成立即將滿1年的AITA，在21日舉行聯盟會員大會，會長盧超群也設下目標，要靠半導體落實全民AI的願景，讓台灣成為科技界的優勝美地。

漫天都在說AI（人工智慧）很重要，究竟對產業的影響有多大？

廣達董事長林百里21日參加「台灣人工智慧晶片聯盟（AITA）」所舉行的聯盟會員大會上清楚表示，2018年時AI跟物聯網的結合比例約為1成，但到2025年的時候結合比率將會達到百分之百，包括手機、車聯網、智慧音響等都是。

包括行政院副院長沈榮津（右4）、經濟部長王美花（右3）等人都出席了21日所舉辦的「台灣人工智慧晶片聯盟」聯盟會員大會。 工研院提供

屆時為了要因應龐大的運算與聯網需求，半導體上游的AI on Chip跟下游的AI in System都是要積極發展的。林百里說，廣達現在在做的就是AI in System，而AI on Chip則要交由AITA來協助促進發展。

也因為了解到AI將會在未來各個產業中無所不在，因此從IC設計的上游開始制定遊戲規則跟標準，以利整個半導體產業的運作，一直是AITA在執行的項目。從一開始的80逾家、到今日的破百家，這不僅顯示出半導體上下游產業對於AI未來發展有共同看法，經濟部長王美花更強調，「AI的時代我們肯定要打群架才有勝算。」

台灣「3美」：防疫、半導體、AI

擔任近10個月會長角色的鈺創董事長盧超群表示，這次在新冠狀病毒（COVID-19，俗稱武漢肺炎）的衝擊下，讓全世界看見了台灣的「3美」，分別是台灣防疫奏效、還能用口罩做外交，這是第一美；台灣的半導體產業的技術在全球享有美譽，是為第二美；而第三美，是他給自己的目標，期望透過半導體使台灣能落實AI全民的想像，讓這片土地不再只是科技之島、更是科技界的優勝美地。

盧超群表示，要透過半導體讓台灣落實AI全民，讓這片土地不再只是科技之島、更是科技界的優勝美地。 簡永昌攝影

要達到這般目的，AITA的任務除了是要建立一個AI的生態系、發展關鍵技術之外，最重要的還是如何加速產品的開發。盧超群也指出，發展上要藉由「策群力」、「重創新」、「建標準」、「重隱私」、「借外力」及「續領先」為其策略重點，銜接國際大廠的程式語言，同時讓不同業者的晶片可以異質整合，產生一加一大於二的效果。

就以共同標準這件事來看，若能將不同半導體業者用一種「共同語言」進行溝通，在研發的費用上盧超群表示將可能減少10%，而開發的時間更能加快25%，有助於AI產業化的表現。

成果一：串連大廠投入AI晶片異質整合

回顧過去這近1年的成績單，盧超群也分享到AITA串起了聯發科、日月光、晶相光和工研院等，共同發展異質整合介面，整合多顆不同製程、功能的晶片，預期將能縮小模組體積約40-60%、降低運算功耗約25-40%，同時也可以提升運算速度約20-35%，對於摩爾定律走向盡頭的半導體，異質整合無疑是一個突破的方式。

成果二：加速神盾開發AI產品搶攻全球市場

此外，指紋辨識IC設計廠商神盾，也在AITA的協助下提升了AI運算效能，縮短開發時程。技術長林功藝就表示，神盾的專長不在AI而是感應器，因此透過聯盟的協助可以縮短開發的時程，同時透過AI的技術讓即便指紋成像不佳的情況下，依舊能提升指紋辨識率，創造出低成本、低功耗、高效能以及具有高防偽能力的屏下大面積光學指紋辨識晶片，預計將於今年第四季完成驗證。

成果三：國際大廠加碼投資

而AITA的成立也讓國際大廠新思科技（Synopsys）看見我國在AI領域的努力，全球副總裁暨台灣區總經理李明哲宣布，將加碼投資台灣、在台成立「AI研發中心」，開發前瞻AI設計整合性軟體，引進AI晶片應用與編譯軟體、異質運算與驗證技術，配合新思科技的矽智財，提供半導體產業AI設計的整合性解決方案，預計將能協助IC設計廠商加快設計的腳步，時間上將能縮短1/3左右。這項加碼投資計畫，李明哲預計於2年內投入約8億新台幣、同時將能建立超過百人的研發團隊。

責任編輯：蕭閔云