亞太將用新台幣94.73億元，取得遠傳5G的3.5GHz頻段部分使用權。遠傳將增資亞太50億，取得超過11%股權，甚至在未來與亞太母公司「鴻海」換股。

新郎不是「它」！電信業首波5G結盟成形，第一件喜訊意外來自遠傳電信、亞太電信。過去積極表態願與同業合作的台灣大哥大，反而沒搶到頭香。

遠傳與亞太4日晚間召開記者會，宣布雙方將展開5G頻譜、網路共用（以下簡稱共頻共網）計畫，以「3.5GHz頻段」為首波合作內容。

亞太將用新台幣94.73億元，分擔遠傳3.5GHz頻段標金九分之二成本，換取同等九分之二的網路容量20年使用權。合作依法取得核准後，遠傳會增資亞太50億元，取得11.58%股份（5億股），暫時成為第二大股東。

遠傳電信與亞太電信搶下5G合作頭香，遠傳電信總經理井琪（左）與亞太電信總經理黃南仁（右）更親自主持記者會，展現合作決心。 遠傳電信

5G合作頭香，遠傳與亞太、鴻海結親家

這項合作案，對兩間電信公司各有大利多。

首先，遠傳可大幅降低5G標金成本。為了取得3.5GHz的黃金「魚肚」位置與大頻寬（80MHz），遠傳先前共砸下426億（406億標金+20億選位置成本）代價，僅次於老大哥中華電信的476億元，有了亞太幫忙付成本後，減輕不少財務壓力。

其次，缺乏3.5GHz頻段的亞太電信，能夠藉由遠傳的大頻寬提供一般消費者5G網路，相較於擁有60MHz的台灣大，在消費者觀感、體驗上都有加分。

再進一步來說，這件雙贏合作還帶有「三方」影響。

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至今年4月為止，鴻海一直是亞太的最大股東，握有32.83%股權。鴻海會在遠傳完成亞太50億元增資後，將自己的部份股權，與遠傳發行的新股交換，預計於2022年6月30日前完成。

股份完成交換後，鴻海與遠傳將各持有亞太電信股份23.8%，並列最大股東；鴻海同時也會有遠傳2.45%股份。

鴻海認為，結合集團研發及製造實力，透過共同投資的亞太電信出發，能集合兩家電信公司的網路資源，串連與遠傳在各自領域優勢，產生正綜效。

遠傳電信總經理井琪表示，這項三贏合作案，獲得董事長徐旭東與董事會大力支持，合作本身除了財務誘因，鴻海旗下的網通設備也有機會運用在遠傳5G專網中，「若能替鴻海集團、遠東集團之間帶來合作，當然同樣歡迎。」

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5G仍求合作？台灣大下一步引關注

面對三家歡欣鼓舞的公司，台灣大主動發聲明指出：「只要對產業好，對台灣好，我們都樂觀其成祝福。我們也會盡全力追求所有利害關係人的最大利益。」

最被看好與亞太合作的台灣大，為何意外遭攔胡？

台灣大是亞太十大股東之一，擁有2.55%股權，雙方更在台灣86處偏鄉提供4G訊號漫遊服務。向來積極主張5G三共（共頻、共網、共建）合作的台灣大，沒跟亞太聯手出擊，讓外界相當意外。

亞太電信總經理黃南仁坦言，在尋求合作的過程中，也與台灣大有所討論，最後下決定的考量仍是「用戶」與「股東」利益。

他指出，從網路服務品質、維護股東權益等層面來看，與遠傳的理念相近，因此僅用了約兩個禮拜便達成共識。「加上有鴻海當第三方，提供網通設備產品，大家可以互補。」

亞太雖未明言，但簡單回應卻代表，遠傳在合作案上端出更好的互惠籌碼。

身為電信五雄中「唯一」未開台的業者，亞太預估今年底之前有機會啟動5G服務。

井琪強調，遠傳與亞太的5G共頻共網合作，並不是指每一個用戶的頻寬被瓜分，而是以網路總量來計算，網路品質並不會有差異。且若是用戶使用4G服務，仍會回歸使用各自頻譜。

但隨著第一波5G婚事出現，999元、1399元吃到飽上網方案門檻是否因競爭而動搖，值得後續關注。而龍頭中華電動向、台灣大是否反擊，都讓年底前的5G市場再添話題。

責任編輯：王郁倫