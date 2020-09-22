原先字節跳動與甲骨文已與白宮達成TikTok交易條款，川普也公開支持。但兩家公司又在周一發表了互相矛盾的聲明，讓交易可能又出現新變數。

依TikTok交易條款，字節跳動和甲骨文兩家公司在週一發表了相互矛盾的聲明，這使人們對這筆交易前景產生懷疑。

媒體報導日前稱，字節跳動與甲骨文已經與白宮達成TikTok交易條款，交易的達成將使得川普放棄關閉TikTok，避免在11月3日美國大選前疏遠年輕用戶選民。TikTok在美國已經擁有1億用戶。

字節跳動在週一聲明中表示，新成立的TikTok Global是字節跳動持股100%的子公司，總部將設在美國。TikTok Global計劃在IPO之前啟動一筆融資，融資後TikTok Global將成為字節跳動持股80%的控股子公司。

據報導，啟動這筆融資後，Tiktok Global由甲骨文持股12.5%，沃爾瑪則另持7.5%。但這兩家美國公司皆於上週六表示，TikTok的多數股權將掌握在美國人手中。週一，甲骨文又表示，字節跳動對TikTok的持股權將分配給字節跳動的投資者，而字節跳動將不持有Tiktok Global的股權。

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川普8月14日簽署了一項行政命令，要求字節跳動在90天內放棄對TikTok的所有權。甲骨文和字節跳動雙方在週一的說明，顯然不一致並且相互衝突。

針對雙方關於TikTok交易互相衝突的聲明，川普總統週一在接受福斯新聞採訪時表示，如果字節跳動保持對Tiktok Global的控股權，他將不會批准字節跳動與甲骨文、沃爾瑪之間的交易協議。

而環球時報社論稱，「從美方給出的訊息來看，協議明顯不公平，單方面迎合了華盛頓的無理要求，我們很難相信北京能夠批准這一協議。」

雙方披露Tiktok Global公司的治理安排，並沒有將全部控制權授予甲骨文和沃爾瑪。Tiktok Global董事會由5人組成，沃爾瑪執行長道格．麥克米倫（Doug McMillon）將是其中之一。其他董事包括字節跳動創始人張一鳴，以及字節跳動兩位頂級投資者，即General Atlantic和Sequoia Capital的負責人。其中一位董事尚未提名。

字節跳動於週一表示，「目前的方案中，不涉及任何演算法和技術的轉讓。甲骨文對TikTok美國的原始碼擁有安全檢查的權限。展示原始碼是跨國企業遭遇本土數據安全顧慮的通用解決方案。2016年，微軟在北京成立了技術透明中心，中國技術專家可以查看微軟產品和服務的原始碼，檢測其安全性。2019年，思科在德國波恩開設技術驗證服務中心，用以向德國聯邦訊息安全局公開驗證其5G原始碼是否合規。」

但是，甲骨文和沃爾瑪在週一則表示，「TikTok的所有技術都將轉移到TikTok Global。」

為了給雙方公司完成交易提供時間，美國商務部已經將TikTok在美國程式商店下載和更新的禁令，向後推遲了一周。該禁令原本在當地時間週日生效。

TikTok Global計畫一年內將在美國證券交易所IPO

美國外國投資委員會（CFIUS）一直在監督該交易的談判。

知情人士稱，字節跳動41%股權由美國投資者擁有，因此透過間接計算持股權，Tiktok Global的多數股權實際上是由美國投資者擁有。知情人士還稱，字節跳動與甲骨文、沃爾瑪目前的交易方案，使得TikTok Global估值超過500億美元。

字節跳動在週一聲明中還確認了Tiktok Global進行首次公開招股（IPO）的計劃，「TikTok Global將啟動上市計劃，進一步增強公司治理結構和透明度。」甲骨文也表示，TikTok Global一年內將在美國證券交易所IPO。

字節跳動還表示，「所謂向美國財政部交稅50億美元，是對TikTok未來幾年業務發展所需繳納的企業所得稅和其他經營稅的一個預測。TikTok對未來的發展充滿信心，但實際稅額還需根據業務的實際發展情況和美國的稅收結構而定。對於稅款的預測與此次合作方案無關。」

川普上週曾表示，作為該交易的組成部分，字節跳動將成立一個50億美元的美國教育基金。字節跳動卻對此表示，並不知道這一點。而沃爾瑪、甲骨文和字節跳動的一些投資者則表示，他們將對一項關於城鄉兒童在線課程教育的倡議提供贊助。

責任編輯：文潔琳

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