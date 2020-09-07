美國透露正考慮將中芯放上實體清單，引發中芯急發聲明澄清，更有分析師預測中芯「數年內會倒閉」，聯電股價也因此大漲，為何這波操作影響這麼大？

中國半導體產業正面臨美國一步步的封殺。為了加強對中國企業的圍堵，美國國防部發言人透露，川普政府考慮將中芯國際放上實體清單，代表這間中國最大的半導體業者，可能將無法獲得美國的半導體製造設備或技術支援。

美國國防部表示，他們正在與其他單位合作，評估是否應該將中芯國際列入實體清單之中，讓所有出口給中芯的產品，接受國家更嚴密的審查，昭示著中美衝突的升級。

可能遭受美國封殺，中芯急澄清與軍方沒有任何關係

目前實體清單上已有超過300家中國公司，所有被放上這份黑名單的企業都會被限制取得美國技術或產品的能力。出口商要把規定產品販售給受到管制的企業前，都必須先經過美國政府的審核，等同斷絕與美國技術關聯的零組件或設備供應。

由於中國企業與共產黨間的緊密連結，美國一直擔憂中國企業會成為中國政府的代理人，收集美國的敏感資訊，或者在產品中設下後門，供後續入侵竊取資料或掌控系統。

遭受封殺後，中芯國際急發聲明澄清，他們只為消費者與企業客戶提供服務，與軍方沒有任何關係。 中芯國際

而中芯國際則是美國最新盯上的目標。美國國防承包商SOS International上個月的報告披露，中芯國際與中國國防部有所接觸，且軍方研究人員正使用中芯的技術生產晶片。

而得知恐被美國封殺的消息，中芯國際也急發聲明澄清，強調公司與軍方沒有任何關係，他們僅提供消費者與企業用戶服務，對這樣的不實指控深感震撼，並願意與美國政府開誠布公地溝通，化解兩者之間的誤會。

倘若被美國封殺，分析師估「幾年就會倒」

從中芯國際連忙自清，並積極想與美國政府溝通的表現可看出，被放上實體清單對業務的影響有多嚴重。根據《南華早報》整理的資料，中芯前30大供應商中，有10家是美國公司。

證券公司Bernstein發布的研究報告指出，被放上實體清單會嚴重影響中芯的技術能力，美國設備是先進半導體技術研發不可或缺的基礎。此次禁令如同將中芯的生殺大權握在美國政府手上。

Bernstein中國半導體產業分析師馬克．李（Mark li）更不諱言指出，如果遭受美國封殺，「中芯可能幾年內就會倒閉。」也因為被放上實體清單的疑慮，中芯股價一度暴跌23%。

傑富瑞估計，中芯高達50%的設備源自美國，倘若被封殺影響難以估量。 shutterstock

投資銀行傑富瑞更估計，中芯有高達50%的設備源自美國企業，倘若最終被列入黑名單中，不僅對中芯自身，對中國半導體產業，甚至半導體設備產業，都是非常嚴重的打擊，美國對中國半導體產業的攻勢將會更趨猛烈。

中芯主要客戶來源是中國，其主要的38個客戶之中，13間是中國企業，佔據整體比例的34%。其中華為又是最大客戶，占其營收比例的18.7%。如果中芯受到封殺，也可能影響華為獲取晶片的管道，中芯負責華為較低端的晶圓代工業務。

聯電股價飆升10%，被看好中芯遭封殺後獲客戶轉單

而在中芯傳出恐遭到美國封殺之際，投資者也看好其客戶可能轉單給聯電。聯電股價因此暴漲近10%。台灣也是中芯僅次於中國的第二大市場，占其主要客戶比例的26%。美國則是中芯自第三大客戶來源，其中又以高通為最大客戶，主要生產手機晶片，占中芯營收比例的8.6%。

至於為何不是轉單台積電，主因是台積電的產能早已供不應求，短時間不太可能為轉單客戶代工晶片。儘管華為被封殺一度導致台積電訂單流失，這個缺口立刻就被廣大的客戶所填補。

且聯電與中芯在製程技術上更具競爭關係。聯電、中芯與格羅方德同屬於二線晶圓代工廠，主要專注在發展目前已較成熟的製程技術，而非追逐最新的先進製程。

聯電被看好是中芯被封殺後的轉單對象，股價立即飆升近10%。 聯電提供

在轉單效應之外，目前各廠8吋晶圓代工產能都已滿載，假如中芯因美國封殺而退出市場，勢必會使代工價格迎來一波新的漲勢，聯電也可望因此獲得更高的收益。

為了在半導體產業上脫離美國掌控，中國將在下一個5年計畫中，投入10兆人民幣於第三代半導體技術發展，達成晶片供應的自給自足。第三代半導體是以氮化鎵、碳化矽等材料為主，主要用於5G晶片、軍用雷達及電動車上。

根據《彭博社》報導，花旗集團的報告指出，雖然第三代半導體可脫離美國技術的掌控，但主要用於積體電路的第一代半導體，仍然受制於美國技術，且目前沒有任何明確的長期替代方案。

資料來源：CNBC、Bloomberg、南華早報

責任編輯：錢玉紘