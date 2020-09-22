防詐信貸比較平台「貸鼠先生」正式誕生，總統創新獎得主郭建甫，為什麼看好這塊市場？

談起郭建甫這個名字，一般人可能印象不深，但大部分人一定都用過陌生來電辨識軟體Whoscall，郭建甫正是Whoscall開發商走著瞧（Gogolook）的創辦人，今年九月，他才剛因為開發Whoscall，讓許多人免於詐騙、騷擾、推銷電話，獲得第4屆總統創新獎。

過去，Whoscall幫大家擋掉銀行行銷電話，多年累積的資料，幾乎可以說是台灣最大的防詐騙資料庫。

郭建甫開始思考，以防詐為出發點還能多做些什麼？兩年前，他瞄準金融領域，發現許多人因為辦貸款被詐騙，所以他的目標就是，當民眾有資金需求時，透過科技的力量，成為大家的後盾。

今年三月，郭建甫的第二個創業題目誕生，推出防詐信貸比較平台「貸鼠先生」，他為什麼看好這塊市場？

疫情助長借貸需求，卻也讓詐騙案增加

貸鼠先生目前跟國泰世華商業銀行、凱基商業銀行、匯豐銀行、花旗銀行、渣打銀行、王道銀行等六間銀行合作，申貸者只要在平台上輸入欲申貸的金額、貸款期間及是否持有信用卡等基本資訊，最快可以在30秒內算出各家銀行的總費用年百分率、手續費及每月最低還款金額。

不過，市面上已經有許多信貸比較產品，除了基本的比價，Gogolook推出的「貸鼠先生」，究竟有何不同？答案就是Gogolook團隊最擅長的「防詐」。

郭建甫從兩年前開始思考，還能以防詐的出發點，多做一些什麼？兩年前，他瞄準金融領域。 Gogolook

疫情爆發以來，許多人生計受到影響並向銀行借信貸，應付短期資金需求。不過，從事勞動工作的藍領階級若平時沒有跟銀行頻繁往來，並不容易借到錢。

「很多詐騙案層出不窮，」Gogolook創辦人郭建甫一臉憂心地說，一些詐騙集團專門瞄準這些借不到錢的族群，仿冒成知名銀行假裝要借錢，實際上可能是為了騙取個資、錢財。

超傳統一對一客服，卻讓團隊有了意外收穫

貸鼠先生推出真人的「一對一線上服務」，透過LINE、Facebook協助民眾辦理貸款，以及解答對於貸款的疑難雜症。這項看似簡單、超級人工的諮詢服務，卻讓Gogolook團隊有了意外的收穫。

Gogolook產品長謝守澤說，「很多團隊中的工程師其實不知道世上苦人多，甚至不知道信貸的邏輯。」其實這不是沒有道理，一般白領上班族，有每月的薪資往來紀錄作為還款信用依據，向銀行申請信用卡、貸款等服務，一點都不難。

但計程車司機、市場菜販這些藍領階級就不同，他們認真工作，但收的是現金，缺乏與銀行往來紀錄，銀行因為沒有足夠的資料判斷信用程度，就不會借錢給這群人。

貸鼠先生的一對一線上諮詢自三月試營運以來，遇到不少低收入戶的民眾詢問貸款資訊，謝守澤回憶：「當時政府推出紓困貸款，有人就換擔心如果申請了，是否會影響自己申請信貸。」貸鼠先生幫助民眾理解申請貸款需要的資料與步驟，推薦適合的方案，找到願意借錢給這群「信用小白」的銀行。

在沒有大規模廣告、行銷的情況下，貸鼠先生成功核貸總金額突破新台幣一億元、核貸率高於市場平均值30%、超過一千人採用真人諮詢服務、媒合超過二千筆以上的申貸送件。

謝守澤透露，試營運運期間，並沒有專職的客服人員，許多員工都會一起抽空協助回覆，幫助工程師走出同溫層，了解民眾在貸款時，為什麼會被騙？客戶最常問那些問題？

郭建甫說，現在這些經驗都在打基礎，除了可以修正產品的設計，未來這些資料可以進一步發展成聊天機器人（ChatBot），透過人機協作的方式，用更自動化的方式提供諮詢服務。

謝守澤（圖右）透露，是營運運期間，並沒有專職的客服人員，許多員工都會一起抽空協助回覆。 Gogolook

從貸款比價，看郭建甫的「防詐」大夢

現階段貸鼠先生的商業模式相對簡單，協助合作銀行接觸到貸款客戶，成功核貸會彼此分潤。郭建甫認為，如果光看現在的服務內容，確實跟市面上的服務沒有太多創新與區隔，不過，他看好開放銀行的趨勢，隨著第二階段（客戶資料）、第三階段（交易資料）的進展，可以延伸出夠多創新應用、商業模式，讓貸款服務被翻轉。

這可以從服務模式、信用評分兩大面向來看。

以前申請貸款，要到銀行網站一個一個查詢利率及還款資訊，提出貸款申請與文件後，還要經過漫長的審核時間才可獲得貸款。郭建甫說，接下來透過開放API（Open API）串接銀行端用戶資訊，在用戶主動合法授權下，進行跨行貸款快速媒合與審核，讓申貸者可直接在貸鼠先生平台，完成一站式信貸服務。

而為了幫助「信用小白」也能借到錢，Gogolook會用先前在Whoscall創業中擅長的防詐資料庫與AI技術，在用戶主動合法授權之下，提供申請人的電話是否曾被回報為詐騙號碼、高頻封鎖紀錄、廣告興趣等資訊，作為銀行替代性數據，用於信用風險參考，達成「普惠金融」願景。

郭建甫的理想不只如此，他希望有一天，能夠整合Gogolook旗下所有的產品，發展出「信任生態圈」，也希望推動「防詐教育普及化」，透過教育主動防範詐騙於未然。同時強化資料可攜性價值，在開放銀行的概念下，讓用戶主動合法授權自己的資料，運用防詐詐資料庫與AI數據分析技術，打造更安全的金融體驗，進而使社會上不再有人因為詐騙，失去錢財或個資。

Whoscall過去幫大家擋掉詐騙電話，現在貸鼠先生，要幫大家擋下金融詐騙。

責任編輯：錢玉紘