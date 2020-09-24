共享機車不只是靠固定費率獲利，GoShare攜手9大企業、25個餐廳品牌，推首個B2B產品，企圖從交通串起GoShare生態圈。

GoShare今年8月成立滿週年，用戶數突破80萬大關，也開始探詢新商業模式可能。看準不少上班族騎共享機車上下班，23日推出首個B2B產品GoShare for business，提供企業專屬車隊服務，首波迎來9大指標型跨產業合作夥伴，從速食業橫跨百貨業，透過騎電動機車減碳的效益，擴大綠色經濟影響力。

9大合作夥伴包括微軟、visa、達美樂、台新銀行、遠傳、微風集團、南山產物保險、樂天桃猿、為台灣而教（Teach For Taiwan），台灣微軟總經理孫基康、Visa台灣區總經理趙麗芳都特別站台力挺。目標一年內創造100萬騎乘、減碳35萬公斤，帶動電動化革命，也為GoShare找尋第二個成長曲線。

首個B2B產品GoShare for business，提供企業專屬車隊服務，首波迎來9大指標型跨產業合作夥伴。 GoShare

GoShare推商用方案，結合CSR認證計算碳足跡

機車是許多人生活中離不開的交通工具，為滿足重視環保、綠能的企業，一個更乾淨的移動服務—共享電動機車成為不二選擇。

GoShare for business提供三種方案：企業騎乘金、企業帳號服務、企業專屬車隊，另有車隊管理平台，方便企業管理員工騎乘並追蹤方案成效。不過企業帳戶的方式，過去WeMo Scooter就有提供類似服務，提供企業以優惠的價格租借路邊的共享機車。

不過特別的是，GoShare還能幫助企業計算騎電動機車所減少的碳足跡，透過與第三方驗證單位合作，每月還能收到騎乘里程、騎乘時間、空汙排放減少量及帳單彙整的分析報告，方便企業做CSR（企業社會責任）報告，簡化額外找尋第三方單位計算碳足跡的手續流程，把騎電動機車的減碳效益發揮最大，這也是首家共享機車業者提供碳足跡計算服務。

在企業專屬車隊部分，不限定GoShare的營運範圍，例如新竹、屏東、花蓮的企業用戶也都可以使用，不只是賣車，GoShare也提供「GoShare Care」 ，協助車輛定期保養與支援服務。

GoShare新事業總監姜家煒舉例說，合作夥伴達美樂雖然有自己的外送車隊，但碰到外送尖峰時刻，店內機車不夠用時，外送員就能打開GoShare App的企業帳戶，以優惠的價格租借路邊的GoShare；或是買斷GoShare車輛及管理平台，納入達美樂自家的外送車隊，不只是達美樂，momo、宅配通都曾表態因應燃油車有不環保問題，擬打算把物流車隊汰換使用電動機車。

雖說是買斷GoShare車輛及平台，但因為還是使用Gogoro電池，預期可能還是得負擔電池月租費。

嚴選25家餐廳品牌，串起永豐QR Pay掃碼支付

而共享機車不單單是A點到B點的移動，GoShare透過搜集用戶的移動數據，進一步分析用戶行為，串起吃喝玩樂的生活場景應用，像是今年三月聯合台北餐酒館與酒吧的Lady‘s Week，六月進軍台南推出美食地圖的行銷活動，攜手在地商家推出GoShare騎士專屬優惠。

GoShare App新增「GoShare Select 挑剔指南」，網羅 25 家台北人氣餐廳品牌、43 家分店，使用首創 SCAN & PAY 掃碼支付體驗，享用餐折扣。 GoShare

為強化用戶的黏著度，GoShare朝美食下手，透過大數據、內部委員會嚴選台北25家指標型餐廳、共43家分店，從韓式料理到在地台味美食都有。當消費者騎車到餐廳用餐、結帳，一個GoShare App就能搞定，還提供最低64折用餐折扣

為串起支付金流最後一哩路，GoShare結盟永豐銀行，在GoShare App內整合永豐QR Pay掃碼支付，並在合作店家擺放QR Code，直接掃描就完成支付，還可以知道折扣多少錢，消費者不需額外開啟其他行動支付App，從騎車、用餐、結帳的體驗零斷點。

為串起金流服務，GoShare App推出「SCAN & PAY掃碼支付」，從租車、用餐、支付體驗一氣呵成。 GoShare

永豐銀行零售金融處處長吳建毅表示，這是QR Pay掃碼支付首度與企業結盟合作，過去QR Pay在台北魚市、建國花市等公有零售市場相當普及，透過與GoShare合作，進一步走進街邊店，讓更多小型商家可享有無現金支付。

甚至有機會拓展到旅宿業，「只要營業行為，業者只要線上申請掃碼收單，未來就是一支手機搞定付款，」讓台灣的支付環境更便利。

GoShare大動作宣布與9間企業組織、25個餐廳品牌合作之舉，並導入QR Pay解決支付最後一哩路，從交通串起的GoShare生態圈儼然成形，開啟未來更多想像空間。

責任編輯：錢玉紘