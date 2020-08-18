電動機車龍頭Gogoro掀話題，18日在東區開快閃咖啡廳Piiink Café，店內不賣車，只賣舒芙蕾、咖哩飯、限量潮T，週邊配件，全以粉紅色打造！

「這是我最近最興奮的一件事！」Gogoro行銷總監陳彥揚說道，電動機車年度盛會Gogoro快閃台北橋活動才剛落幕，今年吸引逾3,500台電動機車報名刷新紀錄，緊接著Gogoro即日起至9月13日在東區開一間粉紅色主題的快閃咖啡廳Piiink Café，話題一波接一波。

Gogoro與Boogoo Café布咕咖啡、深夜裡的法國手工甜點合作，和潮流服飾AES推出限量聯名粉紅潮T，Piiink Café不賣車，但需預約、限時、有低消，完全以一間咖啡廳的形式經營，電動機車龍頭Gogoro在打什麼行銷主意？

Gogoro在東區開一間粉紅色主題的快閃咖啡廳Piiink Café。 Gogoro

打破框架！靠粉紅車色帶出話題，3成車主買單

談到為何以粉紅色為基底，陳彥揚表示，很多商品都有經典粉紅色，像是Nike旗下Air Jordan球鞋有粉紅款、潮流藝術家KAWS也推粉紅款娃娃，「粉紅色是很有力量的色彩，任何人看到都會不自覺微笑。」

而Gogoro與粉紅色的淵源，早在2018年發表第17號女孩專屬車色，推出Gogoro 2 Delight「粉紅突襲」新色車款與配件，更推出一支前50秒完全沒有機車的形象廣告，顛覆以往的機車廣告，在當年話題十足；兩年後，Gogoro希望透過Piiink Café帶出新一波討論熱度。

Gogoro在2018年發表第17號女孩專屬車色，推出 Gogoro 2 Delight「粉紅突襲」車款。 gogoro

根據官方銷售數據顯示，Gogoro 2 Delight、Gogoro 3 Delight的車主中，超過3成車主選購粉紅色系車款，其中以20~36歲年齡層的女性車主最喜愛粉紅色，因此這回完全以粉紅色塑造快閃店，吸引潮男、潮女的目光。

甜點、聯名潮T開賣，Gogoro東區開快閃咖啡廳

Piiink Café位在東區巷弄內，Gogoro向一家韓國潮流品牌承租約百坪空間，有上下樓層，與Boogoo Café布咕咖啡和深夜裡的法國手工甜點合作，店內販售粉紅系列的客製飲品及甜點、Gogoro周邊粉紅商品配件，以及與藝人小鬼黃鴻升潮牌AES的限量聯名潮T，「我們目標成為今年暑假最火紅網美打卡據點，Gogoro車主來消費免收服務費，」陳彥揚表示，若生意好也不排除延長營運。

Gogoro與Boogoo Café布咕咖啡和深夜裡的法國手工甜點合作，店內販售粉紅系列的客製飲品及甜點。 Gogoro

Gogoro Piiink Cafe內，販售小鬼黃鴻升潮牌AES的限量聯名潮T，以及開賣Gogoro周邊粉紅商品配件。 Gogoro

從經營型態觀察，過去也有機車品牌與咖啡業者合作。像是宏佳騰智慧電車宣布今年將與義大利咖啡品牌illy合作，在宏佳騰智慧門市導入illy咖啡機，提供車主在等待電動機車保養維修時免費喝杯咖啡，提升門市服務體驗。

而這次Gogoro透過開餐飲型態的快閃店，作為業務延伸的新嘗試，並透過咖啡廳形式，增加接觸新客戶機會；店面選在東區，無非也是瞄準喜愛潮流的年輕族群，抓住暑假購車尾巴。陳彥揚表示，Gogoro 7月電動機車掛牌數8,588月增40%，8月銷量也較7月成長，但增幅沒有7月強勁，看好下半年台灣電動機車銷售持續升溫。

不只開咖啡廳，近來Gogoro也聯手PBGN（Powered by Gogoro Network）5大電動機車品牌進駐信義誠品24小時書店，8月底前舉辦智慧電動機車特展，增加自家聯盟品牌的能見度。

Gogoro聯手PBGN（Powered by Gogoro Network）5大電動機車品牌進駐信義誠品24小時書店，舉辦特展。 Gogoro Network

責任編輯：蕭閔云