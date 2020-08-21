疫情衝擊之下，原本廣受日本觀光客歡迎的一番屋鳳梨酥業績掉了9成。在此狀況下，該如何透過上架日本樂天台灣館，繼續把著名的伴手禮賣到日本？

在台北晶華酒店周邊的巷弄裡面，座落著許多銷售著舶來品的名牌精品小店鋪，讓「一番屋」這間裝潢老派、經營了30年的小茶行顯得格外不同。

2011年，二代一番屋負責人楊子慶回到家中幫忙，「當時雖然有穩定的客群，但是一直有瓶頸無法突破」，因此他開始研究自家配方，開發自產的土鳳梨酥。一推出就受到日本觀光客歡迎。2015年時，更在日本旅遊網站TAIPEI NAVI盲選試吃活動中，被日本人選爲最好吃的的鳳梨酥。在JCB信用卡公司舉辦的台灣鳳梨酥評比中，也曾獲得第一名的好成績。

這樣的好評價，讓日本觀光客成為一番屋的主要客群，比重高達99%。但也因為這樣的客群組成，使得今年初全球受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊時，一番屋的營業額直接流失9成左右。在這個非常時期，與台灣、日本的樂天市場合作成了一番屋唯一能接觸到舊客群的途徑。

日本樂天台灣館站上，會針對日本消費者設計相關宣傳文案。 日本樂天台灣館網頁截圖

用電商跨境，一番屋繼續賣伴手禮給日本客人

「從去年開始，我們就一直在加強台灣與日本跨境的業務，」台灣樂天市場財務長李志興說明。在疫情爆發之前，由於樂天認為在台灣的業務已經相當成熟，是台日樂天平台開始合作的好時機。因此，除了在台灣樂天市場可以看到「日本館」之外，在日本樂天市場，也設立了「台灣館」。

在台灣館中，主要銷售品項已台灣品牌或是具有台灣特色的品項，目前站上已累積約50個品牌，近1千個品項。而一番屋就是其中之一。

從去年底開始，楊子慶就在台灣樂天市場的邀約下，開始了解關於上架「日本樂天台灣館」相關事宜，並且開始陸續上架品項。楊子慶分享，「過去也有研究過跨境電商，但是費用實在很高，通常光是開店就要10萬以上成本，還要在日本設立公司。」不過，樂天提供的專案相對門檻較低，加上日本樂天熟悉在地市場，有更多可以運用的行銷資源，因此他選擇與樂天展開跨境合作。

一番屋二代兼負責人楊子慶，在2011年開始回家接班，並開始發展電子商務通路。 蔡仁譯攝影

跨境日本業績不斷翻倍！一番屋：將持續擴大上架品項

楊子慶也不諱言，一開始身為一番屋創辦人的父母其實相當遲疑，因此真正開始大力推動跨境電商是在今年2月底，也就是各國開始陸續封鎖的時候。而到了3、4月，一番屋實體門市幾乎沒有營收，跨境電商業績卻開始逆勢成長。像是在今年6月的業績，與3月份剛上架時相比，足足成長了2~3倍；7月的業績又比6月再多成長3倍。

這樣的成績，也終於讓父母開始認同跨境電商值得持續投入。

另一方面，一番屋也要開始發展在地客群。「現在台灣疫情比較趨緩，希望能在台灣旅遊市場發展，」楊子慶說。因此，「一番茶棧」這個新品牌，近期將會在淡水老街開幕，販售台灣單品茶與手搖飲品項。

除了要吸引台灣在地觀光客之外，「一番茶棧」品牌也會推出更多禮品類的品項，並在日本樂天台灣館上架。站上的品項目前約有10支，下半年也會在「一番茶棧」的助力之下，將品項擴大到20支。持續加碼投入跨境電商。

展望未來，還希望透過日本樂天台灣館達成什麼業績目標？「期待今年下半年度，每個月都還能再逐月成長10%業績。」楊子慶表示。