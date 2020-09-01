老字號國賓飯店上半年營收較去年同期衰退約4成，主要仍是受疫情影響。但旗下A Cut牛排館首度摘下米其林一星，顯示餐飲可能是國賓接下來的主力。

「疫情沒有好轉，坦白說就是我們最擔心的事情。」國賓大飯店（以下簡稱國賓）總經理謝漢章於昨（31）日法說會上表示。

今年上半年國賓合併營收約為8.86億元，較去年同期14.67億元衰退近4成，主要原因仍是受到疫情的衝擊。不過，國賓也在近期迎來好消息，旗下的「A CUT牛排館」獲得米其林一星的肯定，謝漢章認為，「只能靠餐飲多做一些來cover客房了。」

三大策略搶救頹勢，餐飲成為國賓重要動能

面對今年新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的衝擊，國賓主要靠三大方向來彌補營收的下滑：衝刺餐飲、新竹與高雄的國賓飯店爭取國旅，以及台北國賓積極招攬商務客。

先從餐飲來看，國賓期望靠著原先就極具知名度的國賓川菜、粵菜與A CUT牛排館來持續衝刺餐飲營收。根據國賓2019年的年報，其客房、餐飲與其他收入的占比分別為30%、69%以及1%，餐飲是最主要的收入來源。

客房部分是國賓今年受創最慘的事業體。 國賓飯店

國賓表示，餐飲與年度的營收比例相比，已回升了8成，惟大型婚宴仍有較大的減幅與取消。不過，在個別的餐廳表現上，如國賓川菜、粵菜與A CUT牛排館都有回升，A CUT牛排館更獲得2020年的米其林一星推薦，「希望趁著米其林一星的氣勢，餐飲事業加大衝刺業績，彌補客房的不足。」謝漢章說。

客房部分主要是台北、新竹與高雄國賓共三間飯店，也是受到今年疫情影響最嚴重的事業體，今年上半年的入境台灣旅客人數僅有126萬人，相較去年同期的600萬人下滑了將近8成，也讓國賓三館上半年的旅客人數衰退了51.8%。

謝漢章表示，目前新竹與高雄的國賓飯店都積極轉向爭取國旅，新竹的住房率回到5成，高雄在8月的住房率也逼近7成，「但是台北國賓衝擊很大，台北70%的客源是日本客、長期合作的旅行社也都面向日本，在房間設計上也偏商務類型，去爭取國旅會受到先天的限制。」謝漢章說。

台北國賓部分，將優先積極爭取國內公務出差、商務活動的商務性客源，「想辦法去跟公營、民營的企業聯繫，去找舉辦展會的協會合作，看能不能把中南部的廠商帶來國賓，是我們要努力的方向。」謝漢章說。

國賓未來可能會開設涮涮鍋品牌？

國賓是台灣老字號的飯店，1962年在中山北路現址開始動工，1964年台北國賓正式開幕、1981年高雄國賓開幕，也在1982年股票上市，2001年最新的新竹國賓開幕。以營收來看，近6年國賓的營收都算相當穩定，約莫在30億元上下波動。但今年的年度營收必然會受到疫情影響，就看下半年能搶回多少業績。

除了飯店本業外，國賓也積極拓展餐飲事業的版圖，多年來佈局多種不同的餐飲類型，包含日式料理、美式餐廳與麵包烘焙坊等，而核心競爭力仍是川菜廳、粵菜廳與A CUT牛排館

國賓川菜廳、粵菜廳與A Cut牛排館，是總經理謝漢章特別提到的餐飲核心競爭力。 國賓川菜廳

不過，謝漢章也提到，國賓麵包領域的表現也相當不錯，旗下的「Corner Bakery 63國賓麵包房」不只做高級蛋糕，也有消費者平時能購買的日常麵包，擴大普及程度。

關於國賓餐飲未來的版圖，謝漢章僅透露，新竹部分目前在考慮開設「shabu shabu（涮涮鍋）」類型的餐廳。

責任編輯：錢玉紘