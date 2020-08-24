UNIQLO在2020年全球疫情衝擊之下，許多市場業績都衰退，但台灣業績卻逆勢成長。其中的原因，與線上、線下串連的佈局有關。

今年是日本零售服飾龍頭UNIQLO（優衣庫）進軍台灣第10年，現在全台已有69間店鋪。「這10年是一帆風順的10年」，提到過去在台灣市場的經營成績，台灣董事長兼總經理黑瀨友和這樣說。

尤其在今年，全球受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情影響的情況下，UNIQLO全球市場大多虧損，尤其海外市場較去年同期減少4成以上。但台灣地區5月營收卻依然有雙位數的成長。

問到過去半年疫情的影響，黑瀨友和不諱言，就台灣市場而言，3~4月時來客數確實也受到衝擊，到店時間也縮短，不過，消費者的購買行為更加具有目的性。也就是說，人們來到店裡，往往心中都已經選定要採購的品項，因此可以在短時間內完成購物，讓客單價、購買率有提升。「總結來說，表現非常好，沒有受到疫情影響，今年（台灣業績）滿樂觀的。」

而有這樣的好成績，UNIQLO表示與台灣市場的電商經營相對成熟有關。在未來，UNIQLO希望以「最大旗艦店」的規格，持續經營線上商城。期盼全球的電商佔整體通路的營收比例，能由現在的11%，進一步提升至30%。

黑瀨友和認為，過去UNIQLO在台灣經營的10年，是一帆風順的10年。 程倚華攝影

網路下單一件免運，到店取貨還能試穿

UNIQLO將逆勢成長的好成績，除了深耕電商之外，「我們也覺得，這也是因為UNIQLO台灣的『雙渠道』比較成熟了，」EC事業部部長陳冠雅說。

UNIQLO台灣在2011年就成立了線上商城，如今已累積了5百萬線上會員。陳冠雅分享，在過去一年中，會員在線上、線下都有消費過的人數激增。尤其是在疫情影響之下，電商銷售也有帶動，與去年同期相比，在「雙渠道」都有消費過的會員，成長了168%。

另外，台灣店鋪取貨的比例佔整體電商的28%，儘管比超商取貨要低，但與2018年店鋪取貨剛上線時的5%相比，已經大有提升。而且比例比其他海外市場來得高。

店鋪取貨能夠提升的原因，就在於可以解決消費者透過電商購物無法試穿的痛點。

在過去，許多會員排斥在線上商城購物，最大的原因在於「無法試穿」。「所以我希望把店鋪變成一個他有辦法試穿、可以看到商品的場所，讓他不要放棄在電商下單，」黑瀨友和說。因此，UNIQLO推出「店鋪取貨」免運費優惠，就算只買一件衣服，也可以到店鋪取貨、試穿。

也就是說，消費者可以在網路上下單有興趣的服飾，選擇想要取貨的門市後，最快一天就送達，在門市中可以直接試穿、修改、退貨，過程中也都會有門市人員提供協助。

UNIQLO邁向來台10周年新里程碑。 UNIQLO

特殊尺寸只在線上賣，補足門市空間不足

不僅是店鋪可以透過實體服務替網路商城加值，網路商城也能補足門市展示空間不足的問題。

黑瀨友和說明，因為店鋪中的陳列空間有限，許多特別大、特別小的尺碼無法全部都備齊，不過在現在UNQLO台灣線上商城，就有更多特殊尺寸的商品。「在電商商店裡面，這些特殊尺寸的業績佔25%，對比其他國家區域來說也是比較高的數字。」

把實體店當作線上商城的試衣間，同時，線上商城也是實體店的延伸櫥窗。兩相協助、互為加成的情況下，店員也更樂意協助顧客學習如何使用線上商城下單。

在線上、線下通路彼此互補、加成的情況下，UNIQLO期盼未來電商通路的銷售比重能越來越高。展望未來，黑瀨友和表示，希望全球的電商佔整體通路的營收比例，能進一步由11%提升至30%。