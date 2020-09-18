疫情為什麼在台積電身上沒有看到太多的影響？不是因為華為急下單，魏哲家說，是台積電在改變中找到機會，靠創新的商業模式提升自我優勢。

「我們最棒的創新就是創辦人張忠謀一手打造的晶圓代工（Foundry）商業模式」。台積電總裁魏哲家17日在玉山科技協會年會時，以「專注創新，提升優勢」為主題，分享了台積電如何在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情的衝擊下，還能站穩腳步不受影響、甫公布的8月份營收更是創下了1,228.78億新台幣的歷史新高。

魏哲家說，沒有人希望這隻黑天鵝的到來，但既然來了，肯定會改變當前人類的生活模式，而所有的改變都會帶來機會，要如何抓住？他說，「專注創新、提升自我優勢，是每個公司乃至於台積電都該如此」。

究竟疫情改變了人類的哪些生活模式？

魏哲家指出，疫情的到來讓他們觀察到很多事情都是需要靠科技來抗疫，例如研發疫苗。

要不是今時今日科技的技術已達到一定的水準，能透過人工智慧進行分析，那麼疫苗問世的日子可能還遙遙無期；又或是醫療院所能透過5G的協助，讓達文西外科手術系統可以透過遠在世界另一頭的醫師遙控手術，完成不可能的任務，而上述的這一切都需要半導體高端的技術才得以達成，「台積電正式聚焦在這些高科技的發展來造福人類，」魏哲家驕傲的說。

魏哲家說雖然沒有人希望有疫情影響，但是改變帶來機會，企業應該要靠創新來提升企業自我優勢。 簡永昌攝影

那麼台積電面對疫情下的創新是什麼？魏哲家說，對台積電而言，創新就是技術、製造還有張忠謀所打造的晶圓代工商業模式。

台積電的創新：技術製造跟晶圓代工

如今台積電已經在今年第二季量產了5奈米的先進製程，接著預計會是2022下半年量產3奈米製程，魏哲家也說，每一個世代的速度表現都會比前一代增加30-40%、而且功耗可以降低20-30%，這是台積電在技術的創新。而在製造上，除了專注於RD的研發之外，也會思考該如何對社會的尊重，達成節能減碳、少用水的目標。

先進製程 時程 技術 附註 7奈米 2018年量產 FinFET架構 無 7奈米強效版（N7+） 2019年量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光） 與7奈米相比，邏輯密度提升15-20%、 6奈米 預計2020年底量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光） 與7奈米相比，邏輯密度提高18%，且與7奈米設計規格相容，客戶能直接轉移。 5奈米 2020 Q2進入量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光） 與7奈米相比，邏輯密度提高80%、效能提高15%、功耗降低30% 5奈米加強版（N5 Plus） 2021年量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光） 與5奈米相比，5%速度提升、10％功率提升 4奈米 預計2021年Q4試產、2022年量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光） 與5奈米設計規格相容，客戶能直接轉移 3奈米 預計2021年試產、2022下半年量產 FinFET架構＋EUV（極紫外光） 與5奈米相比，邏輯密度提高70%、效能提升15%、功耗減少30% 2奈米 開發中 未定 無

但對於魏哲家來說，台積電最大的創新其實是張忠謀所建立的「晶圓代工」模式。

他說，過去靠著如英特爾、格羅方德這類型IDM的半導體企業，因為他們擁有設計、製造跟封裝的技術，所以當其他只有設計的業者如當今的高通、NVIDIA等無晶圓廠如果想要委由他們製造，可能時間上會慢了許多，這樣會造成不少創新的應用無法快速上市。

台積電的晶圓代工模式變解決了這樣的問題：單純的提供技術，支援所有需要加快創新應用問市的半導體業者。在這個模式下，魏哲家說台積電最重要的不只是技術，而是對客戶的「信任」二字。

客戶將IC設計交由台積電製造，台積電也必須要謹守代工的本分，魏哲家說，其實看著看著，台積電似乎也懂得哪些IC設計是好的、哪些是有問題的，但他們不會自己做、成為客戶的競爭對手，而是取得客戶信任並協助客戶優化IC設計，「因為晶圓代工模式，就是客戶成功、我們才能成功」。

首度鬆口，未來不排斥往高雄設廠

至於外界一直憂心先進製程持續往下發展的台積電，是否會變成更大的吃電怪獸？從108年度企業社會責任報告書中可以發現，隨著製程技術跟複雜度增加的緣故，新機台製程用電量上升，致使10奈米製程以下產品用電量比起16奈米以上製程倍增，原定要比基準年（99年）下降11.5%的目標，反而上升了17.9%。

魏哲家說，全台灣都是台積電的基地，未來也不排除在高雄設廠。 Shutterstock

對此魏哲家解釋，台積電會在節電上持續努力，也會盡可能使用綠電，因為不僅要持續在技術上創新帶給人類更便利的生活，對於社會環境也要尊重，同時也會盡力與政府配合，在節能減碳的前提下，確保台積電在生產上的水、電無虞。

最後，魏哲家也透露台積電走到2奈米、1奈米的節點，都還是會以台灣作為基地，所以近期在台南「攻城掠地」、也確定2奈米落腳新竹寶山，未來也不排除往高雄設廠，「因為全台灣都是台積電的基地，」魏哲家說。

責任編輯：錢玉紘