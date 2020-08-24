亞馬遜消費者業務執行長傑夫．威爾克宣佈2021年初離職，這位奉獻電商巨頭21年歲月的老將，過去一直被外界看好是貝佐斯的接班人。

被外界看好是貝佐斯接班人、亞馬遜第二把交椅傑夫．威爾克（Jeff Wilke）即將在2021年初退休，在為這位電商龍頭效力逾20年後，卸下全球消費者業務執行長的職務。

雖說已預告退休，威爾克其實年僅53歲，他負責亞馬遜兩大業務之一的消費者業務，直接向執行長貝佐斯報告。另一位同等級的高管則是安迪．賈西（Andy Jassy），他負責掌管亞馬遜網路服務（AWS）業務。

自威爾克2016年上任全球消費者業務執行長後，短短3年便令營收翻倍成長。 syc011 via shutterstock

身為有望接替貝佐斯的接班人選，威爾克正值事業高峰時急流勇退，離開亞馬遜的理由不免令人好奇，不過對此他僅聲稱「時候到了」，沒有進一步透露緣由。但他強調離開亞馬遜後沒有任何工作計畫，且對亞馬遜依舊感到高興與驕傲，接下來他會投注更多時間探索自己的興趣。

貝佐斯在公司信中表示，「從傑夫加入公司以來，我很高興他能夠擔任我的導師。他留下的事物會繼續影響亞馬遜。」並聲稱倘若沒有威爾克的貢獻，亞馬遜不會是現今的樣貌。

被視為貝佐斯接班人，威爾克53歲急流勇退

威爾克自1999年加入亞馬遜經手全球業務，至今已為公司奉獻超過20年歲月，協助貝佐斯打造出舉世聞名的電商帝國，被外界寄予厚望，很有可能成為貝佐斯的接班人。

過去一直被視為貝佐斯接班的威爾克，即將在明年初辭去職務退休。 Amazon

根據《紐約時報》報導，貝佐斯在2016年任命威爾克為消費者業務執行長。其後在威爾克的帶領下，亞馬遜併購了全食超市，強化實體零售方面的布局；拓展了電商平台上的第三方賣家市場；並將當時甫推出一年的Prime Day活動，打造成與聖誕節比肩的狂歡購物節。

上任短短幾年時間，威爾克就令亞馬遜全球消費者業務營收倍增。2016年營收為1,240億美元，而2019年已成長至2,450億美元

近年來，威爾克也協助亞馬遜處理不少挑戰，包括越演越烈的反壟斷審查；去年引發紐約居民反彈的第二總部爭議；以及無人機送貨服務延後上路；還有平台上受到抨擊的仿冒品問題。

今年爆發的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，則是威爾克離任前最大的挑戰，為在員工安全及滿足消費者需求間平衡，貝佐斯曾稱這是「我們最艱難的時期」。

被封為「狙擊手」，威爾克副手繼任消費者執行長職務

而威爾克的接班人，則是協助亞馬遜應對疫情的另一位功臣戴夫．克拉克（Dave Clark）。克拉克與威爾克同樣在1999年加入亞馬遜，一直負責管理供應鏈，目前擔任全球營運資深副總裁，掌管全球物流。

由於克拉克上任初期會親自躲在倉庫暗處，揪出摸魚的員工予以開除，因而獲得「狙擊手」的封號。「與戴夫共事的人都知道他服務客戶與支援我們員工的幹勁。」貝佐斯表示，「我很高興他能夠帶領我們的團隊，繼續為客戶帶來創新。」

除了物流跟客戶服務之外，克拉克還負責亞馬遜的實體門市及Prime會員服務。財經媒體《財星》指出，2012年亞馬遜以7.75億美元收購倉儲機器人公司Kiva，他便是幕後功臣之一，並且他還在2016年協助亞馬遜建立自己的空運網路。

加上近來亞馬遜對建立物流網路的看重，例如大舉擴建航空運輸機隊、下單訂購10萬輛Rivian電動車、大舉興建物流中心等，更令外界認為，克拉克是威爾克的接班人。防疫期間他也助力亞馬遜解決交貨延誤、倉庫員工要求更完善的醫療防護等難題，如今出線也不是太讓人意外。

繼任消費者業務執行長的克拉克，也在推特上感謝亦師亦友的威爾克這些年來的貢獻，以及帶給他的收穫。 Twitter

威爾克與克拉克兩人都是貝佐斯「S-team」的成員之一，這是個涵蓋亞馬遜所有業務，由十數名高階主管組成的團隊。近年來，逐漸有S-team的成員開始離去，去年亞馬遜商業及企業發展資深副總裁傑夫．布萊克班（Jeff Blackburn）便宣佈暫時休假一年、負責實體門市的史蒂夫．凱塞爾（Steve Kessel）退休。

在宣佈威爾克離職、克拉克繼任的消息之餘，貝佐斯也公佈了三名替補流失人員的新名單，分別是消費者物流副總裁艾莉西亞．博勒．戴維斯（Alicia Boler Davis）、全球送貨服務副總裁約翰．費爾頓John Felton，以及亞馬遜電商基金會副總裁戴夫．特雷德威爾（Dave Treadwell）。

亞馬遜的經營團隊正一點一滴持續換血，能否在未來帶來不一樣的風貌的亞馬遜，也相當令人期待。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：CNBC、New York Times、Fortune