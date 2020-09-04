德商達德能源在桃園開發的麗威風場，近來被能源局退回籌設許可，被指出風機設置影響桃園機場運作，有飛安疑慮，成為台灣首宗離岸風機與機場的共存議題。

綠能是蔡英文政府的六大核心戰略產業之一，但近來爭議頻繁，從太陽能燒到離岸風電。

由德商達德能源（wpd）開發的桃園麗威離岸風場350MW（百萬瓦），於2017年通過環評審查，2018年獲經濟部評選第1名風場，但因緊鄰桃園機場，遲遲未拿到交通部民用航空局（以下稱民航局）的同意飛安許可意見書，能源局在8月24日以「要件不符」正式退回電業籌設許可，達德認為，民航局遲遲沒有拿出數據佐證，無法說服業者有飛安問題。

達德希望經濟部能夠介入協調，經濟部部長王美花表示，針對麗威無法通過飛安的要求感到遺憾，民航局已經做過很多評估，但最終認定風場確實影響飛安。

這是台灣首件「機場、風機共存」的問題，達德至今已投入100萬美元做研究調查，委託財團法人航空事務教育基金會、瑞典、德國、英國驗證單位評估，都得出不影響桃園機場運作的結論，卻被扣上「飛安疑慮」的大帽子，到底發生什麼問題？

飛安問題卡關，籌設許可被退回

關於麗威風場的飛安疑慮，牽涉禁限建、雷達、飛安作業三個層面，達德一一對外澄清說明。

由於麗威風場建置的位置不在桃園機場第1、2以及規劃中的第3跑道的禁限建範圍，桃園機場禁限建範圍為6公里外，而麗威最近的風機還是10公里外，因此風機的位置，不在民航局劃定的不能蓋建物的範圍。

麗威風場建置位置（紅色點），不在桃園機場第1、2以及規劃中的第3跑道（紫線）的禁限建範圍。 達德能源

在雷達上，由於風機葉片可能影響單一雷達通訊遮蔽率約1.76%，有訊號受阻的風險，達德解釋，現在民航局的飛航系統多採多雷達資料融合技術，雷達可互補，並不會因為一顆雷達影響整體雷達監視訊號接收。

飛安作業部分，民航局質疑，若飛機發生意外要緊急迫降海上，很可能造成風機的毀損。王雲怡認為，這是極端案例，緊急迫降的可能性不高，但她也忍不住反駁：「若以緊急迫降為由，那松山機場附近是不是也不能蓋房子，彰化的風機更密集，」她認為若民航局有疑慮，他們願意再做模擬報告。

達德也指出，像是全球多座和桃機相同等級的國際機場，如荷蘭阿姆斯特丹史基浦機場、丹麥哥本哈根機場等，10海浬（約18公里）半徑範圍內有設置許多陸域及離岸風電。

但，飛安疑慮未解，達德若無法在年底前拿到電業籌設許可，將被取消風場開發資格 。王雲怡表示，為開發麗威風場已投資24~26億元的資金，目前正與法律公司討論後續作業，評估是否要提行政訴願與求償。

23度表明不宜蓋離岸風機！民航局：業者選擇忽略風險

針對達德表示「飛安是假議題」，民航局也發新聞稿聲明，第一，桃園國際機場每年旅客進出量接近5千萬人次，攸關5千萬旅客生命財產安全的飛安，絕非假議題；第二，業者的航空研究亦證實風機對機場飛安確實有影響，但業者卻選擇忽略風險。

民航局強調，台灣是海島國家，對外運輸幾乎完全仰賴空運，桃機是唯一24小時運作的國際機場，地位無可取代，飛安絕非假議題。 自2015年10月以來，共23度表明桃園機場外海不宜或不應設置離岸風機 ，捍衛飛安的立場一貫，絕非無預警突襲業者。

開發商硬幹？達德董座：我們是維運風場20年的人

不過，最初是經濟部能源局在2015年7月先公告離岸風電的潛力場址，達德選定桃園場址後，同年成立麗威籌備處投入開發，而2015年10月民航局就提出飛安疑慮，為何達德卻能一路闖關環評、走到現在？

王雲怡表示，民航局若要禁止、限制業者蓋風機，就必須提出法律依據。 陳映璇攝影

王雲怡表示，民航局若要禁止、限制業者蓋風機，就必須提出法律依據；雖然是台灣首次有風機緊鄰機場的問題，但達德也提出第三方研究報告、國外案例以降低疑慮。

「 作為開發商，不可能去開發存在高風險的風場，因為我們是要負責維運風場20年的人！ 」王雲怡相信，當年能源局在劃定範圍時是嚴謹，現在卻冒出飛安疑慮，換言之能源局是否有行政疏失，她坦言政府應加強橫向的聯繫溝通。

不過能源局採尊重民航局專業判斷的立場，整起案件轉圜機率並不大。麗威的案子，是否會衝擊接下來外商投資台灣綠能的信心，以及少掉的風機裝置容量350MW怎麼補，都是問號。至於達德還會不會爭取第三階段的離岸風電區塊開發，王雲怡深深嘆一口氣說：「會記取這次的教訓！」

責任編輯：錢玉紘