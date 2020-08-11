暑假是旅遊產業的大旺季，是旅行業豐收的時刻。但在不可控的疫情肆虐下，上市櫃旅行社的7月營收以雄獅業績最高，另一個值得觀察對象是易飛網。

「真的只剩國旅了，只能再加油。」山富台北企業一部副總經理兼發言人李慶良一句話，道盡了旅遊業者近期奮鬥的唯一目標： 國旅 。7月是暑假的第一個月份，更是旅遊旺季的起跑開端，誰能搶下有限的房位與國內航線機票，就能在疫情封鎖邊境時，盡可能地咬下一塊國內旅遊的大餅。

而6家上市櫃旅行社也已經全數公布7月營收，分析6家旅行社營收大致可分兩族群，第一類營收表現較佳旅行社，大多掌握了離島旅遊商機，以雄獅為首，在積極投入人力於國旅業務後，連兩個月交出破億元的成績單，7月營收更是逼近2億元，來到1.99億元；靠國旅拚出營收第二、第三名的易飛網跟山富，分居前段班。

至於仍苦苦掙扎的後段班，包含日前宣佈人力緊縮的鳳凰旅營收停滯，五福7月營收有一倍以上反彈，燦星旅雖然營收墊底，但對比6月仍有超過3成的成長。

國旅市占大比拚，易飛網攀升成為No.2

交通部觀光局進一步將禁止出團、禁止接待外國客的禁令延長至8月31日，國旅成了唯一決戰點，旅行社的營收也成為另外一種檢視各業者國旅市占的方式。

而各家旅行社在7月的營收部份，仍由雄獅以1.99億元奪冠，第二名則是易飛網的3,900萬元，第三名則為山富的2,816萬元。接續則為五福1,873萬、鳳凰1,069萬以及燦星旅的954萬元。

雄獅的量體與市占一直以來都是冠軍，但在疫情前各家旅行社所擅長之處略有不同，但全面轉向國旅後，雄獅仍能與其他旅行社保持不小的營收差距。而7月的營收對比6月成長了快1倍，雄獅將其歸功於暑假旺季來臨，離島、親子出遊的產品熱賣的結果。

而第二名的易飛網，過去在各家旅行社的營收排行中，大多敬陪末座，過去12個月以來，僅在2019年11月、12月，以及2020年2月超越過燦星旅。

但在疫情爆發後的3月以來，易飛網的營收在6家旅行社中的排名從第5名一路攀升，5、6、7月營收都是僅次於雄獅的第二名。易飛網認為，這是超前部署的成果，包含提前佈局離島、花東機位與房位等。

而山富則奪下了第三名的位置。過去山富的國旅僅占營收2%，在疫情後將國旅部門從15人擴展到200人，也拚出不錯的成績。山富台北企業一部副總經理兼發言人李慶良表示：離島的挹注相當大，以及跟農委會合作，規劃各類主題式精緻農遊搭配農遊券，也賣得很不錯。但他也提到，陸陸續續接到許多國內企業員工旅遊的需求，占營收來源達20%。

這樣看下來，鳳凰成了唯一7月營收下滑的旅行社，不過鳳凰4、5、6、7月的營收差距都不大，都約在1,000萬～1,100萬間浮動。

暑假旺季營收成長，但對比去年仍是一片慘慘慘

雖然暑期旺季，讓許多旅行社們7月的營收對比6月成長了不少，但從年比來看仍只有慘。

7月營收的年比，除了易飛網交出僅下滑54.37%的成績外，其他旅行社仍一片慘淡，年比下滑都在9成以上，其中以五福的97.04%下滑最多，也讓其在7月初傳出人員縮減，但五福仍強調，若真的有人事調整，幅度會低於20%，並一定會依照勞基法辦理，未來也將優先回聘資遣的人員。

下滑幅度第二多的鳳凰，7月營收年比下滑96.76%，也在8月初時宣布精簡人事，預計將裁員40人，占全公司人數300人約13%。鳳凰表示將會依循勞基法辦理，同時，未來如果業務重回正軌，被資遣的員工將優先回聘。

7月營收年比下滑第三多的燦星旅，則是已經經過一輪瘦身調整。

照這個情況看來，旅行產業是否有可能再迎來一波裁員潮，就要看各家旅行社們在年比下滑9成的情況下，還能撐多久了。而展望8月，台東熱氣球嘉年華、澎湖花火節也都尚未結束，還將迎來花蓮的金針花季、東海岸大地藝術節等，國旅帶來的爆發商機也還沒有到盡頭。

責任編輯：蕭閔云