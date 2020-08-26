觀光客進不來，伴手禮如何賣出去？全球跨境交通停擺，外貿業務怎麼做？在疫情時代，跨境電商將成為新基礎建設。
1 疫情過後活下來！零售業的「新基礎建設」是什麼？如何轉型跨境電商？
今年，受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情打擊之下，民眾減少出門、國際交通停擺，讓「如何經營跨境電商」這個問題必須迫切面對，成為零售業者不得不做的功課。
疫情是長期抗戰，專家：電商將成為社會基礎建設
儘管目前在台灣，疫情控制得當，民眾大多回覆到正常生活型態，以目前的國際情勢來看，疫情並不會在短時間內結束，隨時都可以再經歷下一次疫情高峰。因此，許多以觀光客為主要客群的零售業，都必須要想辦法持續維持營收。
在《數位時代》本次訪查中，知名伴手禮品牌海邊走走、一番屋就是由於提早投入跨境電商，才能在疫情期間控制營收跌幅。
被日本旅遊網站Taipei Navi選爲「最好吃鳳梨酥」的一番屋，由於原先日本觀光客占比達9成以上，疫情一爆發，一番屋業績也直接掉了9成。不過與此同時，一番屋在日本樂天台灣館的業績卻逆勢成長，6月與3月相比足足成長了2～3倍。今年下半年，一番屋要進一步增加品項數，期待每個月都能有10%以上的成長。
以包餡蛋捲聞名的伴手禮品牌海邊走走，在3月到4月疫情最險峻時，來客也掉了5成。不過，由於前兩年在港澳星馬建立了知名度，因此，跨境電商的業績依然在疫情期間成長了將近3成。未來，海邊走走希望藉由跨境電商，一步步走向國際更多市場。
另外，不僅是2C的品牌，B2B業務也受到疫情影響。像是經營美甲商品代工的心緹（Ostar Nails）於，在疫情期間由於無法跨國參展，傳統貿易營業額掉了7成，但透過電商的業績逆勢成長，2020年上半年業績即超過去年整年的1.5倍。展望未來後疫情時代，將會減少參與實體展會，把重心逐步轉向以電商外貿。
「疫情之後的電商，勢必要有更大的發展，」商業發展研究院國際數位商業研究所所長戴凡真認為，在未來電子商務不該只是零售產業的商業策略，更該成為一種社會的基礎建設。「我們必須在實體世界之外，建構一個數位世界，才能當實體世界停擺時，社會還能正常運作。」
跨境電商第一步怎麼做？專家有這二點建議
在今年6月，外貿協會與Google、台經院合作發表的《台灣企業跨境關鍵報告》中，針對台灣中小企業在過去一年的跨境電商、數位貿易領域現況做了許多分析。貿協表示，全球受疫情影響實體活動進行，加速數位轉型發展，也讓數位貿易從趨勢性話題轉為共同的長期目標。
報告指出，目前已在已投入跨境電商的中小企業認為，在未來一年內，自己本身的數位貿易業務銷售額預期將成長20%，而有近7成企業也表示，將增加數位貿易資源投入。甚至有65%企業認為，未來一年的跨境電商業務成績將持續成長。
至於經營跨境電商該怎麼開始？戴凡真有二點建議：
第一，不知道如何正確行銷？讓第三方幫幫忙！
「網路行銷成本一定最高，電商最大的團隊也通常在營運層面。」她認為，商品力固然重要，但零售業者經營跨境電商最該重視的是，如何正確接觸到目標市場的消費者，「讓大家最痛苦的都不是產品，而是怎麼讓消費者知道我在這裡。」
像是本次訪查的案例中，來自日本的電商平台樂天市場就擁有日本樂天的廣大資源，可以流暢地與日本消費者溝通，因此開始大力推動「日本樂天台灣館」，協助適合日本市場適合的商品跨境上架。開店平台SHOPLINE也在亞洲7個城市有在地團隊，能夠及時處理在地的金物流、法規等事務；B2B電商平台阿里巴巴國際站則是目前最大的線上外銷平台，能夠了解外貿市場不同於2C市場的狀況。
像是這些第三方平台，都有各自擅長的市場。品牌如何選擇適合自己的第三方合作夥伴，是經營跨境電商時重要的第一步。
第二，電商平台 vs. 開店平台怎麼選？兩個都要有！
「台灣企業跨境關鍵報告」中指出，品牌在選擇電商平台或是品牌官網時，原因各有差異。會選擇電商平台的最大原因，是平台的營運流程與服務，同時也可以透過大型平台獲取知名度與流量。而選擇搭建品牌官網，則是最希望藉此建立品牌形象，提升顧客忠誠度。
但戴凡真認為，「在國外開新市場的時候，這兩件事情通常是並行的選擇。」
她分析，在台灣，許多品牌由於會有各通路定價衝突、互搶流量的考量，因此有些品牌商會只選擇官網販售。但是到了新的市場，由大平台獲取流量與自有官網建立品牌形象這兩件事情同等重要，因此建議上架大型平台與官網必須同時布局。
像是在本次訪查的3個案例中，就皆有針對目標市場的官網或社群，同時也與大型平台合作上架，才能在這次的疫情中，以跨境電商搶得先機。
責任編輯：林美欣
2 一番屋業績掉9成！它如何靠樂天翻倍，繼續賣冠軍鳳梨酥給日本客？
在台北晶華酒店周邊的巷弄裡面，座落著許多銷售著舶來品的名牌精品小店舖，讓「一番屋」這間裝潢老派、經營了30年的小茶行顯得格外不同。
2011年，二代一番屋負責人楊子慶回到家中幫忙，「當時雖然有穩定的客群，但是一直有瓶頸無法突破」，因此他開始研究自家配方，開發自產的土鳳梨酥。一推出就受到日本觀光客歡迎。2015年時，更在專門介紹台灣各景點的日本旅遊網站「Taipei Navi」盲選試吃活動中，被日本人選爲最好吃的的鳳梨酥。
這樣的好評價，讓日本觀光客成為一番屋的主要客群，比重高達99%。但也因為這樣的客群組成，使得今年初全球受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情衝擊時，一番屋的營業額直接流失高達9成以上。在這個非常時期，與台灣、日本的樂天市場合作，成了一番屋唯一能接觸到舊客群的途徑。
「從去年開始，我們就一直在加強台灣與日本跨境的業務，」台灣樂天市場財務長李志興指出。在疫情爆發之前，由於樂天認為在台灣的業務已經相當成熟，是台日樂天平台開始合作的好時機。因此，除了在台灣樂天市場可以看到「日本館」之外，在日本樂天市場，也設立了「台灣館」。
在台灣館中，銷售主力為台灣品牌、或是具有台灣特色的品項，目前站上已累積約50個品牌、近1千種品項。而一番屋就是其中之一。
從去年底開始，楊子慶就在台灣樂天市場的邀約下，開始了解關於上架「日本樂天台灣館」相關事宜，並且開始陸續上架品項。楊子慶分享，「過去也有研究過跨境電商，但是費用實在很高，通常光是開店就要10萬以上成本，還要在日本設立公司。」不過，樂天提供的專案相對門檻較低，加上日本樂天熟悉在地市場，有更多可以運用的行銷資源，因此他選擇與樂天展開跨境合作。
跨境日本業績不斷翻倍！一番屋：將持續擴大上架品項
楊子慶也不諱言，一開始身為一番屋創辦人的父母其實相當遲疑，因此真正開始大力推動跨境電商是在今年2月底，也就是各國開始陸續封鎖的時候。而到了3、4月，一番屋實體門市幾乎沒有營收，跨境電商業績卻開始逆勢成長。像是在今年6月的業績，與3月份剛上架時相比，足足成長了2～3倍；7月的業績又比6月再多成長3倍──這樣的成績，也終於讓父母開始認同跨境電商值得持續投入。
另一方面，一番屋也要開始發展在地客群。因此，「一番茶棧」這個新品牌，近期將會在淡水老街開幕，販售台灣單品茶與手搖飲品項。
除了要吸引台灣在地觀光客之外，「一番茶棧」品牌也會推出更多禮品類的品項，並在日本樂天台灣館上架。站上的品項目前約有10個，下半年也會在「一番茶棧」的助力之下，將品項擴大到20個。
持續加碼投入跨境電商，楊子慶樂觀期待，「今年下半年度，每個月都還能再逐月成長10%業績。」
責任編輯：林美欣
3 沒有觀光客來，「包餡蛋捲」照樣賣到嚇嚇叫！伴手禮店如何克服天災？
在2014年，原先任職於科技公司的海邊走走（HiWalk）創辦人游盛凱，白天在公司當上班族，晚上研發蛋捲，以獨特的「肉鬆蛋捲」、「花生蛋捲」等包餡蛋捲，在台灣競爭激烈的伴手禮市場打下一片江山，創業不到5年，就打下單店月營收破千萬的好成績。
海邊走走的第一間門市，選擇進駐誠品松菸店，這也是與國際市場接軌的第一個節點。海邊走走品牌公關黃乙軒解釋，觀光客很喜歡具有文創風情、口味獨特的包餡蛋捲，買回國後，將蛋捲拍照上傳Facebook、Instagram秀給親友看，連帶幫助海邊走走在國外打開知名度，「也在2015年開始，有港澳星馬的客人上門。」
不過，今年初的疫情衝擊全球，原先專做觀光客生意的伴手禮店苦不堪言。海邊走走的實體店面，在最險峻時，也幾乎掉了5成來客。
但是，由於海邊走走在2015年就開始與開店平台SHOPLINE合作，架設電商平台；也在2017年開始經營跨境電商，將商品賣到港澳星馬4個地區。讓原先的海外客群依然可以透過電商購買，跨境電商業績逆勢成長3成。
選擇電商平台關鍵：要能呈現「品牌主體性」
投入跨境電商有許多管道，為何海邊走走會選擇使用SHOPLINE架設品牌官網，而不是選擇上架電商平台？黃乙軒說，「其它（綜合性）電商平台，我們會覺得沒有辦法呈現品牌主體性。」也就是說，比起上架綜合性電商平台，架設自有官網更能透過視覺呈現整理品牌風格。同時，希望操作簡單、方便也是選擇SHOPLINE的原因。
對於首次嘗試跨境電商的店家來說，「未知」是最大的挑戰。不熟悉的消費習性、文化隔閡、語言差異、金物流基礎建設，處處都是待解決的痛點。「解決『未知』的方式，就是做好『在地化』。」SHOPLINE台灣總經理陳少勤強調。
從2016年起，SHOPLINE陸續有客戶開始有跨足香港、澳門。SHOPLINE從香港為起點，深耕整個亞洲市場，後來陸續在中國深圳、越南胡志明、馬來西亞、新加坡共7個城市，設立了當地團隊。如此，就可以透過在地團隊與台灣成員互通資訊，解決海關、法規、金物流等問題。
這一路走來，海邊走走等於是與SHOPLINE一同成長、進軍不同的海外市場，在2016年起逐漸在港、澳累積起知名度，也在2018年一起拓展跨境市場至新加坡、馬來西亞。
即早布局挺過疫情，未來將一步步拓展更多跨境市場
回憶起經營跨境電商的甘苦，黃乙軒說，剛開始在SHOPLINE品牌官網上單量很小，後來到了2019年，開始在港澳地區走紅。「那時候有碰到大單量，流量很強，大家就很努力一起包貨、出貨，才發現跨境電商的效益比起實體差這麼多。」
如今，海邊走走的網路營收已達到整體的3分之1。在疫情最險峻時，在台灣幾乎沒有觀光客的狀況下，台灣的電商業務依然持平。但來自港澳星馬的訂單，卻成長了2～3成，超越了台灣本地的銷售成績。
其實早在疫情之前，海邊走走就已經開始布局跨境電商，在面對突如其來的疫情衝擊時，能多一個通路策略。黃乙軒說，「在現在的狀況下，就好好經營電商平台，但未來恢復正常之後，會發現線上、線下都是相輔將成的。」
而除了港澳星馬之外，其實SHOPLINE也在許多地方經營在地團隊，今年下半SHOPLINE也將前進泰國市場。海邊走走也會想要跟進嗎？
面對這個問題，黃乙軒說，由於蛋捲還是華人市場比較會接受的食物，因此，如果要拓展新海外市場，會以亞洲為先；但也期待可以到境外更遠的地方。「我們還是一步一步來。」他說。
責任編輯：林美欣
4 二代接班花9年拼電商，疫情反讓營收翻4倍！看美甲廠心緹如何從代工走向品牌
從今年初開始的新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情，不僅影響了全球B2C實體零售，同時也對B2B外貿市場帶來衝擊。
以往，外貿市場都依賴實體展會媒合。但自從疫情爆發以來，實體展會受到限制，大量線下買家轉移至線上進行搜索、交易與採購。跨國B2B採購平台阿里巴巴國際站在疫情爆發後，整體流量達到3位數成長，整體線上訂單也成長了74%。
在台灣經營16年的美甲廠心緹（Ostar Nails）於疫情期間，傳統貿易營業額掉了7成，但透過電商的業績逆勢成長，2020年上半年業績即超過去年整年的1.5倍。
「現在的趨勢就是電商，我們就是想要把電商擴大」，心緹企業品牌總監江芝儀說，展望未來後疫情時代，將會減少參與實體展會，把重心逐步轉向以電商外貿。
二代接手16年指甲油代工廠，點燃電商新契機
時光回到2011年，心緹企業執行長王湘湄的一雙兒女江芝儀與江廷峰，都回到家族企業中幫忙生意。同年在江芝儀的主導之下，開始經營自有官網、進軍電商市場。
在這之前，心緹一直靠著傳統外貿的方式替國際專業美甲用品品牌代工，2011年後才開始針對美甲師這個族群，開始做B2C的商品開發。
「那時候從傳統行業轉型，其實我們不是很看好這件事」。江芝儀回憶，當時只是抱著試水溫的心情，一個人開始搭建自有官網銷售，同時也透過經營Facebook、Instagram等社群平台，試著打進國際市場。
靠「鏡面粉」翻紅，阿里巴巴國際站主動敲門
轉型電商的信心起源於一個可以把任何指甲油加上金屬光澤的「鏡面粉」。「當初是藉由官網，先透過Facebook、Instagram推到美國去，國外爆紅之後再紅回台灣。」江芝儀說，當時鏡面粉使用說明的YouTube影片流量，足足比其他影片多了20倍。在台灣舉辦產品分享會時，有超過百位美甲師出席，就是為了這一個鏡面粉。
到了2017年，阿里巴巴國際站主動敲門。「當時我們做傳統貿易，阿里巴巴國際站就是在搶我們生意，」王湘湄笑著說，「剛好小孩子回來上班，就投下去做了。」
說到在阿里巴巴國際站上的成績，江芝儀回憶，第一年基本上沒有什麼業績，是從第二年才開始獲利，這也讓心緹對整個電商市場的投入更有信心，第二代的自有品牌與電商通路新策略都能繼續營運。
國際美甲師因疫情開始自創品牌，營業額大增4倍
即便第二代的生意已經可以養活電商部門，不造成整個企業的負擔，在2018年時，電商依然只有佔總營收的1%。不過，在今年疫情的嚴重衝擊下，傳統貿易量大跌7成，佈局9年的電商竟成了重要通路。
由於世界各地的美甲師各有自己擅長的手法、風格，需要不同稠度、顏色的美甲產品，因此在心緹的自有品牌生意中，80%是客製化產品。江芝儀分析，「美甲師平常非常忙碌，現在終於開始有時間創造自己的品牌，這就是疫情的時候我們（心緹電商）沒有退，反而成長的原因」。
疫情爆發後，透過阿里巴巴國際站，讓心緹接觸到超過40個國家的客戶，也成功讓電商佔整體營收的比例提升到20％。今年上半年，心緹在阿里巴巴國際站的營業額是去年上半年的4倍。
展望未來，江芝儀表示相當看好電商市場，將會藉由阿里巴巴國際站展開第二個自有品牌規劃，進攻B2C的OEM市場。也就是說，未來若是有小型賣家希望開發自己的美甲商品，直接販售給消費者，今年9月後就可以透過阿里巴巴國際站與心緹接洽，打造客製化商品。
責任編輯：錢玉紘