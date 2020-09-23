國泰找來上海商銀、新光銀行、陽信商銀、永豐銀行等同業，共同組成跨行聯盟，打破過去金融業單打獨鬥的作戰模式，這項合作究竟有那些困難？國泰又為何能領先？

台灣外銷訂單連續5個月正成長，顯示疫情解封後主要國家經濟需求已顯著回升，也帶動了企業貿易融資需求。

進出口貿易融資在銀行國際貿易業務中扮演重要角色，過去在進行核貸時，企業需提供厚重紙本，銀行則需進行繁複的審核作業，非常麻煩。

為了讓企業融資更有效率，以及強化銀行風險控管能力，國泰金控認為區塊鏈將可以扮演重要角色，宣布推出「環球貿易共享區塊鏈」，讓貿易融資流程數位化。

值得一提的是，這次國泰找來上海商銀、新光銀行、陽信商銀、永豐銀行等同業共同組成跨行聯盟，打破過去金融業單打獨鬥的作戰模式，這項合作的背後，究竟有那些困難？國泰又為何能領先做到？

攜手四家銀行、兩家海運商，國泰組區塊鏈聯盟

「環球貿易共享區塊鏈」背後，結合了國泰金控數位數據暨科技發展中心（以下簡稱：數數發）的區塊鏈技術，以及合作金融機構的貿易專業。

實際做法是，未來當銀行收到企業融資需求時，能在保護交易隱私的前提下，於鏈上快速比對交易與貨運文件，大幅減少銀行作業人員審核文件的往返耗時。因為區塊鏈資訊不可竄改與匿名特性，可以輔助強化驗證相關企業物流、金流等貿易資訊可信度，協助銀行強化風險控管能力，降低交易風險，同時也可提升作業效率。

此外，國泰世華還跟環球航運物流管理平台CargoSmart及長榮海運、陽明海運等國際航運商，規劃串接航運數據，來讓交易流程更順暢。

目前，包括上海商銀、新光銀行、陽信商銀、永豐銀行等銀行，都已經簽署合作意向書（MOU）。

這些合作銀行共同的特點是，本身都很重視數位發展，且已有足夠的轉型基礎與技術能力。國泰說明，這次共同組織的銀行聯盟，是台灣首創以區塊鏈推動企業金融資料交換的金融同業平台，聯盟成員未來都能共享鏈上資訊，來追蹤客戶貿易融資背景並驗證交易訊息。

接下來，聯盟將以此為發展基礎，擴大區塊鏈規模及成員，與更多銀行同業及國際航商區塊鏈等對象合作，豐富平台資料。

國泰領先優勢：罕見自建鏈能力

這次國泰之所以能號召這麼多金融同業共組平台，關鍵在於國泰具備金融業界，罕見的「自建鏈」能力。

近年許多金融機構投入區塊鏈領域，雖然團隊成員有技術背景，但無法自主開發底層架構，大多選擇與區塊鏈新創、國際聯盟合作，金融機構通常專注在商業方案上。

國泰金從2018年起成立自家區塊鏈團隊，研究底層技術，與其他投入區塊鏈的金融業者相比，國泰的優勢在於自己開發私有鏈，不僅掌握核心底層技術，更發展出能真實落地的應用場景，也才能吸引眾多同業，點頭合作。

國泰金控數數發中心數位架構發展部協理張維仁曾分享，過去兩年除了先練功打造自家私有鏈，區塊鏈團隊的使命在於，必須把區塊鏈價值落實、應用到子公司，並找出適合應用的場景與服務，而非為了區塊鏈而區塊鏈。

國泰金控數數發中心數位架構發展部協理張維仁（圖右）曾分享，過去兩年除了先練功打造自家私有鏈，區塊鏈團隊的使命在於，必須把區塊鏈價值落實、應用到子公司。 蔡仁譯攝

自己建鏈有哪些好處？國泰金控數數發中心區塊鏈資深工程師楊俊書分析，未來金控子公司無論要開發任何服務，都可以很彈性地調整功能並部署到鏈上，也能貼近集團的業務需求，更能兼顧金融業最在意的「資料隱密性」，若使用第三方的鏈，彈性空間就沒這麼大。

張維仁補充，「環球貿易共享區塊鏈」就是國泰金控自行建鏈，並採用資料隱蔽性高的『超級帳（Hyperledger Fabric）』許可制區塊鏈架構，允許通道上的節點讀取歷史資料，賦予金融業極高的業務開發彈性。

「相較於單打獨鬥，區塊鏈更適合跨公司、跨產業一起把餅做大。」張維仁表示，「環球貿易共享區塊鏈」正密切規劃供應鏈相關應用，未來將逐步擴大適用場景，拓展多元區塊鏈商業應用出口。

責任編輯：錢玉紘