台灣市場至少有8大迴轉壽司品牌：爭鮮、海壽司、亞洲藏壽司、壽司郎、HAMA壽司、合點壽司、金澤壽司、美登立壽司。你都吃過嗎？為什麼他們值得關注？

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2020年堪稱台灣迴轉壽司大年，除了有「金澤美味壽司」、「美登利壽司」等日本人氣品牌相繼來台展店，最早落地、深耕超過6年的亞洲藏壽司日前也宣布從興櫃市場申請轉上櫃。

迴轉壽司有多熱？市場出現哪些變化？《數位時代》從各大品牌官網、年報整理出三大現象，帶讀者一起快速了解：

台、日迴轉壽司亂鬥，8大品牌搶市場

在台灣，「爭鮮」似乎才是迴轉壽司代名詞。

1996年成立至今，爭鮮旗下三大壽司品牌：爭鮮迴轉壽司（164間）、爭鮮外帶壽司（43間）、MagicTouch（23間），合計開出230間分店。若再加上定食8品牌與海外市場分店，集團店數規模突破400家。

值得注意的是，爭鮮雖仍是台灣迴轉壽司一哥，但也不能低估日系品牌搶市場的速度。以亞洲藏壽司、壽司郎為首的6大日本品牌，共在台灣布點56家分店。

壽司郎母公司在年報中指出，台灣是壽司郎前進海外的重要據點，以2019財年（2019年3月至2020年3月）開出的7間新分店為例，營收貢獻都相當高，其中又以「台中市政南店」數字居冠。

另外，壽司郎也在財報中預告規劃，2020年財年（2020年3月至2021年3月）至少會在台灣開10-14間分店。

亞洲藏壽司則目標在台灣開出50間分店為。董事長西川健太郎表示，今年上半年受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，展店速度相對緩慢，但下半年起擴大規模，分店數可望在年底前突破30間；未來會以每年展店5-10間速度前進。

年賣4,600萬盤！藏壽司還有哪些亮眼數字？

數位時代整理

光是去年，台灣消費者在藏壽司吃掉4,645萬盤迴轉壽司。數字在一年內多了1,200萬，從2018年的3,462萬盤快速增加。

每盤40元平價戰術，搭配在日本有400間連鎖店的品牌魅力，讓藏壽司擁有一定程度的競爭力。

西川健太郎認為，「創新能力」是藏壽司成功的主因之一。像是防止商品接觸細菌及灰塵的「半自動保鮮蓋」；自動計算空盤回收系統；每投入5個空盤就能玩的扭蛋遊戲，都是受到消費者肯定的服務。

他表示，今年上半年受疫情影響，2-4月業績呈負成長，但統計至7月為止，整體營收仍增加了1成，顯示營運狀況已逐步回穩。

至於2019年的營收與淨利「成長不同步」，西川健太郎解釋是因為支付了母公司權利金、申請上櫃等費用，加上展店會先認列成本，因此壓縮了短期的獲利表現。

日本名店來台，突顯大、小迴轉壽司店型之爭

日系迴轉壽司品牌在台灣大受歡迎，以藏壽司為例，去年平均單店營收超過8千萬元。對於壽司一哥爭鮮來說，需要擔心嗎？

逢甲大學國際經營與貿易學系副教授吳廣文分析，爭鮮在價格上與店數上仍然是有優勢，而且可以在人口較少的城市，以較少座位數的店面經營，開店相對具有靈活性。但隱憂是產品的差異性不大，要持續新才能吸引顧客。

吳廣文指出，藏壽司和壽司郎主力是40元為主、60、80元一盤的價格帶，其客單價是400-450元，而爭鮮以30元為主打價格，客單價大約是200-250元，以每人每次用餐費用來看是不同的市場區隔。

他表示，日系連鎖壽司店主要是採店面大、店數少的策略，而其展店成本高，一家店大約需要2,000萬至3,000萬的展店成本，所以營運上需要經濟規模降低採購成本，而家庭客、大坪效就是增加來客數，限制用餐時間可以提高翻桌率，一切都是為了能增加營收。採店數較少的逐點擴展，在人力規劃、物流配送等方面比較容易掌握，這是跨國品牌經營時常見的的穩紮穩打策略。

實際上，藏壽司在上櫃記者會當天曾透露，規劃台灣每間店的展店成本高達新台幣4-7千萬元，且會評估能在5年內回收支出，才會決定拓展版圖。

隨著市場競爭白熱化，迴轉壽司的大戰是否延伸至「外送」亦值得關注。在台式品牌爭鮮、海壽司已與外送平台聯手情況下，日系品牌是否出招，將是一大看點。

責任編輯：蕭閔云