農遊券2.0來了！買600元文旦就可換「柚香券」

你的農遊券用了嗎？現在農委會又加碼推出「柚香券」，希望柚子盛產季節，幫助農友拓展銷售，9月5日起，到指定67家農會超市單筆消費滿600元文旦，就可登記250元柚香券1張，單筆消費滿1000元以上文旦可登記2張相當500元券。

登記先搶先贏！9月5日開跑

農委會表示，這次活動以開放登記，先搶先贏方式辦理，不抽籤，所以9月5日起開跑後預料會有一波搶買柚子熱潮，總柚香券限量3萬張，9月15日起會發送簡訊通知，透過簡訊就能再消費，柚香券使用期限到11月15日止。農委會表示，9月中旬還會再推其他文旦促銷活動。

農委會主委陳吉仲表示，農遊券已經發出發出300萬張，創造30多億元效益，這次農遊券系統擴張至柚香券，只要購買柚子滿額，就送250元禮券，台灣柚子種植面積達4000公頃，每年產量達7.5萬公噸。

農委會主委陳吉仲。 農委會

農委會說，每一身分證或居留證限可登記一次，合作農會超市有67家，9/5起，到這些農委超市購買柚子滿額就可登記柚香券，9月15日後再持券到這些合作農會超市消費，加強農特產品買氣。陳吉仲推算3萬張柚香券，至少會可以促進6萬箱柚子銷售。

中秋必備！掌握文旦挑選秘訣

農委會說明，臺灣文旦種植面積約4,000公頃，每個產區都具有不同特色，中南部文旦栽培歷史最悠久，果肉口感綿密甜度高，喉韻佳易回甘，主要產地為臺南市麻豆區、下營區、雲林縣斗六市、嘉義縣竹崎鄉；東部文旦果肉細嫩Q彈，汁多味美，主要產地為花蓮縣瑞穗鄉、玉里鎮、宜蘭縣冬山鄉、臺東縣東河鄉；北部文旦外型較為肥潤豐滿，香味濃郁，甜中帶酸，品質優良，主要產地為新北市八里區、苗栗縣西湖鄉。

民眾挑選文旦時以果形呈梨形，表皮光滑、油胞細緻，果重400至600公克，有沉重感且底部開闊為最佳。選購後可立即嚐鮮，或放置通風處，經過數日辭水後，果肉質地將會更柔軟細緻，甜度也會再提昇。