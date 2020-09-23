《華爾街日報》爆料，中國用來報復美國科技企業的黑名單正加速制訂中，據傳華為的競爭對手思科早已入榜，但中國高層對公佈這份黑名單的時間點仍有分歧。

《華爾街日報》週一（21日）報導，中國政府高層對公佈的「不可靠實體清單」的時間點或是否真的要公佈這份美企黑名單存在分歧。

美中關係持續緊張、為了報復TikTok微信被禁，中國商務部上週六（19日）公佈「不可靠實體清單規定」，但正式的清單中有哪些美國企業目前仍不得而知。

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《華爾街日報》週一（21日）引述消息人士報導，用來懲處美國科技企業的黑名單正加速制訂當中，但中國高層對是否真的要公佈美企黑名單或對發布的時間點存在分歧。

中國政府正糾結如何反制川普政府，但又不讓兩國關係急遽惡化，避免美國進一步的打壓，造成不可挽回的損害。

TikTok、微信禁令讓中國商務部修訂「限制技術出口清單」，以協助TikTok母公司字節跳動設定條件，避免其失去美國業務或關鍵技術的控制權。

先前華為被打壓，中國首度宣佈「不可靠實體清單」計畫，未明列規定與美企黑名單的結果，最終促成美中第一階段協議。

消息人士透露，中國領導人習近平要求中國商務部、經濟計劃機構、網路安全管理局和反壟斷監管機構各自列入清單，起初制定黑名單是針對美國科技業，而華為美國競爭對手思科（CSCO–US）是中國各部門都指名封殺的目標。

一些中國官員對發佈美企清單猶豫不決，因為他們認為應該等到美國大選之後再來公佈，以避免美中更大的衝突。

繼TikTok後，川普政府已預告將打擊更多中企，包括阿里巴巴（BABA–US）、中芯國際（SMI–US）和中國移動（CHL–US）。

多家分析機構研判，思科、戴爾，以及洛克希德．馬丁等海外競爭對手及對台軍售企業很有可能會被成為第一批列入中國不可靠實體清單的外企。

滙豐控股（HSBC–US）捲入孟晚舟事件、聯邦快遞FedEx（FDX–US）因華為包裹事件倍受中國批評，也是列入黑名單的潛在首選企業。

責任編輯：文潔琳、蕭閔云

本文授權轉自：鉅亨網