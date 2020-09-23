台灣人到日本玩最愛逛的零售店之一唐吉軻德，其徵才會於今日正式登場，而其中也有開徵「POP手繪員」，力求把日本原汁原味的風味帶來台灣。

全球擁有超過400家分店的日本知名零售店唐吉軻德，今（23）日於台灣的徵才會正式登場，現場主要是基礎職務的面試，包含收銀員、商品銷售人員、廚房助理、倉管人員等，根據徵才頁面的數字，最低起薪為2.6萬起。

除了基礎職務之外，唐吉軻德也一併開徵部門經理、部門主任、倉管經理、壽司主廚等，從開放的職缺看來，台灣首店應該會與日本MEGA店一樣，會同步販售生鮮食品與熟食。唐吉軻德預計在台灣招募300～400名員工，店面預計於西門町、11月開幕，但確切的地址尚未透露。

原味POP風格海報，也將在台灣重現

其中本波徵才較特別的是「POP海報手繪員」，這是唐吉軻德店面中的一大特色，而接下來在台灣的分店也將徵求3名POP海報手繪員，起薪為2.6萬元，工作內容為：

• 手繪設計/輸出/張貼/懸掛海報與促銷宣傳文宣

• 設計具創意的手繪廣告牌以吸引顧客購物及傳達店鋪商品訊息

• 擅長運用各式風格的字體及圖樣

• 與主管合作以製作合適及吸引顧客的宣傳文宣

POP是廣告形式的一種，全文是「Point of Purchase」，亦即讓消費者產生購買慾望的點為，通常除了會清楚標明價格、折扣之外，看起來也會充滿活力或是抓住消費者的心的號招用語。

顏色鮮豔、活潑，是POP的特點之一。 唐吉軻德日本IG

通常每一間唐吉軻德的店面都會配有1～2名POP手繪員，為唐吉軻德的商品繪製專屬的廣告。2019年唐吉軻德於香港開設店舖時，也同樣開出POP手繪員的職缺。日本唐吉軻德的官方YouTube也錄製了關於POP手繪員工作情況的影片。

讓瑕疵品也賣得出去，靠POP抓住消費者的眼光

POP也與唐吉軻德的發展有密切的關係。1989年，日本創業家安田隆夫（Takao Yasuda）在東京成立唐吉軻德一號店。但更早在1978年，他先於東京開了一間名為「小偷市場」的零售店，用大量壓縮陳列的方式，在小空間內塞進上百種商品，使店內呈現一種「叢林感」，讓消費者逛出樂趣。

而且因為小偷市場初期的商品都是停產品、瑕疵品，安田隆夫在POP上下足功夫。根據《激安王 唐吉軻德》一書所述，初期他會在手寫看板寫上：「這支不確定有沒有墨水的原子筆，一支10元」、「這堆電池一把抓，抓完都算50元」等風趣標語，引起消費者的注意。

責任編輯：錢玉紘