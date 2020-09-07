無論是消費面或企業領域，中華電信在5G應用面上，都給出最多且最廣的應用。從VR演唱會到無人機，號召各界業者激發創意。

「開台時間要尊重中華」、「資費設計最後還是要看中華怎麼做」……5G開台前，各家電信高層面對媒體提問，幾乎都把球丟回給中華電信。

身為電信三雄的老大哥，中華電信2019全年營收落在2,075億元，仍領先台灣大（1,244億元）、遠傳（838億元）一段距離。來到5G時代，市場龍頭會如何發展應用創新，自然如風向球具指標意義。

2020年6月30號，中華電信率先宣布5G開台；鳴槍起跑後，也只有他們願意砸費用找五月天代言，傳達5G能帶來的美好願景。

從數量來看，中華電信無論是在消費者、企業領域，都給出最多且廣的應用。像是第一時間獨家提供VR（虛擬實境）演唱會、XRSPACE虛擬等8種消費型應用；建立AR（擴增實境）維護平台，並打造七大類垂直領域13種企業應用。

中華電信以擁有4G/5G最大頻寬、最廣涵蓋的優勢，打造VR演唱會。 KKBOX

數量是比同業多了，那特色呢？

「邏輯思考可以把你從A帶到B點，想像力卻可以帶你去任何地方。」中華電信行動分公司總經理陳明仕引用愛因斯坦名言，認為5G就像是「觸發點」，可以引爆下一個變化，過程中需要跟各領域結合，才有機會激發創意。

他表示，台灣5G市場發展還在初期階段，很難說哪類應用會起飛，但對中華而言，既然掌握了行動網路、ICT（資訊與通訊技術）、雲端資源，只要能精準地號召各界業者，就可以協助大家創造揮灑空間。

派出無人機拍照，傳回4K影像讓AI辨識

無人機，就是其中一項獨特的應用。

中華電信與雷虎科技共同打造的「空中基地台系統」就是一例，透過可載重的無人機，搭載5G小基站（small cell），可在空中滯留約90分鐘，在人、車難以抵達的災區，提供對外緊急通訊。

他們還與中強光電合作，利用5G和無人機完成智慧巡檢。例如，以4K影像畫質拍攝山區高壓鐵塔外觀，透過AI辨識平台，判斷安全性，可減少台電員工冒險檢修受傷的機率。

5G無人機可以代替人力，巡檢全台老舊橋梁、山區高壓電塔。 中華電信提供

針對智慧巡檢，陳明仕指出，在台灣還有非常多應用場域，舉凡高鐵、台鐵的鐵軌，都有機會藉由無人機巡檢，改變傳統的維護方式。在他心中，還有另一個需求最迫切的應用場景：大量的老橋梁。「台灣大概有2.9萬座橋，其中有4成已經蓋了超過30年。這些橋的定期檢驗足夠嗎？能不能更密集地檢修，讓5G無人機派上用場？」

中華電信數位產品處暨新創辦公室處長郭逸樵說，「這當中還有許多要測試合作的地方，像是如何飛得夠近、拍攝清楚影像，又不會造成碰撞。沒有和垂直領域業者討論，缺乏Know-How（產業知識）是辦不到的。」

陳明仕還想像，一旦無人機克服法規問題，增加載重，說不定還能當成「空中快速物流車」，跨縣市提供運送服務，或在有人被蛇咬傷時，運送血清上山。

面對5G應用，中華電信行動分公司總經理陳明仕打了一個巧妙比喻：「邏輯思考可以把你從A帶到B點，想像力卻可以帶你去任何地方。」 蔡仁譯攝影

無論用「廣結盟」、「join together」、「B2B2X」來形容中華的5G應用策略，背後道理都相通──與垂直領域夥伴合作，找尋機會。從無人機，到與AR智慧眼鏡開發商佐臻結盟，以及攜手網聯科技，推物聯網AR協作平台，都是類似案例。

「我們有最大的5G頻寬和最快網速，找夥伴會比想像容易一些。」陳明仕表示，在5G時代，新商業模式很少會是由電信業者發動，「你看跟三立做媽祖遶境高畫質轉播、VR虛擬社交，每一種都還是要借助別人的強項，因為自己做不完的。」

隨著合作夥伴擴充，應用領域變廣，預估中華電信在未來2年內，營收結構會慢慢改變，企業端逐漸成長至30％；再經過2年，又拉高至50％，最終朝向占整體7成營收邁進。「養成一個生態系，不是只需要水而已。」陳明仕強調。

責任編輯：林美欣