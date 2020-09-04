今年台達更投入拍攝8K海洋環境紀錄片，訴說鯨魚為人類守護地球的故事，帶動台灣新生代創作人對8K內容的重視，將幾年後可能不復存在的地球環境美景記錄下來。

全球暖化的危機有多嚴重？數字擺在眼前：根據聯合國報告指出，席捲全球的海洋熱浪，若再上升0.5度，90％的珊瑚都會消失；若是上升一度，99％珊瑚終將滅絕。

關心地球暖化、海洋生態的台達，特地與台達基金會共同舉辦《鯨碳之歌》對白及改編影片徵件競賽，藉此喚起大家對環境議題的關注。《鯨碳之歌》的影片素材，來自台達基金會贊助攝影團隊，遠赴南太平洋赤道附近的東加王國取景，歷時3個多月的海底拍攝，以8K超高畫質影像呈現珍貴的座頭鯨身影。

身為補碳高手，一隻鯨魚一生平均可封存33公噸的二氧化碳，等同於3,000棵樹一年的吸碳量。為了讓更多人知道鯨魚對減緩全球暖化危機的幫助，台達首度邀請各路創作高手，透過加註影片中座頭鯨母女的對白，或是重新改編剪輯影片的方式，一同關懷生態永續。

拍攝8K紀錄片，細緻影像喚起環境意識

這次比賽共吸引近300組團隊報名，最終選出6件得獎作品，由《生之禮》和《鯨嘆之歌》分別獲得對白組與改編組首獎。在頒獎典禮上，得獎影片也在台達總部頂樓、全台首座8K投影劇院中精采呈現。

台達創辦人鄭崇華表示，「環境議題真的非常急迫，如果現在不趕快做一些行動，後面的災難不曉得多嚴重，希望透過這次活動讓更多人覺醒，這不是普通的問題，而是關於全球人類能否繼續生存、能否繼續擁有這麼好環境的問題。」

遏阻氣候變遷刻不容緩，長期關注環境教育的台達基金會，先前就曾委託日本NHK Enterprises拍攝全球首部8K水環境紀錄片《水起．台灣》，並於去年發表，不但在NHK BS 8K衛星頻道上播出超過一年，今年更獲得美國休士頓國際影展金獎的肯定，持續在國內外發揮影響力。

今年台達更投入拍攝8K海洋環境紀錄片，訴說鯨魚為人類守護地球的故事，帶動台灣新生代創作人對8K內容的重視，將幾年後可能不復存在的地球環境美景記錄下來。此次競賽吸引到各路優秀的文案與多媒體好手投入，就是很好的開始。

台達創辦人 鄭崇華 數位時代

年輕好手發揮創意，轉譯座頭鯨母女互動

這次對白組首獎《生之禮》，透過鯨魚寶寶對媽媽天真的提問，細膩地以詩意文句，傳達鯨魚寶寶的誕生即是對自然最特別的禮物。創作者許越如笑著說：「看到座頭鯨母女悠遊的畫面，就想到自己小時候總是抓著大人問各種問題的情景。」於是她特別設計三份生之禮物的提問對白，讓大家明白鯨魚的誕生，對自然是多麼特別的存在。

改編組首獎《鯨嘆之歌》，呈現鯨魚與人類對地球帶來影響的對比，藉此傳達鯨魚從出生到「鯨落」（鯨魚死亡後在海裡緩慢落下的過程），為地球環境的付出。影片開場以鯨魚與地球形體相互演變的動畫呈現，故事情節完整流暢、剪輯技巧精煉，創意與環境關懷素材融合度高，深深打動評審。

《鯨嘆之歌》創作者黃維婷表示，影片將鯨魚與人類對比，是因為她發現，「人類在地球只有短短一瞬，但對整個世界造成的影響卻非常巨大。希望大家可以反思自己存在的影響力，進而思考既然我們有這樣的影響力，是不是可以為這世界做更多事。」

成熟作品感性說服，理性溝通

今年比賽首次以鯨魚作為改編主角，要從近300組用同一素材改編重製的作品中選出優勝者，對評審團而言是特殊體驗。擔任評審團主席的導演楊力州表示，最終作品能勝出的關鍵，在於專業性和成熟度，像是《鯨嘆之歌》的動畫及製作水平都非常到位，雖然是推廣環保概念，「但不是強迫、暴力的告訴你要這麼做，而是用非常有韻味的方式，讓你在閱讀時，不知不覺就進到意識裡去。」

評審團主席 楊力州 數位時代

楊力州更期許創作者，「我們可以選擇對於環境的美予以驚嘆，或是對於幾乎毀滅、以後只能看8K影像，對於過往曾經存在過的美予以驚嘆，這些選擇都在我們身上。我們都是拍片者，能夠做的事，就是透過最簡單的方式，讓大家可以理解。」

另一位評審牽猴子整合行銷共同創辦人王師，則以觀眾視野評斷此次改編作品，「唯有我們在感性上說服了他之後，他才有可能在理性上接受你的觀念。」同樣擔任評審的導演侯季然則鼓勵參賽者，在資訊流通的數位化時代，即使沒有得獎一樣可以把作品放在網路上，讓全世界看見，「這是一個公平的時代！」希望大家持續保持創作的熱情，未來還有更多舞台可以展現。

牽猴子整合行銷共同創辦人 王師 數位時代

電影導演 侯季然 數位時代

這次的得獎作品，不僅未來將隨著台達基金會拍攝的8K海洋環境紀錄片，一同登上大銀幕；基金會也已將作品編入年度相關環境教育教材，成為台達志工推廣環境教育的重要內容，吸引更多人一起關心急迫的氣候議題。

歡迎線上觀看「台達鯨碳之歌對白及改編影片徵件競賽」得獎作品