當年花1000美金自組電腦接單的大男孩搖身一變，成為叱吒全球的科技大亨。麥可．戴爾認為，他今日成功的主因是來自於對新科技的熱情，而非商業模式的勝利。

1983年，一位史丹佛的大學生窩在宿舍一隅，將花費1,000美元買來的電腦零件拼裝成型，完成人生中第一筆透過電話接下的電腦組裝訂單。37年後，大男孩搖身一變，成為叱吒全球的科技大亨。麥可．戴爾認為，他今日成功的主因是來自於對新科技的熱情，而非商業模式的勝利。

創業首年就賺600萬美元，成500大企業最年輕CEO

戴爾從小就是個科技迷，16歲的時候他買了一台IBM電腦，將整台拆解並且研究如何升級設備。他曾因為翹掉太多大學的課程，被父母命令停止鑽研電腦。「我只停下大約十天，就確信發展電腦事業是我的志向。因此我偷偷搬出宿舍，住進窄小辦公室，持續電腦事業。」戴爾回憶道。

1984年，戴爾正式成立Dell Computer Corp.，第一年就創下600萬美元的營收，相當驚人。公司所生產的電腦產品形象深植人心，時隔四年，勢如破竹的Dell Computer Corp.公開上市，首次公開募股就獲得3,000萬美元的好成績。

1992年，Dell Computer Corp.被《財星》雜誌選為美國前500大企業，27歲的戴爾是史上最年輕的CEO。更在2001年時，擊敗主要對手Compaq，成為當時世界上最大的電腦零售商。

轉折一：面臨產業轉型的十字路口，打贏公司私有化一役

然而隨著科技的快速變遷，市場對電腦的需求逐漸被智慧手機和平板取代。2013年，仍以銷售電腦設備為主的戴爾很快就站在轉型的十字路口，公司內部撤換CEO的聲浪不斷，戴爾認為公司必須盡快轉變，否則就只有被併吞的命運，因此他下了一個決定：將公司私有化，以利整頓。

不過事情的發展並非如此順利，當時公司最大的外部股東Carl Icahn想要買斷股份，取得主導權，並且開除戴爾。這場戰爭備受關注，幸虧最終戴爾在股東大會上贏得這場戰役，保有經營權，並保住了自己一手打造的畢生心血，他以244億美元收購公司，戴爾的公司重新進入私有化時代。

戴爾於2013年收購自己的公司後，直到2018年才重新上市。在這五年間，戴爾帶領公司進行轉型，將更多重心放在軟體技術的發展上，也併購數間具有相關技術的公司。

轉折二：以670億美元併購EMC，創下當時最高金額科技併購案

2015年，戴爾以670億美元併購EMC，創下當時史上最大金額科技併購案。EMC是雲端屆的領航者，不僅擁有雲端儲存技術，旗下的VMware所擁有的虛擬化科技，能簡化伺服器並節省成本。戴爾搖身一變，成為全球最大軟體供應商之一，也得到足以和IBM等競爭對手匹敵的能力。

2016年，戴爾將公司的名稱改為Dell Technologies，足見公司型態已經開始不同以往。透過大量收購及業務轉型，私有化的戴爾公司收益結構開始改變，2012年，有近八成的總營收來自於電腦設備的銷售，但在2019年時，已有40.5%的營收是來自數據儲存、伺服器、資料保護和網路服務。

Dell Technologies積極推出系列產品，協助企業建立易於管理、符合規範的雲平台。 shutterstock

轉折Dell Technologies重拾昔日榮耀，推動AI迎接5G世代來臨

2020年，Dell Technologies在全球180個國家開展業務，會計年度營收（2019年1月至2020年1月底）超過920億美元，淨利為46.2億美元，近乎回到昔日榮耀。放眼未來，戴爾持續在AI領域上使力，目前Dell Technologies裡有數百個專案計畫，持續推動著人工智慧以及機器學習的創新。他指出，5G世代的到來將使互聯網呈現爆炸式增長，AI可以進行更全面的數據演算，各行各業的生態即將顛覆。

針對AI佈局，Dell推出Dell EMC Ready方案，提供一系列AI前置設計以及檢驗的方法和平台，旨在幫助希望加速人工智慧進程的客戶群。此外，Dell Technologies也推出PowerEdge和PowerSwitch產品，分別為AI專門的服務器和網路產品，Dell的眼光已不限於創新科技，還包括未來的個人或組織，如何購買與消費IT的方式。

「Dell Technologies的創建目的，是希望公司能有足夠的技術條件，發展這些具前瞻性的科技項目，把握機會且持續的為客戶提供更好的服務。」戴爾說。

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

資料來源：The New York Time、CNBC、CRN、Business Insider