國發基金於今宣布「破百」，3年來投資的新創數目達114家，投入金額達16.28億元。

行政院國家發展基金管理會（以下簡稱國發基金）於今（21）日舉辦「創業天使投資方案」成果分享會，自2018年正式啟動以來，國發基金已投資114家新創企業，核准投資約新台幣16.28億元。

國發會主委龔明鑫表示，2年以來國發基金達成了第一個「百家」，希望下一次招開破百記者會不要再等兩年。同時，他也提到國發基金的前身為「補助性質」，在轉為天使投資後，也希望跟著新創一起長大，「是股東之後，我們也想看到小雞長大。」

3年國發天使已投資百家新創，投資金額達16.28億元

國發基金投資投資新創數量破百，達114家，總投資金額則達16.28億元。 陳君毅攝

國發基金表示，截至今年9月，創業天使投資方案已核准投資114家新創，包含共享行動電源ChargeSpot、以人聲分離引擎為核心的洞見未來、打入半導體大廠的檢測技術邑流微測等，投入金額達新台幣16.28億元，搭配的民間天使投資則達8.85億元。

而國發基金所投資的範疇，第一名是電子科技49家、總體金額最高，達7.52億元，占比將近一半，依序為生技醫療（22家）3.48億元、電子商務（16家）1.36億元。

2018年開跑的國發基金天使方案，第一年在籌備階段僅核准投資8案、投資0.7億元；2019年則核准投資64案、投資8.5億元；2020年截至9月，已核准投資42案、投資7.08億元，年底有望超越去年的數字。

龔明鑫也提到，因應總統蔡英文的「100億投資青年創業計劃」，目前國發基金額度是20億，但隨時準備好加碼到百億，但還需仰賴民間加速器、投資人與新創共同努力，來爭取國發基金的投資。

設立天使投資機構白名單，優化投資「綠色通道」

此外，國發會副主委鄭貞茂也宣布優化創業天使投資的「綠色通道」。

綠色通道是國發基金為了小額投資、促進天使投資人加入投資新創的流程。天使投資人申請投資金額在300萬元以下，通過審核後，國發會將直接跟投同樣的數字，「簡單說就是找到一個天使投資人投300萬，國發基金就投300萬。」鄭貞茂說。

但目前綠色通道的使用率不佳，鄭貞茂表示，主要是300萬的金額很小，再加上國發基金認定的天使投資人希望偏向機構投資人，而非個人。

因此，國發基金針對綠色通道進行修改，設立了天使投資機構白名單，只要在白名單內，國發會後續的撥款與審核都將在2個禮拜內完成。除此之外，也簡化了相關的申請程序、審議的效率，為的就是希望能讓綠色通道真正發揮效用。

責任編輯：錢玉紘