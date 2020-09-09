9月8日，中國消費品巨頭農夫山泉正式登陸港股，若以總市值4452億港元計算，農夫山泉創辦人鐘睒睒已超越騰訊控股董事長馬化騰成首富。

若按照最高總市值4452億港元計算，農夫山泉創辦人鐘睒睒（音同「閃」），已經超越騰訊控股董事長馬化騰成中國首富。

經歷24年的長跑，在資本市場眼中，農夫山泉已經遠遠超過了「有點甜」。

9月8日，中國消費品巨頭農夫山泉（HK：09633）正式登陸港股，發行價為21.5港元/股，首日開盤後股價一度達到39.8港元/股，漲幅高達85.12%，總市值最高達到了4452億港元（約台幣1兆6134億元）。

農夫山泉上市 為中國創造了一位新首富

9月7日農夫山泉發布的公告顯示，上市後總股本約為118.9億股，創辦人鐘睒睒通過旗下公司持股84.4%。上市前公司並未引入PE等機構，也沒有共同創辦人、高階主管分享其股權，因此保證了持股的高度集中。另外，鐘睒睒還掌握著旗下另一家A股上市公司萬泰生物約75%的股份，以截至9月7日收盤時855億元市值計算，鐘睒睒持股市值約為641億元。

農夫山泉創辦人鐘睒睒 農夫山泉官網

根據富士比實時富豪榜顯示，中國首富是以477億美元身家排在第18位的馬化騰。若按照最高總市值4452億港元計算，農夫山泉創辦人鐘睒睒已經超越馬化騰成中國新首富。

編按：港股8日收盤後，農夫山泉股價漲幅收斂，鐘睒睒大約只當了半小時的中國首富，但仍然可以位列中國第3大富豪，僅輸給騰訊馬化騰及阿里巴巴創辦人馬雲。

那個「有點甜」的農夫山泉，是怎麼擄獲資本市場的？

一場圍繞「水」的24年長跑 打造7種多元化熱賣商品

1996年，鐘睒睒在杭州創立了農夫山泉的前身—浙江千島湖養生堂飲用水有限公司。在此之前，他曾做過報社記者，也在哇哈哈做過海南和廣西的代理商。不過在哇哈哈做代理商時期，他曾因流竄貨被除去代理商名單，這也讓他有機會開始做自己的產品。

在24年間，農夫山泉總共打造出了7個熱賣商品—農夫山泉、尖叫、茶π、東方樹葉、水溶C100、維他命水與TOT氣泡水。

事實上，在鐘睒睒剛創業時，市場已經有了哇哈哈、樂百氏等飲用水頭部公司，當時他們握有市場的主導權。而此時，剛進入市場的農夫山泉並無任何優勢。

為了打出差異化，農夫山泉有兩個比較重要的舉措：

一宣布不再做純淨水，而是生產天然水。

其二是在宣傳策略上。他們不僅給出了「農夫山泉有點甜」標語，試圖從口味上做出差異化。還給出了廣告語，「我們不生產水，只是大自然的搬運工」，強調公司做「天然水」的差異性。

熬過前10年成本壓力 以天然水差異化拿下優勢

從純淨水改為生產天然水並不容易。這意味著農夫山泉只能在深山老林裡尋找水源，並在周圍建設工廠。

2003年起公司陸續在長白山、丹江口建立水源地。招股書揭露，農夫山泉目前已佈局包括浙江千島湖、吉林長白山、湖北丹江口、廣東萬綠湖等在內的10處優質水源。

浙江千島湖水源 農夫山泉官網

四川峨嵋山水源 農夫山泉官網

據農夫山泉介紹，每一個水源的尋找、確立和建設工程都極為漫長。例如四川峨眉山，從尋找水源、確認開發到建廠投入生產，整整花費了5年的時間。又比如長白山撫松水源和工廠，從找水源到最後投入生產，歷時7年，而飲料行業建廠生產平均週期約為一年半。

「前十年，公司確實承受著遠遠高出行業平均水平的儲藏及運輸成本。但從未想過放棄。我們透過精細化和品牌化運作，降低管理成本，漸漸平衡了運費。」農夫山泉副總經理周力表示。

在天然水逐漸取得優勢後，農夫山泉也開始圍繞飲料進行多元化的產品佈局。

茶飲料一推出就賣出10億營收 以打造中國「可口可樂」為心願

比如2004年推出的尖叫、2011年推出的無糖茶飲料「東方樹葉」、2016年推出的茶飲料「茶π」等等。其中，茶π推出的第一年就賣出了10億元的營收。

農夫山泉官網

從農夫山泉旗下飲料對總營收的貢獻來看，在過去三個財政年度的收入中，飲用水產品收入佔據農夫山泉總收入的大部分，佔比分別為57.9%、57.5%、59.7%；茶飲料的佔比分別為14.8%、14.8%、13.1%；功能飲料的佔比分別為16.8%、16.2%、15.7%。

可以說，農夫山泉產品線比較豐富，形成了以飲用水為主，茶飲料和功能飲料為輔的產品矩陣。

不過，農夫山泉雖然有熱銷的產品，但鍾睒睒始終沒有實現「在中國做出可口可樂類似單品」的心願。近幾年，公司陸續推出了NFC果汁、植物優格、氣泡水等單品。雖然在健康觀念下氣泡水開始走紅，但也面對著元氣森林、喜小茶等熱門商品的正面競爭。

獲利年年漲，獨佔包裝飲用水市佔第一8年，

農夫山泉上市便成了受人喜愛的商品，與其業務的穩定上升息息相關。

農夫山泉官網

根據招股書，農夫山泉近三年來保持穩定成長。2017年到2019年的收益分別為174.91億元、204.75億元、240.21億元，年複合成長率為17.2%。

農夫山泉近三年實現淨利潤分別為33.85億元、36.12億元和49.54億元，淨利潤率分別為19.4%、17.6%、20.6%。

根據Frost & Sullivan報告，這一盈利水平遠高於同期中國軟性飲料行業6.9%、7.1%、9.6%的平均盈利水平，以及全球軟性飲料行業3.9%、7.6%、8.5%的平均盈利水平。可以說，農夫山泉不僅跑贏了中國市場，也超過了國際市場。

2019年，農夫山泉旗下包裝飲用水業務同期毛利率達到60.2%，也就是說2元的農夫山泉，毛利達1.2元。

另外，經過多年發展，農夫山泉已經成為包裝飲用水的龍頭企業，它的包裝飲用水已經連續8年保持包裝飲用水的市場佔有率第一，領先第二名近1.5倍。

競爭產品同質化成隱憂 產能如何擴張將影響公司

但在光鮮的成績下，農夫山泉也存在一些隱憂。

首先是飲用水的同質化問題。農夫山泉招股書曾提及，其現有或潛在競爭對手可能會提供與其產品同質化程度較高的產品。而且，該行業中可能出現重大的企業併購或形成聯盟，而該併購或聯盟可能會使競爭對手迅速佔領大量市場份額。以瓶裝飲用水為例，主要對手有娃哈哈、冰露、怡寶、恆大冰泉、景田等。雖然各類品牌單品的賣點不同，但同質化也是各家避免不了的問題。

其次是產能的問題。有分析人士稱，農夫山泉目前的隱憂在於產能的天花板比較低。具體而言，就是在環境保護嚴格管控的情況下，想要拿到更多的優質的水源比較困難。因此，當天然水的產能全滿之後，能否擴張產能，很大程度上影響了公司的天花板。

該人士補充道，如果不能擴張天然水的產能，就需要做更多的含糖飲料。但在可口可樂全球市場分布極高的情況下，農夫山泉該如何占住中國市場比例，而拓展海外市場也將是個大問題。

曾公開放話農夫山泉不上市 相隔3年便改變心意

三年前，鐘睒睒曾公開表示農夫山泉不需上市，而現在不僅農夫山泉選擇上市，娃哈哈也在考慮上市的意向。

博蓋＆容納諮詢共同創辦人高劍鋒曾表示，飲料行業尋求上市意向強烈，反映出行業發展的新趨勢。

一方面，行業高速成長期將過，大部分企業競爭格局已形成，下一步存在趨緩的可能；另一方面，領頭的企業資產收益率還不錯，此時尋求上市依然能獲取比較好的估值，也有利於進一步引入外部資金，進行新一輪的競爭，比如多元化、海外發展等。

上市後的農夫山泉想要繼續「甜下去」，不僅要求穩，還需要給投資者更多的想像力。

責任編輯：文潔琳、錢玉紘

本文授權轉自：鈦媒體