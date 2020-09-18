美國兩波禁令下，身為華為續命丹的海思被斬斷生路，沒有晶圓廠能為其代工，朝IC設計轉型可能會是未來的一個方向。

2019年5月16日，美國將華為列入「實體名單」，所有的美國公司，必須獲得美國商務部的許可方可出貨給華為。申請許可是「外交辭令」，一般的情況下是不准，從英特爾、高通、美光、賽思靈等晶片公司皆不可出貨給華為，Google、微軟等軟體公司也停止對華為出貨與支援。

第一波禁令

海思成華為唯一續命丹，營業額爆發性成長 68.3%

此時海思成為華為的「續命丹」，海思全力開發各式各樣的IC，以替補美商無法供應的缺口。美國禁令，促成海思「爆發」成長。估計海思營業額2019年約為843億元人民幣，較2018年的501億元人民幣，大幅成68.3%。

從台積電看，海思是台積電的第二大客戶，估計2019年海思對台積電下單金額約1,529億元，占台積電營業額約14%。

海思在2019年表現亮麗，母公司華為也保持兩位數成長，2019年華為營業額達人民幣8,588億元，較2018年的人民幣7212億元，成長19.1%。

看在美國政府的眼裡，禁令制裁對華為效果不彰，無法遏止華為的成長，尤其是華為在5G的進展依舊犀利，中國政府力挺之下，華為在5G基礎建設（基地台、局端設備等），取得大量訂單，並且加速在大陸布建5G設施。

接連兩波美國禁令制裁，華為、海思都必須為自己謀求生路。 Shutterstock

第二波禁令

禁止半導體廠代工，制裁升級斬斷海思最後生路

今年5月15日，美國商務部發布新禁令，除非獲得供貨許可，否則半導體廠商禁止將含美國技術與軟體的產品，賣給華為及113家華為子公司。這是美國對華為禁令的第二篇。主要鎖定目標是禁止晶圓代工廠替華為、海思代工。

其中華為倚賴最深，肩負華為IC開發重任的海思半導體，是此「升級版」禁令的最大「受害者」。

海思是所謂的「無晶圓廠」（Fabless）公司，公司負責設計IC，設計完成後，將IC的生產委託晶圓代工廠生產。沒有晶圓代工廠可以替海思代工，這等於斬斷海思的生路。

華為四面楚歌，海思陷入苦戰，處境嚴峻

面對美國這種「鋪天蓋地」的封鎖，海思如何在逆境中求生存，成為華為及海思重要的課題。對華為、海思而言，最重要的是保留，好不容易才建立的優秀IC設計團隊。

這幾個月間，華為、海思人心惶惶，已有一些工程師掛冠求去，另覓新巢。更麻煩的是8月17日美國發布對華為的第三道禁令，斬斷所有半導體對華為出貨的管道，華為公司被推到岌岌可危的境界，公司的生存成為不可知的變數，海思的處境更加嚴峻。

華為這些年來，經營績效佳，公司底子深厚，面對不少危機的淬鍊，加上有中國政府的支持，華為的生存不是問題。麻煩的是美國制裁「橫空出世」一波又一波，波波力道強勁，華為、海思原本為加速發展超編的研發人力，頓時成為頭痛的問題。

海思的生存之道：轉型IC設計，開發EDA、FPGA

為了穩住研發人才，海思必須另謀生路，維持公司運轉，工程師才不至於大量流失。

目前海思的可行之策是將公司商業型態轉型為IC設計服務，一方面開發各種矽智財（IP），另一方面可以替其他公司開發IC。舉例而言，海思可以替小米開發IC，由小米制訂規格，海思負責開發。開發完成後，小米負責下單給晶圓代工廠代工，生產小米品牌的IC，供小米使用。

透過此種設計服務的商業模式，海思可獲得開發費用，並且可對每顆IC抽取權利金，這可維持海思的生存。

除了設計服務外，海思還可以積極開發自己的EDA（電子設計自動化）軟體，以擺脫美國的束縛。

除此之外，海思可以積極開發FPGA（現場可程式化邏輯閘陣列），雖然沒有晶圓代工廠的奧援，海思可以與友好的IC設計公司合作，雙方共同開發，共享智慧財產權。FPGA開發完成後，由合作的IC設計公司負責投片生產銷售，海思收取權利金。爾後如果美國放寬對華為海思的制裁，海思即可生產自己的FPGA。

對華為這種電信、網路設備的生產商而言，FPGA是必須的半導體零組件，建立自主的FPGA產品，對華為而言是非常重要的里程碑。

雖然海思有各種應變措施，然而在此「風雨飄渺」之際，不少人仍會選擇離開另謀高就。海思流出的人才將可能為中國大陸的IC設計業注入新血，提升技術能力，這對台灣的IC設計業可能會有不小的衝擊。

責任編輯：陳建鈞

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