特別聚焦「防疫產業生態系」及「智慧醫療」,期望拓展台灣醫療產業鏈及資通訊業者的國際市場商機,再次凸顯「Taiwan can Help」的國家品牌特色!

台灣齊心抗疫成果斐然,國內大型展會在下半年度陸續恢復舉辦,展現「顧經濟、齊防疫」的雙成效。「台灣國際醫療暨健康照護展(MEDICAL TAIWAN)」(以下簡稱醫療展)今年特別聚焦「防疫產業生態系」及「智慧醫療」,外貿協會展覽業務處處長施玉霞指出,期望本次展會拓展台灣醫療產業鏈及資通訊業者的國際市場商機,再次凸顯「Taiwan can Help」的國家品牌特色。

五大亮點主題館一次看,台灣防疫國家隊備受矚目

「今年醫療展主題多樣性更勝以往,尤其新冠疫情在全球逐漸成為國安議題之後,映證台灣防疫成績有目共睹,這次展會將能看到完整的防疫產業相關業者,一起共襄盛舉。」施玉霞回應。今年醫療展主要特色聚焦五大主題,包含「防疫專館、醫療器材、智慧醫療、健康照護、以及潛力新創」等亮點。

以防疫主題為例,今年工業局籌組「跨領域智慧防疫專館」,遴選 35 家防疫供應商相關產品,包含防疫醫材、邊境檢疫、診斷試劑、疫苗藥品以及口罩防護衣國家隊。另外,金屬中心則打造「防疫科技與公衛醫材情境館」,從紅外線體溫量測、生理監測、到居家防疫的產品,展示後疫情時代,全球市場對「非接觸」解決方案的高度需求。

此外,近年台灣在智慧醫療領域的布局,成果亦有目共睹。今年醫療展將有多家 ICT 業者跨足醫療帶來嶄新解決方案,包含上銀科技開發的手術輔助器械手臂、瑞仁生醫的智能生理量測設備。另外醫療院所也積極在醫療環境部署智慧化方案,像是北醫、長庚及馬偕等大型醫院將在本次展示遠端醫療、整合式智慧醫療設備方案。

展會串聯虛實融合通路,視訊採購拓展 60 多個市場商機

過去 B2B 展會模式多由國外買家飛到台灣面對面洽商,如今疫情無法讓「人進來」,主辦單位外貿協會藉助科技輔助,同樣能實現「貨出去」目標。施玉霞分享今年外貿協會特別嘗試「虛實並進」的通路策略,除了既有實體展會,這次還增加「線上展會」,提供國外買家在網路洽談媒合及交流互動的機會。

外貿協會

來自海外超過 60 個市場的買家可透過視訊採購洽談會,直接與參展商進行線上商談。同時貿協也規劃買主線上看展(Buyer's Live Tour)三條主題路線,不僅讓全球買主如臨其境,同透過直播方式觀看新產品發表會。另一方面,今年醫療展還結合 VR 虛擬實境技術,集結 200 家廠商超過 700 件產品,打造3D 線上「Medical Taiwan Virtual 擬真攤位區」,讓買家感受虛實融合情境。此外,今年展會也將有兩場結合線上直播的「智慧醫療國趨勢論壇」,邀請到衛福部部長陳時中以及多位產業先進,一同分享後疫情台灣醫療新機會,以及醫療新創跨界趨勢等主題。

會前積極造勢帶動買氣,線上宣傳活動創造百場商業洽談

儘管醫療展因疫情從六月延至十月舉辦,不過從六月之後,外貿協會立即推出一系列線上活動向國際 B2B 買家積極宣傳本次活動。施玉霞舉例,外貿協會打造的數位平台先前舉辦「TTS Pre-Show Procurement Meeting 視訊採購洽談會」,讓台灣 37 家業者成功與 19 國共 36 位買主媒合,完成近百場商業洽談。

另外,先前也舉辦「TTS New Product Launch 線上產品發表會」,協助參展商拍攝新品介紹影片提前曝光。同時也有「TTS Insights 線上產業論壇」邀請國內研究機構及產業人士代表,探討疫情爆發後的醫療情勢發展。「未來我們還會針對國際專業展會,邀請海外相關產業的在地公協會代表,分享當地市場狀況,提供即時資訊讓台灣廠商無法出國,也能知道海外商機變化,」施玉霞解釋。

醫療展是今年疫情爆發後,第一檔與智慧醫療及防疫產業有關的國際展。施玉霞最後表示,「臺灣具備堅強的科技、醫療與創新實力,防疫成績更是有目共睹,我們期望藉此機會把台灣最新進醫療科技推廣給國際買主。」

因應全球疫情,台灣透過口罩外交讓更多國家認識並關注臺灣,成功打響 Taiwan can Help 口碑。今年的醫療展順勢提出「Medical Taiwan can Help」的口號,期望為台灣醫療及周邊相關業者創造後疫情商機。2020 台灣國際醫療暨健康照護展將於 10 月 1 日啟動線上虛擬展;實體展則預計在 10 月 15 日至 17 日在南港展覽 2 館舉行。

更多資訊請點此:https://www.medicaltaiwan.com.tw/