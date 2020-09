成立即將滿1年的AITA,在21日舉行聯盟會員大會,會長盧超群也設下目標,要靠半導體落實全民AI的願景,讓台灣成為科技界的優勝美地。

漫天都在說AI(人工智慧)很重要,究竟對產業的影響有多大?

廣達董事長林百里21日參加「台灣人工智慧晶片聯盟(AITA)」所舉行的聯盟會員大會上清楚表示,2018年時AI跟物聯網的結合比例約為1成,但到2025年的時候結合比率將會達到百分之百,包括手機、車聯網、智慧音響等都是。

屆時為了要因應龐大的運算與聯網需求,半導體上游的AI on Chip跟下游的AI in System都是要積極發展的。林百里說,廣達現在在做的就是AI in System,而AI on Chip則要交由AITA來協助促進發展。

也因為了解到AI將會在未來各個產業中無所不在,因此從IC設計的上游開始制定遊戲規則跟標準,以利整個半導體產業的運作,一直是AITA在執行的項目。從一開始的80逾家、到今日的破百家,這不僅顯示出半導體上下游產業對於AI未來發展有共同看法,經濟部長王美花更強調,「AI的時代我們肯定要打群架才有勝算。」

台灣「3美」:防疫、半導體、AI

擔任近10個月會長角色的鈺創董事長盧超群表示,這次在新冠狀病毒(COVID-19,俗稱武漢肺炎)的衝擊下,讓全世界看見了台灣的「3美」,分別是台灣防疫奏效、還能用口罩做外交,這是第一美;台灣的半導體產業的技術在全球享有美譽,是為第二美;而第三美,是他給自己的目標,期望透過半導體使台灣能落實AI全民的想像,讓這片土地不再只是科技之島、更是科技界的優勝美地。

要達到這般目的,AITA的任務除了是要建立一個AI的生態系、發展關鍵技術之外,最重要的還是如何加速產品的開發。盧超群也指出,發展上要藉由「策群力」、「重創新」、「建標準」、「重隱私」、「借外力」及「續領先」為其策略重點,銜接國際大廠的程式語言,同時讓不同業者的晶片可以異質整合,產生一加一大於二的效果。

就以共同標準這件事來看,若能將不同半導體業者用一種「共同語言」進行溝通,在研發的費用上盧超群表示將可能減少10%,而開發的時間更能加快25%,有助於AI產業化的表現。

成果一:串連大廠投入AI晶片異質整合

回顧過去這近1年的成績單,盧超群也分享到AITA串起了聯發科、日月光、晶相光和工研院等,共同發展異質整合介面,整合多顆不同製程、功能的晶片,預期將能縮小模組體積約40-60%、降低運算功耗約25-40%,同時也可以提升運算速度約20-35%,對於摩爾定律走向盡頭的半導體,異質整合無疑是一個突破的方式。

成果二:加速神盾開發AI產品搶攻全球市場

此外,指紋辨識IC設計廠商神盾,也在AITA的協助下提升了AI運算效能,縮短開發時程。技術長林功藝就表示,神盾的專長不在AI而是感應器,因此透過聯盟的協助可以縮短開發的時程,同時透過AI的技術讓即便指紋成像不佳的情況下,依舊能提升指紋辨識率,創造出低成本、低功耗、高效能以及具有高防偽能力的屏下大面積光學指紋辨識晶片,預計將於今年第四季完成驗證。

成果三:國際大廠加碼投資

而AITA的成立也讓國際大廠新思科技(Synopsys)看見我國在AI領域的努力,全球副總裁暨台灣區總經理李明哲宣布,將加碼投資台灣、在台成立「AI研發中心」,開發前瞻AI設計整合性軟體,引進AI晶片應用與編譯軟體、異質運算與驗證技術,配合新思科技的矽智財,提供半導體產業AI設計的整合性解決方案,預計將能協助IC設計廠商加快設計的腳步,時間上將能縮短1/3左右。這項加碼投資計畫,李明哲預計於2年內投入約8億新台幣、同時將能建立超過百人的研發團隊。

