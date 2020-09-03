英特爾（Intel）宣佈全新企業LOGO，這是這家藍色巨人創立以來，第三次發表新企業識別標誌，來看是如何演進。

英特爾9月3日舉行全球線上記者會，除第十一代Core處理器如期亮相，最讓市場矚目的，莫過於新的為雅典納計畫Project Athena旗艦輕薄筆電計畫命名新平台品牌「Evo」，同時宣佈新的企業識別標誌。

英特爾第十一代處理器發表。 INTEL

英特爾資深副總裁暨行銷長Karen Walker在線上發表會中宣佈，過去英特爾歷史上共曾擁有過兩種企業識別標誌（LOGO），而今年將宣佈最新的企業識別標誌，這個新標誌的設計涵蓋過去兩個LOGO的設計元素，她表示新設計意味英特爾將扮演科技的觸媒，繼續推動世界向前，未來所有產品線也將同步更新這個LOGO。

英特爾第一個識別標誌是1969年創辦人羅伯特·諾伊斯（Robert Noyce）和戈登·摩爾（Gordon Moore）所創設，最大關鍵是有一個藍色的e字圖樣，這個圖樣使用超過30年。

英特爾過去曾換過兩次Logo。 INTEL

到了2006年，英特爾執行長保羅·歐特寧（Paul Otellini）在CES記者會上宣佈全新識別標誌，這個標誌字體由英特爾本身所創，外圍有一個大圓圈包圍，另外，英特爾也是少數有聲音商標的科技巨頭，四個音符的節奏常出現在廣告片尾，讓人印象深刻，而Intel inside也變成各種PC上的標籤。

英特爾資深副總裁暨行銷長Karen Walker透露新logo有沿用部分過去標誌元素。 INTEL

英特爾Evo命名，取代「雅典納計畫」

而另一個新動作是，隨第十一代Core處理器雅典納計畫筆電上市，英特爾也針對2.0版本給予新命名Intel Evo，公司表示，這個定義的筆電是跟150多個合作夥伴一起打造，目前包括宏碁、華碩、戴爾、惠普、三星等品牌商已開發出50多款筆電，會搶在耶誕節檔期開賣。

Intel宣佈雅典納計畫筆電將命名為Evo。 Intel

雅典納計畫是英特爾自行定義的高階輕薄筆電規格，第二代雅典納計畫筆電最基本要求包括4點：第一，電池模式擁有一致性的反應速度。第二，休眠喚醒時間小於1秒。第三，搭載FHD螢幕可有超過9小時以上電池續航力。第四，快速充電30分鐘就有4小時以上電力。