美國銀行（BofA）警告，倘若疫苗真的問世，市場將迎來「巨大頂部」（big top），科技股稱霸（tech dominance）之日可能告終。

全球熱切期待新冠肺炎疫苗上市，以便讓經濟活動全面重啟，但是美國銀行（BofA）警告，倘若疫苗真的問世，市場將迎來「巨大頂部」（big top），科技股稱霸（tech dominance）之日可能告終。

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美銀：疫苗是利率走升的催化劑 科技股的吸引力將大幅減弱

《Business Insider》報導，上週五（4日）美銀報告稱，新冠肺炎疫苗現身是利率走升的催化劑，科技股稱霸之日或許會畫上句點。3月23日美股股災觸底後，科技股率領美股上衝，原因之一是遠距工作對科技的需求大增，另一原因是聯準會（FED）下砍利率至接近零。利率逼近零，會壓低投資人計算股價估值時的貼現率，讓股民更願意接受狂飆股價。

美銀指出，疫苗出現後，經濟活動將增，會拉高利率、促使貼現率上揚，估值處於高檔的科技股，吸引力將大為減弱。

報告寫到：「疫苗或許是信貸和股市的大頂，也是價值股相對於成長股的大底」。現在科技股漲到什麼地步？美銀集結FAAMG五大飆股，包括臉書、亞馬遜、蘋果、微軟、谷歌母公司Alphabet，由FAAMG組成的綜合指數，當前股價比200天移動平均線高出41%（見圖），暗示若有賣壓將極為劇烈。儘管如此，這些飆股的估值尚未超越2000年代網路泡沫的高峰期，當時那斯達克指數的估值比200天均線高出55%。

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美銀指出，如果本波賣壓持續，科技股續遭拋售，可能代表華府遲遲無法通過新經濟刺激案，讓投資人感到不耐。但是美銀認為美股仍會續漲，預測11月美國總統大選時，標普500將升至3,630點，和4日收盤價的3,426.96點相比，約有6%的上行空間。

疫苗上市線索10月出爐 若有利多投機客恐出場

Barron's 8月28日報導，新冠肺炎疫苗能否快速上市的第一個線索，預料10月現身。輝瑞（Pfizer）和BioNTech共同研發的疫苗，屆時將公布最終臨床試驗的結果。Moderna也準備在11月發表實驗數據。專家指出，如果疫苗療效高於50%，並迅速獲得當局許可，將可帶旺所有疫苗業者。

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疫苗最終階段臨床試驗對股市有何影響，得看數據結果是好是壞。專家警告，別期待有完美疫苗。Bernstein分析師Ronny Gal指出：「通常對抗病原的第一批疫苗不會是最好的」，首批疫苗還可能有副作用，造成手臂疼痛或發燒。美國食品藥物管局（FDA）表示，疫苗在臨床試驗時，必須有50%療效，這成了投資人的評估標準，結果高於或低於此一門檻，將驅動投資人反應。

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UBS分析師Navin Jacob表示：「如果疫苗數據優異，和安慰劑相比，能減少80%感染機率，將極有意義，可望帶來龐大銷售」。倘若疫苗數據報喜，短期投資人將趁勢出場，類股將陷入拉鋸。SVB Leerink的Geoffrey Porges表示，投機客會賣在消息成真時，長期投資者則會降低持有這些個股的風險，認為是合理的長期投資。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：MoneyDJ理財網