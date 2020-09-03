「愛奇藝條款」正式上路，歐銻銻娛樂將不再代理愛奇藝業務，接下來將對100名員工，進行裁員，但為消費者的影響，也已經開始。

在《網際網路視聽服務管理法》（OTT TV專法）草案釋出43天後，國家通訊傳播委員會（NCC）在今（3）日舉辦了首場公聽會，與此同時，經濟部擬定禁止台灣業者代理中國OTT業務的「愛奇藝條款」也在公聽會進行的同時，正式生效。

經濟部在兩週前，預告了「在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表」，把代理或經銷中國OTT及相關商業服務納入了禁止範圍，等於明確地設了一個全新的「黑名單」，徹底禁止歐銻銻娛樂及任風媒體代理中國OTT平台，不給予任何解釋討論空間，否則最高將罰款500萬元台幣。 經濟部

「歐銻銻娛樂宣布，從法令生效日起，停止愛奇藝會員經銷業務，也放棄愛奇藝品牌代理服務。」

面對此局面，愛奇藝台灣代理商歐銻銻娛樂董事長范立達也在公聽會結束後對外透露，歐銻銻娛樂未來業務將面臨緊縮，勢必得從約100名員工中進行裁員，但裁員規模還在估計中。

9月3日成愛奇藝付費會員權益分水嶺

但有不少愛奇藝「單月付費」用戶已經發現，過去往往租期一到，平台每月都會定期自動續約，但9月初不但沒有自動扣款、反倒解約了，是否在為「愛奇藝條款」做準備？

根據《數位時代》了解，若要購買愛奇藝台灣站付費會員，過去有兩種方式：一來是透過網站，由歐銻銻娛樂委託的台灣公司「藍新金流」收款；再者則是在App Store和Google Play中直接購買，蘋果和Google直接與愛奇藝結帳，不會經手歐銻銻娛樂。

但在經濟部預告了「愛奇藝條款」後，藍新已在8月底正式終止和歐銻銻娛樂的合作，不再代收愛奇藝台灣站付費會員費。因此，原先在愛奇藝網站上購買「單月付費」用戶的消費者，在8月會員到期後，率先受到影響。

至於先前在網站上購買「一季」、「半年」或是「一年」的付費會員，在購買時已將費用全數付清，使用權益仍繼續，不會改變，直至合約到期後，才需要另尋新的付款方式；原先透過App Store和Google Play購買的消費者，因為未走台灣金流，也不會受到影響。

現在只有透過手機App可以購買愛奇藝台灣站付費會員。 愛奇藝台灣站App

早在一週前，歐銻銻娛樂已與NCC會面，希望向NCC釐清手上有業務哪些可繼續經營、哪些是「愛奇藝條款」禁止範圍，有意積極處理後續事宜，當時NCC就表示，歐銻銻娛樂仍可以經營客服業務一段時間，維護9月3日前申辦的會員權益，避免他們求助無門。

「我們承諾，在法令生效日以前，透過歐銻銻娛樂管道購買愛奇藝會員的消費者，我們負責到底。」范立達表示。

言下之意，但在9月3日前購買付費會員的消費者，歐銻銻娛樂仍將繼續維護其消費者權益，但9月3日之後才成為會員的人，歐銻銻娛樂則無法負責，「如果我們負責就是違法，9月3日之後成為會員的消費者，有問題可能要找NCC或經濟部。」

網站不能再買會員，只能從App Store和Google Play

以現狀來說，NCC並未要求愛奇藝台灣站APP下架，也沒有封鎖愛奇藝台灣站網站，在「愛奇藝條款」正式生效、OTT專法按現有草案上路後，消費者仍可正常觀看愛奇藝，但最大的差異，則是在購買付費會員上。

由於歐銻銻娛樂無法再代理愛奇藝，付款也無法再走台灣金流，因此如今在網頁版上，不能再購買付費會員，9月3日後要加入的新會員，或是日後期滿、想再續約的人，都只能透過App Store和Google Play上購買。

但透過App Store和Google Play，金流則是交由蘋果及Google處理，也是被一直提及的「跨境交易」，歐銻銻娛樂透露，這讓用戶得繳納「境外消費交易費」，倘若是購買單月的用戶，每月將多繳4元台幣、購買一季的用戶，則多11元、購買一年的用戶，得多付34元。

打開愛奇藝網站，倘若要升級VIP會員，現在會被指引至手機APP上下載購買。 愛奇藝台灣站官網

但透過QR Code下載App後，卻發現是和原先台灣站不一樣的愛奇藝海外版「iQiyi」，歐銻銻娛樂原先就透露，今年第四季台灣站將整併至海外版中，從9月開始逐步實施過渡。 手機螢幕截圖

三個月前伺服器已移至海外，轉圈圈問題存在嗎？

另外，在OTT專法草案中，針對電信、網路、伺服器業者，若是ISP（網路提供服務業者）、IDC（網際網路數據中心）、CDN（內容傳遞網路）⋯⋯等業者，則有「連帶責罰」的法條。

若他們仍繼續提供服務給愛奇藝及騰訊WeTV等中國OTT平台，例如租用機房，則要配合NCC及陸委會中斷攔阻服務，否則將會被責罰50萬至500萬元台幣不等。

不少消費者擔心，日後在台灣看愛奇藝影片，伺服器得連接到中國或是海外，而非向台灣本土業者租用就近的伺服器，傳輸距離變長、連結的人變多，載入影片速度可能會有延遲、變慢。

但要知道的是，愛奇藝先前的CDN（內容傳遞網路）伺服器是向中華電信子公司是方電訊租用，設在台灣，今年6月NCC介入後，是方已與其解約，如今愛奇藝則是向香港Akaimai租用伺服器，時間已長達三個月，合理預估未來仍將維持現況。倘若有「轉圈圈」的問題，從6月起已經發生，愛奇藝付費用戶可觀察6月開始的連接品質，是否已經下滑。

NCC副主委翁柏昨（2）日表示，若是收看不順， NCC將釐清是「平台業者」的問題，還是「用戶所用寬頻業者」的問題，再協助用戶跟業者協調，但如今歐銻銻娛樂已無法代理愛奇藝，恐怕NCC有問題要找「平台業者」，得直接找大陸方或海外總部才能溝通協調，難度頗高。

NCC表示，本週已和跟各縣市消保單位討論消費者權益問題，近日也會再舉行跨部會會議討論。

責任編輯：蕭閔云