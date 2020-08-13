台鈴電動機車新品牌eReady，第一款車eReady Fun正式問世，最快9月中交車，這台補助後不到5萬元入手的電動機車，eReady想打什麼市場？

台鈴電動機車品牌eReady今日（13）正式推出第一台車款「eReady Fun」，是Powered by Gogoro Network（以下稱PBGN）聯盟第四位夥伴。原預定9月才會上市，如今卻提早半個月，搶搭暑假旺季，而eReady一亮相就強打國民車款，車子售價74,980，補助後最低49,980元起，不到5萬元即可入手，瞄準大眾市場。

第四位PBGN聯盟夥伴，台鈴300天催生eReady Fun

台鈴隸屬台隆集團，民國63年與日本鈴木（Suzuki）合資成立台鈴工業，負責生產、銷售日本Suzuki機車，經營台灣二輪車市場超過46年，為進軍電動機車領域，2019年成立新品牌eReady，並在去年10月與Gogoro結盟，從燃油機車一腳跨入電動機車。

發表會上，台鈴工業董事長黃教信身穿深藍西裝、換上白色球鞋，展現新品牌eReady的年輕氣息，在300天內催生出第一款eReady Fun電動機車，更建立全新經銷通路，「燃油車與電動車都是baby（寶貝），發展產品都像極了愛情，」黃教信幽默搭上時事梗。

他提到，過去燃油車設計有諸多限制，但電動機車開發空間大，可導入物聯網，開發App應用，揮別燃油機車被貼上的夕陽工業、吵雜等標籤，帶領機車產業走向下一步。

eReady Fun採用搶眼雙魚眼頭燈，共有6種車色。 eReady

雙魚眼頭燈搶眼，塑造國民機車形象

但身為PBGN第四位的聯盟夥伴，負責操刀eReady電動車事業部營運總監林進賢一開口就強調差異化的重要性，相較於宏佳騰Ai-1 Sport 、YAMAHA EC-05、PGO Ur1都採用Gogoro 2系列車架，eReady fun採用的是Gogoro 3車架做設計，搭載馬達最大功率6.2kW的G2水冷馬達，價格相對競品更容易入手，但在設計上絲毫不馬虎。

eReady Fun採用搶眼的雙魚眼頭燈，周圍還有12顆LED環狀設計，在夜間辨識度高、提升安全性，並採用雙杯架、前附usb插槽等實用功能。

App設計則走簡潔風格，包括可以設定慣用手的介面，附有地圖與騎乘資訊，可一鍵導引使用者到換電站換電，也能做個人化設定，包括音效、電能回充等級功能。

App附有地圖與騎乘資訊。 eReady

售後服務上，提供24小時預約保養維修、保養維修全程防塵防刮等承諾，給予消費者安心感。目前已有4家電動車門市，年底上看9家，林進賢表示，目前4間加盟門市裡，其中2家是全新加入eReady品牌，而非從台鈴燃油車門市轉過來的。

eReady Fun的儀表。 陳映璇攝影

看待下半年電動機車市場，林進賢認為，目前電動機車已慢慢回歸本質，開始與消費者做更多的溝通及互動，而非只是打價格戰。

隨著7月份整體電動機車銷量破萬輛、市占率回歸10%水準，顯示已走出谷底。不同於Gogoro、宏佳騰主要瞄準科技宅，eReady想要讓一般大眾都能輕易上手，塑造國民機車的形象，以擴大電動機車市占率，林進賢看好接下來電車市場將穩健起飛。

在eReady加入後，能在台灣電動機車市場上激起多大的水花，外界都睜大眼睛關注。

責任編輯：錢玉紘