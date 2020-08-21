近年來依靠KOL行銷產品已成為常態，但並非每次的合作都能有效變現，與其責怪KOL推銷不力，廠商更應該從自己的產品找原因。

近年來因為KOL行銷成為顯學，很多人都在做KOL行銷，甚至KOL轉單、導購跟團購。

非常多的廠商或經紀公司找KOL合作直接進行變現轉換的模式，並且檢討起誰賣得好誰賣不好，常常看到很多品牌或是行銷經理私下討論，也有很多人跟我這麼說「他賣不出東西沒有訂單，這個KOL真的很糟。」後來聽久了我也就不太當下直接回應了。

「這個KOL有夠糟」、「這個KOL不會轉單」，但真的是這樣嗎？

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我們都知道，一件事情的發生不可能只是一方的原因，通常兩方的因素都有。但是如果你問我誰的占比較高，問久了我後來都會反問廠商一個問題。

「為什麼你的產品不能像Apple的產品一樣，打個8折大家就搶破頭了？而且不管在任何通路，從菜市場大媽到我個人臉書動態牆，任何時間打8折都搶。每個人當通路賣Apple產品的時候都能發生這樣的狀況，為什麼不是發生在你的品牌？」

這到底要怪誰？我個人認為當然要怪廠商。因為大家都想賣的好，賣的好最後最大受益的也是廠商。責任少部分在KOL端，今天先講廠商端，我們下次再來討論KOL的部分。

「賣愈多賺愈多」怎可能隨便了事？

基本上大部分轉換訂單的KOL合作，通常都會是「賣愈多賺愈多」的激勵合作方式，所以事實上不可能也不存在KOL隨便幫你賣一賣就算了的事。而且如果只是包底沒抽成的KOL合作，網紅自己也會擔心如果沒有幫你賣好，會失去下一次的合作機會。在正常的合作關係下，基本上是不存在合作案只想要一次沒有下次的，所以大部分的人都會希望把產品賣好，來爭取下次繼續合作的機會。

當然，這個論點是已經排除只想賺你一次的合作夥伴與KOL。

銷售的人貨場「不暢通」

沒有辦法轉單的原因還是那句老話「（品牌）在銷售的當下，人貨場是不順暢的。」如果回到「為什麼你的產品不是像蘋果iPhone一樣，打個8折放上架就賣翻天」的這個問題上，那接下來的討論就會是：

如何打造爆品。 如何行銷產品。 如何處理KOL銷售中「人貨場」的細節。 其他

打造品牌「爆品」才是上策

其實怪KOL賣不好沒什麼意思，廠商把自己能控制的因素做到極致，讓任何人賣你的品牌商品都可以賣到爆炸，這樣才能增進自己公司的實力。

更重要的是，「怪KOL賣不好」並不是一件對企業來說很好的事，KOL本身就是一個強大的「擴散訊息」節點，要是「怪KOL賣不好」這件事情傳了出去，搞不好KOL跟他的朋友私下討論你的品牌，也會一起不喜歡你的品牌。

在客觀的環境下，品牌怪KOL賣不好產品，得不償失的很可能只是品牌自己。

責任編輯：陳建鈞

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