔個股、31檔精選ETF與15檔主題式的智能組合，投資人可以按需以單次單筆、定期定額或者是定期定股的方式進行投資；至於在美股方面，永豐金證券嚴選20檔個股與32檔ETF，包含投資人平常就會使用的科技品牌、飲料品牌跟社群平台等，讓投資人可以安心的以定期定股的方式投資這些日常會接觸或使用的商品服務，以長期、理性且紀律化手法存股，建構豐裕未來。

永豐金證券以響應式網頁設計建置存股交易平台，滿足存股投資人對使用體驗、多元標的與智能服務的需求，深獲民眾好評。 數位時代

「在美股交易市場，我們想帶給投資人的觀念是『買股不難，買你生活所愛的』就能安心成為長期股東。」李鴻源以投資人喜愛的全球連鎖咖啡品牌為例解釋，投資人可以在豐存股上，輕鬆的購買1股成為咖啡品牌股東，而且，隨著投資人的持續消費，咖啡品牌業者將有持續收入，一舉兩得，比較不會因為股市波動而心煩意亂，可以安心的存股投資。

數位時代

最後是首創美股獨立存股績效管理服務，讓投資人可以直接在豐存股-美股進行存股買賣交易，一手掌握投資明細、配息紀錄，以及存股績效追蹤，讓投資人可以買得安心、安心成為長期投資者。

展望未來，永豐金證券將持續不斷整合永豐銀行的大戶數位帳戶、永豐金證券的大戶投與豐存股等服務進行串聯，以多元整合服務、交叉導客等方式，提供投資人一步到位的投資理財服務，讓投資人可以視需求多元配置資產，打造富足人生。