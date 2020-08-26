中華郵政建置的24小時都能寄收件的「i郵箱」，成為超商以外的新取貨據點，今年全台建置已突破2千座，並爭取電商、物流業者的合作。

除了到超商領包裹外，中華郵政自2016年開始推動「i郵箱」成為了超商以外的新取貨點，年底全台建置達2,400座、明年上看3,000座，建置據點包括郵局、捷運站、社區大樓、學生宿舍、圖書館等等。

i郵箱

為了推廣使用，i郵箱今年將擴大電商、物流業者的合作，目前Yahoo奇摩購物、momo、蝦皮購物、宅配通、UPS都在接洽中。

i郵箱明年上看3,000座，爭取電商業者合作

i郵箱是一種新型態的取/寄郵件管道，提供全年無休、自助領取、交寄包裹及退貨服務，郵資為60～70元。i郵箱去年8月率先與PChome合作，其中觀察到雙北使用率特別高，今年中華郵政更積極爭取Yahoo奇摩購物、momo、蝦皮購物的合作，擴大在物流上的影響力。

i郵箱提供全年無休、自助領取、交寄包裹及退貨服務，郵資為60～70元。 i郵箱

相較一般超商代收包裹，i郵箱有什麼優勢？第一，時效性高，像是與PChome 24小時購物合作，是採國內快捷郵件方式，最快4小時可送達i郵箱，取件更快。第二，隱密度高，不須向他人透露電話、名字、身分證等個人資訊，也不用擔心被別人知道購買的商品。

i郵箱明年將增至3,000座，相較全台超商據點已超過1.1萬間，兩者在數量上仍有明顯差距。但從個別超商來看，7-11約5,655間、全家約3,602間，i郵箱以3,000座並列第三，緊追超商雙雄。

雖然i郵箱的據點沒有超商來得密集，但對中華郵政而言，i郵箱可降低郵差空跑的人力浪費，民眾也能24小時到i郵箱寄取件，不受郵局營業時間限制，進而降低郵局包裹招領的數量。

宅經濟發威，i郵箱寄件量估年增33%

受惠疫情帶動網購需求大增，中華郵政副總經理兼發言人郭純陽指出，今年截至1到8月累計寄取件量達180萬件，年底將上看200萬件，年增率達33%，「 今年宅經濟發燒，無接觸取件受歡迎，帶動i郵箱的使用率， 」郵務處通路服務科助理管理師郭禹瑄補充。

在支付功能，目前可透過郵政金融卡、台灣Pay、郵局網路ATM或e動郵局App支付貨款。 i郵箱

為提升使用i郵箱的使用黏著度，中華郵政7月更推出EZPost會員集點回饋活動，新會員就免費贈送點數70點（1點等於1元），等於免費寄件一次，後續寄件每筆可得5點回饋，盼吸引更多微型電商業者加入使用。

而為了方便民眾使用，在交通拓點上，除了台北捷運108站都有設置i郵箱外，桃園捷運、台中捷運都在爭取合作。支付功能部分，目前可透過郵政金融卡、台灣Pay、郵局網路ATM或e動郵局App支付貨款，也與LINE Pay洽談合作，希望提升民眾的使用體驗。

責任編輯：蕭閔云