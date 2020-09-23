日本船運業人口快速老化，日本企業計畫利用5G網路技術，打造能大幅縮減人力需求的無人船，目標2040年時半數國內船運都改用無人船。

少子化的衝擊下，日本船運業年齡結構逐漸老化，待現有船員退休後，很可能將面臨人手不足的問題。為預防這樣的局面，日本電信巨頭NTT Docomo正計畫透過5G技術建造無人船，將船運作業自動化。

根據《日本經濟新聞》報導，這項無人船計畫由NTT與日本郵船等40多家企業共同參與，非營利組織日本財團也提供資金贊助，目標2025年讓無人船成功出航，2040年在近海運輸的船隻中，占比達到50%。

日本船運業陷高齡化人手不足危機，5G無人船可能是解方

日本船運業正面臨嚴重的人口老化，根據統計，近海船隻的船員超過半數年齡50歲以上，60歲以上的船員更占整體逾20%。

日本法律規定，國內運輸船不可有外籍船員，且長時間在船上的生活，也令當代年輕人卻步，種種原因使船員年齡結構不可避免地老化，隨著未來幾年年邁的船員退休，人手不足的情況可預見會逐漸惡化。

日本電信巨頭NTT Docomo計畫透過高速、低延遲的5G網路，協助無人船技術開發。 shutterstock

但是，海上運輸占日本國內物流運輸的40%左右，是支撐日本經濟的重要基礎，倘若海運業遭遇難關，影響範圍可能波及日本各行各業。日本對此思考的對策，便是建造少量人手就能遠端管理的無人船。

在無人船計畫的設想中，未來船員將不必親自登船，長時間離鄉背井，只需在岸邊的控制中心操作船隻，平時也能和家人團聚，大大提昇勞動條件，也降低人力需求。而達成這樣願景的關鍵技術之一，便是高速、低延遲的5G網路。

5G技術將為船隻與控制中心的提供連結，同時AI技術則會協助船隻設定航線。倘若5G網路在航行途中失去連結，將利用NTT的行動網路，以及廣播公司完美天空JSAT的通訊衛星作為備用網路。

目前船上的網路速度十分緩慢，普遍只有3G甚至2G的水準，難以滿足無人船的需求，5G網路將成為這項計畫的突破口。

為了防範無人船可能遭受到的駭客入侵，NTT已率先在7月對船上機器進行網路攻擊模擬，並發布了一份成果報告書，對如何防範船上機器受攻擊進行檢討。

估每年可創造1兆日圓商機，日本多管齊下投入無人船研發

按照發布計畫，最快2021下半年會先改造一艘貨櫃船進行無人船測試，預計將從東京灣航行至北海道的苫小牧。日本財團會長笹川陽平表示，他們希望無人船的實驗，能為日本造船、船運業帶來創新，甚至成為未來無人船運的國際標準。

這項無人船計畫目標是在2040年時，使日本國內航運船隻半數改為無人船，如果得以順利實施，屆時只要目前一半的船員就能維持海運網路，同時日本財團估計，無人船可望為整個生態系創造每年1兆日圓的商機，例如網路設備、船隻維護等都需要有企業提供。

且除了NTT參與的這項無人船計畫以外，日本財團還資助了另外4項無人船計畫，包括開發全新的無人運輸船，以及協助載運旅客的小型運輸船等，計畫2021在橫須賀海岸1.7公里觀光航線進行測試。

日本正從多方著手投入無人船技術研發，期望能盡快減低船運的人力需求。 Billeasy on Unsplash

積極投入開發無人船也不只日本，英國勞斯萊斯早在2018年就完成無人船的短程測試，韓國SK電信去年底也宣佈將借助5G技術，打造能夠自主航行、避開障礙物的智慧船。

日本8月時也與中、韓等8個國家啟動了一項新的無人船計畫MASSPorts，制定無人船如何港口內作業的規則。身為海島國家，日本正不遺餘力地想在人力寶貴的超高齡化社會，帶領身為經濟基礎的船運業航向新時代。

資料來源：日本經濟新聞、Nikkei Asian Review、LNews

責任編輯：錢玉紘