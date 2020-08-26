今年，受到新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情打擊之下，民眾減少出門、國際交通停擺，讓「如何經營跨境電商」這個問題必須迫切面對，成為零售業者不得不做的功課。

疫情是長期抗戰，專家：電商將成為社會基礎建設

儘管目前在台灣，疫情控制得當，民眾大多回覆到正常生活型態，以目前的國際情勢來看，疫情並不會在短時間內結束，隨時都可以再經歷下一次疫情高峰。因此，許多以觀光客為主要客群的零售業，都必須要想辦法持續維持營收。

在《數位時代》本次訪查中，知名伴手禮品牌海邊走走、一番屋就是由於提早投入跨境電商，才能在疫情期間控制營收跌幅。

在《台灣企業跨境關鍵報告》中，6成以上中小企業認為未來一年的跨境電商營收會成長。 數位時代

被日本旅遊網站Taipei Navi選爲「最好吃鳳梨酥」的一番屋，由於原先日本觀光客占比達9成以上，疫情一爆發，一番屋業績也直接掉了9成。不過與此同時，一番屋在日本樂天台灣館的業績卻逆勢成長，6月與3月相比足足成長了2～3倍。今年下半年，一番屋要進一步增加品項數，期待每個月都能有10%以上的成長。

以包餡蛋捲聞名的伴手禮品牌海邊走走，在3月到4月疫情最險峻時，來客也掉了5成。不過，由於前兩年在港澳星馬建立了知名度，因此，跨境電商的業績依然在疫情期間成長了將近3成。未來，海邊走走希望藉由跨境電商，一步步走向國際更多市場。

另外，不僅是2C的品牌，B2B業務也受到疫情影響。像是經營美甲商品代工的心緹（Ostar Nails）於，在疫情期間由於無法跨國參展，傳統貿易營業額掉了7成，但透過電商的業績逆勢成長，2020年上半年業績即超過去年整年的1.5倍。展望未來後疫情時代，將會減少參與實體展會，把重心逐步轉向以電商外貿。

「疫情之後的電商，勢必要有更大的發展，」商業發展研究院國際數位商業研究所所長戴凡真認為，在未來電子商務不該只是零售產業的商業策略，更該成為一種社會的基礎建設。「我們必須在實體世界之外，建構一個數位世界，才能當實體世界停擺時，社會還能正常運作。」

跨境電商第一步怎麼做？專家有這二點建議

在今年6月，外貿協會與Google、台經院合作發表的《台灣企業跨境關鍵報告》中，針對台灣中小企業在過去一年的跨境電商、數位貿易領域現況做了許多分析。貿協表示，全球受疫情影響實體活動進行，加速數位轉型發展，也讓數位貿易從趨勢性話題轉為共同的長期目標。

選擇上架綜合性電商平台，或是自建品牌官網各有優勢。 數位時代

報告指出，目前已在已投入跨境電商的中小企業認為，在未來一年內，自己本身的數位貿易業務銷售額預期將成長20%，而有近7成企業也表示，將增加數位貿易資源投入。甚至有65%企業認為，未來一年的跨境電商業務成績將持續成長。

至於經營跨境電商該怎麼開始？戴凡真有二點建議：

第一，不知道如何正確行銷？讓第三方幫幫忙！

「網路行銷成本一定最高，電商最大的團隊也通常在營運層面。」她認為，商品力固然重要，但零售業者經營跨境電商最該重視的是，如何正確接觸到目標市場的消費者，「讓大家最痛苦的都不是產品，而是怎麼讓消費者知道我在這裡。」

像是本次訪查的案例中，來自日本的電商平台樂天市場就擁有日本樂天的廣大資源，可以流暢地與日本消費者溝通，因此開始大力推動「日本樂天台灣館」，協助適合日本市場適合的商品跨境上架。開店平台SHOPLINE也在亞洲7個城市有在地團隊，能夠及時處理在地的金物流、法規等事務；B2B電商平台阿里巴巴國際站則是目前最大的線上外銷平台，能夠了解外貿市場不同於2C市場的狀況。

像是這些第三方平台，都有各自擅長的市場。品牌如何選擇適合自己的第三方合作夥伴，是經營跨境電商時重要的第一步。

第二，電商平台 vs. 開店平台怎麼選？兩個都要有！

「台灣企業跨境關鍵報告」中指出，品牌在選擇電商平台或是品牌官網時，原因各有差異。會選擇電商平台的最大原因，是平台的營運流程與服務，同時也可以透過大型平台獲取知名度與流量。而選擇搭建品牌官網，則是最希望藉此建立品牌形象，提升顧客忠誠度。

但戴凡真認為，「在國外開新市場的時候，這兩件事情通常是並行的選擇。」

她分析，在台灣，許多品牌由於會有各通路定價衝突、互搶流量的考量，因此有些品牌商會只選擇官網販售。但是到了新的市場，由大平台獲取流量與自有官網建立品牌形象這兩件事情同等重要，因此建議上架大型平台與官網必須同時布局。

像是在本次訪查的3個案例中，就皆有針對目標市場的官網或社群，同時也與大型平台合作上架，才能在這次的疫情中，以跨境電商搶得先機。

責任編輯：林美欣