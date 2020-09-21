WeChat在美國會不會禁用？本周末又出現了許多反轉，加州聯邦法官下達反禁令，美國商務部則表示禁令會延遲一周，騰訊也出面澄清並不是要改名規避法律。

騰訊與旗下的WeChat在本周末風波不斷。9月20日晚間，騰訊方面對在美營運WeCom產品回應表示，WeCom是企業微信的海外版，是基於組織和企業的內外部溝通管理工具，和WeChat是完全不同的產品。

而在此之前，路透社稱，騰訊已將企業微信海外版（WeChat Work）更名為WeCom，「在美國禁令生效前將其作為微信的潛在替代品」。根據美國專利及商標局的記錄，騰訊在8月19日註冊了WeCom商標。

報導稱，騰訊公司的兩位消息人士透露，WeCom不在美國對微信相關交易禁令的範圍內。

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另外，9月20日晚間，環球網轉述《華爾街日報》等多家媒體報導，加州聯邦法官勞雷爾．比勒（Laurel Beeler）在20日下達命令，要求發出初步禁令，以阻止美國商務部禁止下載WeChat的行政命令於20日23時59分生效。

美國商務部曾在18日發布的行政令禁止9月20日後在美國境內與WeChat有關的交易。《紐約時報》稱，鑑於該法官的裁決，相關禁令在20日晚間不會生效。

美聯社稱，比勒法官的裁決是因一組微信用戶的請求下達的。比勒法官認為，美政府的行動將影響用戶的第一修正案權利，針對WeChat的禁令抹殺了他們的交流平台。該法官還認為，美政府有關微信構成「國家安全威脅」的具體證據也「很不突出」。

《華爾街日報》稱，比勒法官在她長達22頁的命令中同意WeChat用戶團體提出的自由言論論述，並說她堅信「對於華裔和華裔美國人的社群，沒有可行的替代平台或應用程式。」而路透社報導則稱，美國司法部曾要求法官不要阻止商務部的行政令。

編按：美國商務部隨後表示，因近期的「正面發展」，禁令生效日會從9月20日延後一週，至9月27日。 騰訊則發布聲明指出：



為了保障美國用戶的基本通信權益不受影響，這段時間我們與美國政府進行了多輪溝通，尋求妥善的解決方案。但很遺憾，雙方尚未達成共識。我們會繼續與美國政府溝通，以爭取長期解決方案。

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騰訊也發佈公告表示，美國現有的WeChat用戶可能可以繼續使用程式來進行交流，但WeChat可能無法在美國獲得新用戶，而現今在美國的用戶持續更新以及WeChat提供的服務質量也都可能會受到負面影響。

騰訊表示，公司正在進一步評估被禁止交易識別對該集團的影響。公司一直並將繼續與美國政府及美國其他利益相關者進行協商，以達成長遠的解決方案。

美國時間9月18日一早，美國商務部在其官網發布了一份聲明，稱對於WeChat，截至2020年9月20日，以下交易將被禁止：

在美國境內提供任何網路託管服務，以支持移動程式的功能或優化。

在美國境內提供任何內容分發網路服務，以支持移動程式的運行或優化。

在美國境內直接承包或分包的網路傳輸或交換服務，以實現移動程式的功能或優化。

在美國境內開發或可連接的軟體或服務的功能中，使用上述移動程式的組成代碼、功能或服務。

不過據了解，這項「下載禁令」並不會禁止美國公司在美國境外通過微信來開展業務，也不會禁止騰訊的其他業務交易（包括在線遊戲業務），也不會禁止蘋果、Google或其他公司在美國以外的任何地方提供微信下載。

責任編輯：文潔琳

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