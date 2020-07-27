法藍瓷生技正式亮相通過衛福部TFDA認證的「3D列印陶瓷全瓷冠」，強調從機台、製程、配方都是MIT，是全球目前唯二能直接列印全瓷冠的業者。

從代工到成立品牌，法藍瓷總裁陳立恆心中一直懷抱創新夢。多年來，他砸下新台幣數億元，陸續投資iPhone面板廠Elsicon、飛船公司Amphistar、航太火箭公司Kistler，過程中不少失敗經驗，直到3D列印領域才「終於修得正果」。

他笑著強調：「佛家的道理套用在創新上很貼切。要不斷修正，才會有好結果。」

27日舉辦上市記者會，法藍瓷生技正式亮相通過衛福部TFDA認證的「3D列印陶瓷全瓷冠」，強調從機台、製程、配方都是MIT、擁有相關專利，是全球目前唯二能直接列印全瓷冠的業者。

初期，法藍瓷生技的商業模式為：透過授權與牙科、牙技師合作，且將申請美國FDA認證。之後則會試著在ICT（資訊及通訊科技）、航太、SOFC（固態氧化物燃料電池）領域合作專案，嘗試導入成果。

法藍瓷生技是台灣第一家獲得衛福部許可的3D列印全瓷冠品牌業者。 吳元熙攝影

文創跨足生技，法藍瓷怎麼走3D列印路

法藍瓷品牌成立於2001年，在2005年成為全球前5大家飾與禮品ODM（代工）業者。

陳立恆指出，外界可能對法藍瓷在文創界的成果較熟悉，但其實公司對3D列印領域並不陌生，如早在2002年，便引進要價約100萬美元的3D列印機台SLA7000；當時僅有鴻海、裕隆與法藍瓷投入。

法藍瓷在作品製程中大量運用電腦建模、逆向工程掃描，除了可以自行設計3D列印陶瓷作品、打造自家3D陶瓷列印機台，也取得相關材料配方與製造流程專利。

法藍瓷透過3D列印量產「朗世寧十駿犬微雕擺飾」，作品中犬隻僅約3公分高度。 吳元熙攝影

像是2015年曾替鋼琴品牌Steinway & Sons列印陶瓷鋼琴裝飾；2018年量產朗世寧十駿犬微雕擺飾，都是與3D列印有關的技術力成果。

2018年，法藍瓷正式成立生技公司，瞄準陶瓷全瓷冠應用；一年後啟動牙科授權，開幕首間「法藍瓷美學牙科」。

法藍瓷美學牙醫診所去年在台北市民生東路開幕。 法藍瓷美學牙醫診所

打入3D列印全瓷冠藍海，陳立恆對牙科應用有企圖心

目前市面上的牙冠材質可分為：金屬、金屬外烤瓷、與全瓷冠。其中全瓷冠因不會在牙齒邊緣染黑、顏色接近自然牙齒、不易過敏，逐漸受到患者青睞。

陳立恆解釋，市面上全瓷冠製程主要以CNC機台切割氧化鋯塊（陶瓷原料）為主，靠「磨」功消除材料，一步步打造牙冠，且部分瓷冠因角度限制，仍須牙技師、牙醫師人工整修，可能在表面留下刀痕。

陳立恆希望將法藍瓷的3D列印技術用在牙科與更多領域中。 法藍瓷生技

他說，3D列印是以粉末形式，一層層列印氧化鋯，表面平滑、更加精準。此外還有項優勢，是每一批瓷牙都有履歷，可回溯品質管理。

研究機構SmarTech Publishing預估，至2027年，全球3d列印牙科市場將有95億美元規模。

台大醫院牙科部主任林立德表示，能用3D列印模式打造瓷冠的業者確實很少，目前即使美國FDA也沒人通過。原因不僅跟成本、精準度有關，從顏色、透明度、強度，每項因素改變都要經過多次測試。

陳立恆表示，包含：隱形牙套矯正、「齒色」數位化標準等領域，都是法藍瓷有興趣觸及的領域，目標是把台灣3D列印瓷牙品牌帶到國際。

法藍瓷生技檔案

成立：2018年

資本額：3億元

董事長：陳立恆

產品：3D列印陶瓷全瓷冠

歷程：

- 2019年授權牙科診所

- 2020年取得衛福部GMP與醫材認證

- 2021年預計通過美國FDA認證

責任編輯：蕭閔云