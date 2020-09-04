「塔台，我們遇到一個駕著噴射背包的傢伙！」美國飛行員在駕駛當中目擊有人駕著噴氣背包駛過天際，F.B.I.和美國聯邦航空管理局正著手調查中。

飛行員與塔台的通話被LiveATC.net的網友揭露出來，時間發生在週日下午6點35分，當時的對話如下：

「塔台，這裡是美航1997，我們剛剛遇到了一個駕著噴氣背包的傢伙。」

「大概距離我們300，不，只有30碼左右，高度跟我們差不多。」（註：30碼大約為27公尺）

「他是在你的左側還是右側？」

不久之後，另外一架JetBlue的飛行員也回報表示，說他也看到那人經過。

現在F.B.I.和美國聯邦航空管理局都在調查這件事，而美國航空公司則拒絕透露目擊這個事件的駕駛員的姓名，另一家JetBlue航空公司的高層則表示不予置評。

依照飛行員的描述，駕駛噴射背包如此靠近飛機飛行是「非常危險的」，尤其是在洛杉磯國際機場附近繁忙的空域。「很有可能與那架飛機發生碰撞，或者人被吸入引擎中」「就算是在擁擠的空域內飛行的鳥類也常常發生鳥擊、被吸入引擎的問題，更何況是人！」一名航空專家表示。

那麼，會不會是兩位目擊的機長（飛行員）搞錯了？航空專家表示他「不會對飛行員的感知能力提出異議」，因為他們的視力非常好，而且受過訓練，可以發現空中的微小物體。

現在的噴射背包的確發展的不錯，不過問題在於燃料效率。大多數噴射背包的飛行時間不會超過幾分鐘，因此它們很難飛得很高。所以你可以看到，很多示範影片多半是在水上、田野進行。

紐西蘭的發明家葛籣-馬丁（Glenn Martin）試圖開發一種商業用途的噴氣背包，並能達到更高的高度。該裝置曾被《時代》週刊評為2010年最佳發明之一，該報導稱，理論上，該噴氣背包可以將人帶到8,000英尺的高空，並可容納30分鐘的燃料。

但當《紐約時報》記者在2008年嘗試時，馬丁先生說，他的團隊還沒有將該設備帶到高於6英尺的地方。他當時只說，「如果你能在3英尺處飛行，你就能在3000英尺處飛行。」不過，十年後，這家公司似乎已經不存在了。

但這並不意味著其他人已經放棄了用噴氣背包實現高空飛行的嘗試。今年在杜拜，一名Jetman飛行員的確使用噴氣背包飛上了近6,000英尺的高空。這次飛行持續了三分鐘。而他們也拍攝過兩名飛行員與飛機並排飛行的影片，但這是在事前溝通過的情況下進行。

總部位於洛杉磯聖費爾南多谷地區的JetPack Aviation則發明了JetPack，它的飛行高度可以達到1,5000英尺，操作時間約10分鐘。其創始人在2015年以繞自由女神像飛行的方式介紹了這款噴氣背包。

但該公司並不出售這種噴氣背包供娛樂使用，至於談到周日的目擊事件，JetPack Aviation的創辦人大衛·梅曼（David Mayman）表示：「老實說，我不知道在這領域研究這樣一台機器的人，有誰會蠢到或魯莽到這樣做。」

而在社群網路上，則有大量的網友將這則新聞Tag給馬斯克，畢竟他被人稱為現實版的鋼鐵人。

責任編輯：蕭閔云

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