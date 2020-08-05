社群媒體在布建購物的體驗上動作頻頻，社群電商全球市場規模將上看2.05兆美元，這一股「社群電商」的魅力，首先實現在「網紅導購力」上。

在2010年、那個還只是iPhone 4的年代，Facebook創辦人馬克．祖克柏（Mark Zuckerberg）就曾表示：「如果要我預測，社群電商（Social Commerce）將會是下一個爆炸性成長的領域。」

10年過去，Facebook持續朝電商邁進，在2020年提供了Facebook Shop一站式的購物服務；旗下的Instagram，也已在2019年推出購物按鈕功能（Checkout）。

社群媒體在布建購物的體驗上動作頻頻，因為根據《MarketWatch》的報導，直至2024年，社群電商的全球市場規模將上看2.05兆美元（約61.5兆新台幣），年複合成長率達31％。

這一股「社群電商」的魅力，首先實現在「網紅導購力」上。

除了體驗外，社群電商把過去消費者在實體購物的情境都整合在一起。 商業發展研究院國際所所長戴凡真

商業發展研究院國際所所長戴凡真指出，網路滿足了消費者想要貨比三家的心態，而過去透過信賴店家或店員的產品介紹，也轉化成網紅們跟粉絲互動所建立起的信任感，並延伸到網紅對產品的推薦度，以及心得分享。

不僅如此，社群電商更強調「消費者為什麼跟你買！」戴凡真表示。

相較於傳統電商跟消費者之間的信任建構在「平台機構」上，社群電商更強調「人際關係」。也就是說，網紅在推薦商品的同時，也創造了一個使用情境（Use Case），讓消費者能擁有跟過去傳統電商不同的消費體驗。

而網紅所擁有的個人特質、形象跟魅力等都能替產品加分，也讓消費者更願意在與網紅之間擁有信任的基礎上，掏錢買單。

不過，這個變現機制如何運作？

愛卡拉（iKala）共同創辦人暨營運長鄭鎧尹分析，若以金字塔方式拆解導購模式，最下層就是網紅轉單（Drop Shipping），這是多數網紅在進行導購的起手式；接著是團購、類似486先生這樣的模式，當網紅確立了自己的影響力跟流量後，就能進一步跟廠商談合作分潤；金字塔頂端則是網紅跟業者聯名推出品牌，這意味著網紅在某些領域上具有絕對影響力，能號召消費者「非他不買」的心理。

但「推出品牌」這個手法，也相當考驗網紅對產品的know-how及粉絲輪廓的了解。網紅經紀公司VS MEDIA台灣總經理羅佩宜就提醒，「畢竟隔行如隔山，若沒有做好萬全的準備就出手，也可能砸了自己多年來跟粉絲累積的信任感。」

在《數位時代》2020年「100大影響力網紅」調查中，從部落格撰寫心得文、做「掃地機器人」團購起家的486先生，以及由電視節目轉型YouTuber的命理網紅雨揚，都是在專業領域累積多年聲量、贏得粉絲信任後，開始跨足電商，將影響力變現。

從財務表現來看，486團購網年營收已破16億元；雨揚成立的公司，則是即將IPO（首次公開發行），爭取資本市場的挹注。

有「家電之王」之稱的486先生，在團購領域裡達到議價、分潤，甚至拓展消費群的影響力。 蔡仁譯攝影

從業配文到自建電商平台，大玩粉絲經濟

整體而言，轉單依舊是現今最大宗的社群變現管道，也就是俗稱的「業配文」。廠商與網紅接洽後，談定影片、文章或社群媒體的發文量，以篇計價。

有「家電之王」之稱的486先生，憑藉個人敏銳的市場嗅覺和消費者洞察，在團購領域裡達到議價、分潤，甚至拓展消費群的影響力。

至於像雨揚這類型的網紅，已經走到鄭鎧尹所定義的金字塔頂端，展開品牌經營。在她的電商平台「雨揚珍品」上，販售各式開運好物，最熱銷的「開運貔貅長夾」，一年可賣出3萬件。

網紅靠著優質內容與專業知識，吸引龐大粉絲追隨，然而，從接業配變現到成立電商品牌、成為企業家，這個以「人際關係」為基礎的銷售模式，仍充滿拉扯，持續考驗著粉絲對於商業化的接受程度。

責任編輯：林美欣、張庭銉