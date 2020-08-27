專屬牙醫師的募資平台TOOTH FAERIE正式亮相，提供牙醫師進行醫材募資、將想法進行驗證的交流平台。

專注於牙醫科技教育的艾瑞瓷數位牙科教育中心，於今（27）宣布成立專屬牙醫師的群募平台：TOOTH FARRIE牙科募資平台（網站尚未正式上線）。

TOOTH FAERIE牙科募資平台名稱來自於「牙仙子」，代表「以牙齒圓夢」的意涵。 TOOTH FAERIE Facebook

艾瑞瓷口腔集團暨TOOTH FAERIE的創辦人曹皓崴醫師表示，許多牙醫材並不適合放上一般面對大眾消費者的募資平台，因此才創立瞄準牙醫師的TOOTH FAERIE，「產品能夠直接面對第一線使用者（牙醫師），且如果有更多的牙醫師加入，能第一時間給予新產品設計上最有價值的建議，也是來自業界最真實的聲音。」曹皓崴說，「我們的願景，是成為亞洲新創牙材的催化中心。」

註：艾瑞瓷口腔集團涵蓋口腔醫院、牙科繼續教育中心（培育機構）、國際牙醫材通路事業單位。

年銷千萬的牙醫材產品，將改版登上平台擔任示範產品

不單是群募，TOOTH FAERIE更整合了艾瑞瓷口腔旗下資源，包含許多獨家合作夥伴，如擁有多個百年品牌的牙科解決方案、已在納斯達克上市的Dentsply Sirona，以及高精密零組件製造商英濟，可提供募資案實際的服務與可行性上的建議。

除了硬體夥伴之外，TOOTH FAERIE還提供市場策略、新創法規、各國醫療法規諮詢、東南亞行銷顧問等服務，幫助平台上的牙材產品快速連結東南亞市場。

首波上線的產品，是由艾瑞瓷所研發製作的口腔隔離系統EasyPrep兒童版。EasyPrep是能協助病患自然咬合，消除張口的不適感的牙材，同時能降低九成飛沫傳染的風險。雖然EasyPrep在2018年就推出，但降低飛沫傳染的功能，讓其在防疫時期成為熱門商品。

口腔隔離系統EasyPrep已銷售破千萬，兒童版將在TOOTH FAERIE成為示範性募資產品。 艾瑞瓷

原先的成人版的EasyPrep已銷售至中國、泰國、馬來西亞等國家，年銷售額超過千萬台幣。如今推出兒童版，為什麼還要上架募資平台？

艾瑞瓷牙科繼續教育中心執行長曹士賢表示，已接到東南亞多國訂單的EasyPrep，其實已經相當成熟，不靠募資也能量產，因此上架到TOOTH FARRIE，主要是希望EasyPrep能成為示範性商品，讓後續有想法的牙醫師，可以有一個參照的對象。同時，他也提到平台抽成約為10%。

與塑膠零組件大廠合作，讓募資產品量產更可靠

而為了讓參與募資的牙醫材能夠真正走向量產，TOOTH FAERIE募資平台也跟高精密零組件製造商英濟合作。

英濟是專業塑膠零組件製造與機光電整合服務商，長久以來在塑膠成型的技術耕耘，使事業版圖可往醫療級矽膠成型技術發展，2018年，英濟入股艾瑞瓷成為董事之一，進一步拓展版圖。

英濟生醫事業處處長陳立凱指出，成為TOOTH FAERIE的合作夥伴，其中一個原因是英濟從過往的製造與設計的經驗發現，許多客戶產品構想與設計很完整，但機構設計、系統整合或法規上有許多無法突破之處，英濟可以從醫療及材料選擇、表面處理到機電整合都提供評估建議並協助量產製造。如上述的EasyPrep也是由英濟製造。

另一個原因則是TOOTH FAERIE募資平台上線後，也有助於英濟接觸潛在客戶。

英濟跨入生醫材製造與設計領域以來，生醫材產品單月營收已達數百萬規模，在防疫需求下，今年生醫材產品類季營收較去年同期增長33.3%。

責任編輯：蕭閔云