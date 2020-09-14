PChome今日公布重重大訊息，宣布旗下Pi拍錢包與支付連合併。往後將持續整合旗下行動支付、第三方支付、電子支付業務三大金融業務。

PChome網路家庭今天公布，旗下2家子公司拍付國際資訊股份有限公司（Pi 拍錢包）和支付連國際資訊股份有限公司（支付連），經董事會決議合併，未來將以拍付國際資訊股份有限公司（Pi拍錢包）為存續公司。

「為整合資源運用、降低營運成本，並進一步提升營運績效與擴大經濟規模，進行Pi拍錢包和支付連兩家公司合併，」PChome網路家庭表示。未來，將整合PChome集團電商優勢，以及集團旗下行動支付Pi拍錢包、第三方支付公司支付、擁有電子支付執照的國際連業務，打造更全方位的支付與網路金融科技服務，並持續強化P幣生態圈綜效。

PChome在過去幾年，陸續與玉山銀行合作推出了玉山Pi拍錢包信用卡以及Pi拍兔Debit卡。 Pi拍錢包

Pi拍錢包持續擴大合作通路，會員數邁向百萬

為深耕會員服務，PChome在過去幾年積極佈局Pi拍錢包行動支付服務。也陸續與玉山銀行合作推出了玉山Pi拍錢包信用卡以及Pi拍兔Debit卡。Pi拍錢包自上線迄今，目前會員數已邁向100萬。

合作通路更擴增超過18萬店點，推動多元應用情境，包含：停車繳費服務覆蓋率高達99%，幾乎全台停車費皆可用Pi拍錢包繳費；此外其他使用場景，也囊括四大超商、網購平台、計程車隊、餐飲商家、生活繳費等。

根據PChome觀察，Pi拍錢包的前三大交易通路類別為：便利商店、縣市停車繳費及網路購物，並以30-39歲上班族為主力消費族群。

在去年底PChome接受《數位時代》專訪時，蔡凱文就曾透露，集團內部正如火如荼整合中。 PChome

支付連累積千萬會員！PChome將持續整合旗下三大金融業務

另一方面，PChome集團旗下第三方支付公司支付連，則多年來深耕線上金流市場，擁有超過1,008萬會員數，可針對露天拍賣上逾1.9億種商品進行支付，外部更配合超過3,000家網路商城。此外，支付連旗下並持有100%投資的電子支付機構「國際連股份有限公司」，可滿足消費者轉帳與儲值等創新金融服務需求。

乍看之下PChome支付布局好像很完整，但在過去，這三家公司彼此少有合作，各做各的事，難以發揮集團綜效。在去年底PChome接受《數位時代》專訪時，執行長蔡凱文就曾透露，集團內部正如火如荼整合中，未來無論是消費端、商戶端的體驗都會有顯著提升，但具體服務要到今年（2020）第三、第四季，才會有比較具體內容跟外界分享。如今，此計畫也依照規劃時程正式發布。

PChome在去年底就表示，Pi拍錢包的經營策略，將不走撒錢補貼戰術，而是用時間組建自己的生態系戰隊，隨著PChome集團內部支付服務的整合，未來將是市場上不能忽視的重要勢力。