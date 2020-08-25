經濟部在24日指出，基於三大理由，認定淘寶台灣為陸資，並限期於6個月內撤回投資。淘寶台灣也急發聲明表示，將盡力配合改善。

經濟部在24日公布針對「淘寶台灣」的審查結果，認為淘寶台灣未依陸資來台投資相關規定申請許可，已違反台灣地區與大陸地區人民關係條例（簡稱兩岸條例）第73條第1項規定，經濟部將依同條例第93條之1第1項處新台幣41萬元罰鍰，並限期於6個月內撤回投資或改正。

針對這項消息，克雷達台灣分公司（淘寶台灣）急發聲明，指出尚未收到政府的正式函文通知，但表示會積極配合政府要求，儘速改正。

阿里僅持克雷達28.77%股份，經濟部三大理由認定為陸資

儘管阿里巴巴集團僅透過新加坡子公司持有英商克雷達28.77%股權，未超過陸資許可辦法中的30%持股認定標準。但今日經濟部指出三大理由，認定淘寶台灣違反「大陸地區人民來台投資許可辦法」：

一、依據英商克雷達章程，如果阿里巴巴集團不出席會議，則股東會、董事會將無法召開，實質上對於英商克雷達股東會或董事會之議案已具備否決之權利。

二、阿里巴巴集團授權「淘寶」商標、域名及平台IT系統維護及技術支援服務予英商克雷達在台分公司，以供其經營「淘寶台灣」電商平台，英商克雷達在台分公司並應每季支付權利金、技術服務費用予阿里巴巴集團；又「淘寶台灣」網路相關伺服器或交據器等設備，機櫃申租者為「淘寶香港股份有限公司」；顯見其營運高度仰賴阿里巴巴集團之「淘寶」商標、域名及平台IT系統，欠缺獨立之經營權力與能力。

三、依「淘寶台灣」登入之頁面顯示，會員之註冊需同意「淘寶台灣用戶服務協議及隱私政策」，而該「淘寶台灣用戶服務協議及隱私政策」卻是連結至阿里巴巴集團之「淘寶全球平台服務協議及隱私權政策」，台灣會員如同意上開隱私政策，可授權阿里巴巴集團使用用戶之個人資料、攝影機等權限，且會員交易資料回傳至位於中國的阿里巴巴集團伺服器中，可能有資安風險。

淘寶台灣今日急發聲明指出，會在了解與主管機關之間的認知落差後，盡力配合調整。 淘寶台灣

登台後諸多爭議，立委曾警告：對庶民經濟的操控手段

阿里巴巴在2019年雙11前發表了新電商平台「淘寶台灣」來搶攻台灣市場，而淘寶台灣是以「英商克雷達」透過品牌代理的方式登台。

當時淘寶台灣標榜結合在地物流、增加多元支付選擇，針對台灣在地市場提供更好的服務。同時，也針對賣家提供「跨境供銷」新商業模式，一次包辦幫忙選品、集貨、免運費且降低刷卡手續費，以此吸引原先就在淘寶平台批貨的微型賣家上架。但外界質疑聲浪不斷，上線時引發大量爭議。

立委余宛如在淘寶台灣上線時，就曾召開「淘寶台灣 掏空台灣？中國電商養套殺手段大揭密！」記者會。 王郁倫攝影

前立委余宛如曾舉辦記者會指出，淘寶台灣提供「跨境供銷」新商業模式，是透過提供自中國淘寶選品、集運、降低手續費的一條龍服務，來吸引台灣賣家到淘寶台灣平台開店，但實際上是對台灣庶民經濟操控的新手法。

余宛如認為，這個作法會讓產業大者恆大，憂心電商環境惡化，若賣家固定從淘寶取得一定銷售獲利，一旦被斷貨或無法在平台上銷售，難免會被操控表態政治立場。

淘寶台灣聲明：將盡力配合政府改正

針對經濟部發布的消息，淘寶台灣發表聲明指出，目前為止尚未收到正式函文，但對此判定表示遺憾。並且，待正式收到函文後，會與主管機關接洽，了解雙方認知落差為何，並會盡力配合調整。

淘寶台灣強調，現階段與未來的改善過程，都將以保障商家、消費者權益為第一優先。

淘寶台灣聲明全文如下：

克雷達台灣分公司（淘寶台灣）聲明 針對今日媒體報導經濟部的最新決議，克雷達台灣分公司（淘寶台灣）目前尚未收到政府的正式函文通知，僅從媒體報導得知最新裁決，對此一發展深感遺憾，然克雷達台灣分公司尊重主管機關的決議，亦會積極配合政府的要求儘速改正，後續將持續與主管機關保持密切聯繫，並已保障商家與消費者的權益為第一優先考量。

淘寶登台威脅本土電商？詹宏志：「台登淘寶」事情更大條

淘寶台灣從登台開始就帶來爭議，究竟淘寶台灣的經營模式，會不會對台灣原有的在地電商平台帶來威脅？

淘寶台灣上線時，針對賣家開出了「0運費、0廣告費、0手續費、0開辦費、0上架費」紅利，吸引賣家上架，PChome網路家庭董事長詹宏志曾說，「我們只是盯著有沒有起作用，完全沒有跟進，也沒有花錢應對；也沒有看到我們的交易、買家、賣家有任何鬆動的跡象。」

PChome網路家庭董事長詹宏志曾說，「淘寶登台對我們的交易、買家、賣家有任何鬆動的跡象。」 17Life

對於台灣本地電商平台的威脅，詹宏志認為，「我認為淘寶登台還是很小的事，但是『台登淘寶』是遠比這個大很多的事情。」

他補充說，「境外賣的人沒有營業稅，但台灣有，這是不公平的 。」以往，貨品進口有安規、檢疫、關稅，但現在跨境的防線、邊境管理全都失效。不過管理方式顯然不能依賴人力抽檢，「那個成本是高到不能想像的。」

針對種種境外威脅，詹宏志在今年股東會上說，「我們在台灣打贏沒用，要有國際佈局未來才可以抗爭。」也因此，可以看到PChome在近年來有許多跨境採購、跨境交易的佈局，其中包含與日本樂天、eBey等國際平台的合作，也可以看到網路家庭推出日本Bibian比比昂跨境電商服務。

責任編輯：錢玉紘