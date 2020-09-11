聯想第一支電競手機Legion Phone Duel出海第一站就選在台灣發表，挑戰意味濃厚，不過操盤人趙允明為何說，其實聯想並不想只做硬體？

聯想集團「移動遊戲事業群」剛成立2個月，總經理趙允明10日為自家第一款電競手機登台站台，挾英特爾及台灣科技業高階主管資歷加入遊戲硬體大戰，他看好雲端串流遊戲將成主流，預告2021年將發表「跨多個雲端串流遊戲平台」的掌上遊戲機，並成立具商城功能的遊戲社群平台，翻轉營利模式。

「台灣是聯想第一支電競手機Legion Phone Duel第二個發表市場，顯示聯想的重視度，這次手機設計也把架構全部推倒後重做，」趙允明說。聯想第一支電競手機9月15日開賣，規格跟價位都有登台踢館ROG Phone 3意味，但趙允明為何強調，聯想並不只是想做電競手機，而是要做「行動遊戲業務」，更希望結合生態圈？

聯想「移動遊戲事業群」總經理趙允明（左）為新電競手機站台。 聯想

趙允明說，聯想想做三件事，1.手機，2.擴大使用人群規模，打造生活風格Life Style，由於桌機遊戲與遊戲機遊戲都上雲端，「除落地在手機上，我認為還有其他裝置可能。」3.打造電競生態系統，成立電玩社群讓玩家交流或反餽需求，甚至包含Market Place線上市集。

關於手機佈局，他表示因為組織剛成立，今年下半年推出一款手機，未來規劃是年初推一支，年終再推小改款升級版。但他也強調，聯想不只是要做電競手機，不只做硬體，有更大的佈局計畫。

不只做硬體，聯想還要經營平台經濟

趙允明表示，聯想會先從海外開始做Market Place（線上市集），搭配硬體產品去連結生態系及用戶。他解釋，聯想推硬體，但要讓遊戲在聯想產品上提高使用者經驗，就要跟三種生態圈夥伴合作，第一是平台客戶，第二類是遊戲引擎開發商，第三類是遊戲開發商，跟上述三者合作後，優化完善後的遊戲可以在Market Place讓用戶下載。

「Market Place可以連結生態圈業者，也可以連結使用者，」趙允明說。他的意思，是Market Place也可以成為玩家發表玩遊戲或硬體的意見，或是展示一個功能，類似KOL或直播主分享，而聯想打造這樣一個讓玩家與生態圈都被連結的平台，聯想就不會只是賣硬體，還能有其他商業模式。

聯想Legion Phone Duel獨特的雙X軸線性馬達、雙肩鍵、雙正向喇叭，讓玩家享受前所未有的沈浸式體驗。 聯想

趙允明表示，Market Place預計2021年會推出，先在5～10個市場上線。

下一步：雲端遊戲平台遊戲機

至於聯想還會做什麼硬體裝置？似乎是能串連各雲端串流遊戲平台的行動遊戲機，比方Google的Stadia、NVIDIA的GeForce Now及Xbox Game Pass Ultimate等平台，都已有許多3A級大作，該裝置需螢幕比手機大。

趙允明表示，3A級遊戲大作設計的目的是期望提高利用渲染效果提供沈浸式體驗，若上傳到雲端串流平台就可以讓玩家對行動裝置產生需求，但手機不是最完善的行動裝置，因為遊戲畫面設計為16：9，但手機一般是20：9，其次遊戲需要控制鍵而不是觸控。

實況主大魚推薦正鏡頭的一鍵直播功能。 聯想

為解決此問題，聯想將與遊戲開發商及雲端串流平台合作，開發新的掌上遊戲產品。至於是否會推類似Switch的行動遊戲機？趙允明表示，Switch上的遊戲多屬於Party Game派對遊戲，而不是3A大作，但在操控性設計上可能會類似，但內容形式不同，合作對象也不同。

聯想表示，這款電競手機10月將與YouTube直播平台串連，年底前完成Twitch與Facebook串連，鎖定的是初階直播玩家用戶。台灣電競手機戰局相對中國單純，由華碩的ROG Phone 3獨霸，Legion Phone Duel這次來勢洶洶，定價更低華碩4,000～5,000元，踢館成績也受到關注。

桌機或遊戲機大作紛紛上雲，雲端串流遊戲平台未來將讓玩家可以行動遊戲。 聯想

Legion Phone Duel手機橫式ATA中置架構（Advanced Technology Architecture）設計，將最熱的處理器放在手機正中，使雙手左右握住時溫感較低，同時，置中上升前鏡頭，可以一鍵直播，也讓愛手遊的玩家不會手遮到鏡頭，另雙TypeC 90W快充也話題十足。

責任編輯：蕭閔云