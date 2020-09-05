超商人力不足的問題困擾許多加盟主已久，近期日本交易委員會更透露，超商業者強制加盟店24小時營業恐違反反壟斷法，24小時不打烊的賣點，可能將成為歷史。

24小時不打烊的便利商店，可能即將在日本走入歷史。日本公平交易委員會在經過近一年調查後，於本週揭示，倘若超商業者強制要求加盟店24小時營業，恐將違反反壟斷法，可能使以往連鎖超商壯大的加盟經營模式面臨改變。

2019年10月，日本公平交易委員會針對以7-11為首的8間超商業者，以及旗下約1.2萬間加盟店進行調查，發現高達66.8%加盟店主表示「希望縮短營業時間」、「想要嘗試（縮短營業時間）看看」，然而有33.5%的受訪者表示，總部不回應他們縮短營業時間的要求，或者僅回應「暫時保留回覆」。

日本公平交易委員會認為，若超商業者單方面要求加盟店24小時營業，可能違反反壟斷法中禁止濫用優越地位的規範。另外，這次調查還指出，如果總部承諾不在加盟店附近開店，卻又打破約定，也同樣有違法疑慮。

日本公平交易委員會要求，包含7-11、全家、Lawson等8家超商業者，需自我檢查是否存在類似的行為，並在11月底前提交報告與改善措施。隨著人力不足以及市場越趨飽和等因素衝擊，日本超商或許已經到了轉型的關鍵點。

日本超商人力嚴重不足，縮短營業時間成普遍訴求

人力不足的問題已經困擾日本超商業者許久，公平交易委員會調查顯示，高達93.5%的加盟店苦於沒有充足的員工。身為高齡化社會的代表性國家，日本勞動人口正持續減少，預估2025年將減少至6,082萬人，2040年更將只剩5,245萬人。

且因為超商店數已經達到飽和，顧客數持續下滑，而人事成本（打工費用）也節節攀升，77.1%的門市聲稱經營半夜時段是虧本生意，種種原因都令許多店主亟欲縮短營業時間。

日本勞動人口不斷萎縮，高達93.5%超商店主表示缺工。 Ally Lee via Shutterstock

2019年2月的事件，成為引爆超商24小時營業爭議的導火線。一間位於大阪的7-11加盟店，由於一直招不到人力替補，店主和妻子兩人苦苦支撐門市營運，在「以為自己要過勞死」的時候，迫不得已將營業時間從24小時調降至19小時，停止於顧客稀少的半夜時段營業。

然而，7-11總部卻對這位店主祭出極為嚴厲的懲處，不只解除加盟店契約，還求償高達1,700萬日圓的違約金，雙方因此對簿公堂。此舉在日本社會引發強烈爭議，礙於輿論壓力，7-11趕緊中止求償，當時的社長也因此下台負責。

因為這起轟動社會的事件，公平交易委員會在去年介入調查，日本超商業者也開始嘗試縮短營業時間，公平交易委員會的資料指出，2019年迄今成功縮短營業時間的加盟店約為2,000家左右，相比日本8家超商業者總計5.7萬家的門市數，仍只有不到4%門市得以縮短營業時間。

加盟店比例高達98%，24小時營業制已在破滅邊緣

總部統籌開發商品、管理庫存，加盟主則專注於門市營運，這種特許經營模式是日本超商業者過往得以快速擴張的基礎。

根據2018年的資料，7-11全球約7萬家門市中高達95%屬於加盟店，若聚焦日本的話，這個比例更提昇至98%。且加盟店貢獻了約7-11整體約89%的營收，加盟店對7-11的重要性可見一斑。

加盟店是日本超商得以快速拓展的基礎，在公平交易委員會宣佈不得強制24小時營業後，面對加盟主縮短營業時間的訴求，超商業者勢必得好好做出回應。 Shutterstock

不光7-11是如此，全家、Lawson的加盟店比例也都高達98%左右，並貢獻公司整體近8成的營收。

然而加盟店的作法也容易使加盟主在總公司下處於弱勢。例如，這次調查就指出，高達47.5%加盟主表示，他們曾迫於總公司壓力，進貨超過所需庫存的商品數量。

加盟主往往難以違抗總公司的規範，但這次公平交易委員會發聲後，也意謂著超商業者很可能無法再強制要求加盟主於難以營利的半夜時段營業，對於加盟店占總店數高達98%的日本超商產業，這有可能代表24小時營業制的破滅。

且加盟主對總公司的不滿也日漸增加，去年的調查指出，高達4成加盟主感到不滿，且營業、工作時間便高居不滿理由的第二順位，僅次於「收入比想像中少」。

在24小時營業制將被打破的現在，各個超商業者也必須重新思考與加盟主的互動模式，在互信的基礎上攜手挖掘潛在商機彌補營業時段縮減的影響，創造共存共榮的合作模式。

責任編輯：蕭閔云

資料來源：日經、IT media、Money Zine