蘋果公司（AAPL）最近宣布將在8月31日進行股票分股一拆四。回頭來看台灣的股票分割，一同瞭解投資分割股必須先知道這三件事。

最近朋友投資美股收到的券商發的訊息：「蘋果公司（AAPL）最近宣布將在2020年8月31日進行股票分股一拆四。您有賬戶中持有的每一股AAPL將得三股額外的股票，並具股票價格在開始交易時下調至其價值的四分之一。」

回頭一看，原來8月持有的蘋果股票漲了兩成，愈接近月底的分割時點，漲勢愈加兇猛，甚至在一拆四的分割完成後，股票還再漲一波。同樣的情況也發生在特斯拉（TSLA），受到高價股拆分激勵，兩支股票像在相互較勁般持續上揚，也帶動了美股四月反彈以來的最高單月漲幅。

Apple今年以來股價，7月底宣布一拆四後更直逼500元 Eric市場漫步FB

股票分割與反向分割，並非國外股市的特例

高價股進行股票分割（Stock split），股票價格降低，有助於降低入手股價門檻，與增加流通籌碼。另一方面，反向分割（Reverse stock split），則是希望整合提高股價，避免變成市場所遺棄的「仙股」（俗稱水餃股）。

大家喜歡舉2011年花旗銀行的十股合一的例子，但我們來看個近期一點的：今年3～4月間原油暴跌的時候，UCO（二倍看多原油ETF）從十多元跌到1.x元，原來ETF也是可以進行反向分割，4月下旬25股併成一股，UCO股價回到了十多元，但還是隨著原油價載浮載沉，近期股價雖然回到了30元以上，但股數只剩原有的1/25，這筆投資回不去了。

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回到台灣，大部分的人手上握的是新台幣，習慣看台股的投資資訊。加權指數在歷經上半年的上沖下洗，也默默的在今年7月突破了新高點，年初還在關注台股中有上千元股價實力的三千金，也增加到六位千金相互爭豔。

股票愈買愈高，要參與市場遊戲的入場門票就是相當的門檻，最高價股大立光買一張的基本消費就是三百五十萬以上，買個股票還比台北市豪宅更高不可攀。這樣的股票雖然有好的前景跟獲利，但就個人資產配置的角度，高價股進出太沒有彈性且占比太重了。

台股上市公司是否能像蘋果公司進行股票分割？

一直以來台灣的公司都以一股面額十元來計算股數與資本額，隨著台股交易的外國公司增加（KY公司、TDR），直到2014年開放「彈性面額股票制度」，公司可以依照自己的需求自行決定股票發行面額，10元、5元或1元。

但可能是長久以來交易習慣的因素，只有3家在興櫃時採用了非十元的股票面額，其中2家是KY公司。直到2019年，長華科技由股東會決議通過，修正公司章程中有關股份面額，每股10元改為每股1元，資本額不變的情況下，股數增加為原來的10倍。

股票分割概念＝股票股利？同樣都股數增加

有一陣子台股公司非常喜歡發股票股利，或是新上市、業務成長快速的公司，累積了不少現金盈餘在帳上，公司為了分配股利，但又希望保留現金在帳上，方便擴大業務或投資購併，可能連續幾年進行3、5元的股票股利配發，概念就有點像是股票分割，股數三成、五成的比例再增加。持有股數變多，交易價格依公式進行調整，交換前後總價值不變。

前段說台灣的「股票股利」，跟「股票分割」概念上有點像，這只是說，投資人拿在手上的股數增加、價格調整降低的效果有點像。但如果要認真探討，這兩個制度背後，在法規、會計、稅賦、甚至決策流程完全不一樣，每一點又是可以說上兩三小時的課程了，這邊不提這麼多，還是回到股東手上的投資感覺！

手中有股票要實行分割，我還可以長期持有嗎？

短期內，公司的經營角度是沒有改變，不過，從市場角度來看還是有幾個優點：

交易「價」角度：股價降低有變便宜的錯覺，也更容易入手 交易「量」角度：股數變多等碼變多，交投將更熱絡 可能有隱含公司前景持續看好的訊息

就公司經營的本質來說，分割股票的當下除了負擔些微的保管與規費，對公司淨價值是完全沒有差異。另外，如果公司獲利已進入高原期，過度的股數膨脹而讓EPS呈現逐季逐年下降型態，這對公司未來股價是非常負面的影響。某種程度而言，有意願進行股票分割的公司，可能隱含經營者長期看好公司發展的訊號，讓股東更勇於緊抱著公司，推升了市值。

像是蘋果7月底宣布了一拆四，到8月31日股票分割後交易日，漲幅超過20%。同樣發生在Tesla，8月11日宣布了一拆五，到八月底漲幅超過60%。一個月內公司營運變化不大，但在市場氣氛變好當下，大家似乎先將經營團隊，對公司前景樂觀的預期，馬上反應在公司評價成長也極積買進。市場交易熱絡，董事會更開心坐享公司市值大幅揚升的好處，今年目標達陣，大家發大財。

台灣的例子呢？目前僅有一檔長華科可以參考，2019年3月宣布進行股票分割1拆10，先漲了一波。進入準備換股階段的8月，股價也漲了一波約13%，看起來市場應該是認同高價股拆分是偏正面的訊息解讀。下面一張圖表說明，如果長華科不做拆分而用股票股利，對投資人的影響會是哪些？

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若是進行股票分割，高股價可以有效降低到投資人喜愛交易的價格帶，長華科還可以將保留盈餘，用現金股利配發給股東。如果假設長華當年是用股票股利17元而非現金股利（註：長華科曾決議一口氣配發17元現金股息），股東每一張可另得1.7張股票回到手中，當然股本、股數跟股價也是依此比例調整。

簡單小結：分割對股價、EPS降低是很強效的工具；股票股利比較是緩進式調整，投資人也比較習慣。但對公司的營運、淨值、獲利是沒有影響的。

其他的方法參與高價股投資

在交投熱絡的多頭市場，大眾還是喜歡關注高價股族群的表現，加上台灣上市公司還是傾向發放現金股利，而非造成股本過度膨脹的股票股利。上個月看到美股龍頭宣布股票分割後的狂熱，台灣上市公司想進行股票分割或發股票股利，要不然就是大費周章的弄個臨時股東會，不然也只能等到明年，看是否公司進行股票股利、分割的意願有提升。

難道小型投資人就沒有機會參與高價股、千金股了嗎？腦袋動的快的金融業者早就設計好各式參與高價股的權證商品，像是大立光都有超過百檔的認購/認售權證可以挑選，所參與的約當股數從1股到40股都有。

但前述畢竟是衍生性商品，有沒有更單純一點的做法？很多人會用收盤後的零股交易來操作高價股，今年10月底也將開放零股可以在盤中進行交易，將來小額投資人不用看著千金股隨便一張就是百萬進出，買個10股大立光花個三萬多元，跟入手一支iPhone差不多，相信很多入會躍躍欲試。

責任編輯：文潔琳

本文授權轉自：Eric市場漫步