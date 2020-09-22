104人力銀行分析超過了半導體產業767萬筆求職、求才資料，發現半導體產業月薪已躍居全產業第二，達5.2萬元，且月徵2萬職缺。

104人力銀行（以下簡稱104）於今（22）公布與SEMI國際半導體產業協會共同出版的《半導體產業與人才白皮書》，當中分析了超過767萬筆求職與求才資料，涵蓋10年半導體產業的薪資趨勢、連續5年上中下游的徵才趨勢，以及用人的規格與學歷科系等。

在薪資方面，主要有兩大關鍵數字：一是半導體產業的薪資持續走升，2020年平均月薪達新台幣5.2萬元；二是半導體產業已進入人才國際戰，中高階獵人鎖定工程研發人才，外派中國基本保障年薪為238萬～250萬（不含福利及分紅）。

而若非理組科系想要加入半導體產業，則以採購、客服、業務為較有機會的入門缺口。

徵才現況一：月徵2萬人，人才缺口第9大

截至2020年7月，半導體工作數達19,469個，占全體產業3%，人才缺口排名第9。

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而其中又以下游封測廠的工作機會最多，占41%，職務包含作業員、製程工程師等；中游晶圓製造則占40%，職務包含半導體工程師等；上游IP/IC設計占35.3%，職務有IC設計工程師、演算法開發工程師等。

因企業同時跨上中下游產業鏈，因此占比加總會超過100%。 104人力銀行

地點部分，工作機會分佈以北部居多，占比72%；南部則以13%領先中部的11%，其他4%則來自海外或中國。

徵才現況二：半導體整體薪資，居全體產業第二名

分析104網站上499萬筆求職會員資料，在63個產業當中，半導體產業平均月薪在2020年已達52,483元，僅次於電腦及消費性電子製造業的53,984元，位居第二，第三名則是投資理財業的51,718元，以上也是唯三薪資高於5萬的產業。

如果再依產業鏈細分，半導體上游IP及IC設計屬於附加價值較高的「矽智財」，2020年平均月薪可達6.8萬元。

回顧2010年，半導體產業平均月薪排名只有第4，10年後平均月薪成長了26%。

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若加入學歷考量，台成清交的碩博士生，平均月薪可達5.5-5.6萬元；大學學歷的新鮮人則可達3.5-4萬元。

資料來源：2015～2019年畢業求職者第一份全職工作任職於半導體產業，共計19,912筆樣本。平均起薪的計算方式：五年內第一份工作在半導體產業，且有填寫月薪者進行計算。 104人力銀行

在「非主管職」、「外派中國」方面，分析2016～2020年104 4.7萬筆求職會員資料，外派中國的薪資是台灣北部薪資的1.36倍至1.93倍不等。差距最大的是「生產管理類人員」，外派中國平均月薪為104,285元，是台灣北部54,08元的近兩倍。

而外派中國的中高階主管（經理以上），以工程研發、生產品保資材類薪資較高，基本保障年薪可達250萬元（不含福利及分紅）。

資料期間：2017/1/1至2020/6/30。 104人力銀行

104獵才資深副總晉麗明分析，台灣半導體薪資「比外不足、比內有餘」，建議薪酬福利水平需達同產業鏈的PR75（即，排名前四分之一），能有助人才留任。

徵才現況三：上中游偏愛台成清交博士、中下游偏私校、技職

曾任半導體前五大職缺的工作者，大多畢業自「電機電子、資工、機械工程」科系，愈往上游、學歷愈高，上游多為台成清交碩博士，輔以中正、中央、中山等校；中下游則有傳統老牌私校如逢甲，及部分私立技職大學。

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晉麗明分析，半導體龍頭台積電今年宣布和台、成、清、交、台科、北科六校合作開設半導體學程，由台積電相關主管親自上課，顯現半導體產業「產學研合作」提前攬才的重要性。逢甲大學、明新科大則有地利之便，學校有積極開設產學課程，如明新科大設有「半導體封測類產線」教室，增加學生的就業能力。

徵才現況四：非理工科系也可加入半導體產業

半導體前5大職務例如工程研發/軟體設計、製程封測多需理工背景。但中下游就有較多的非理工科系能加入的職位，以「業務、採購、客服」占比較高，成為非理組科系加入半導體產業的大門，錄取者的科系又以英美語文學系、企管系、國貿系為大宗。

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責任編輯：錢玉紘