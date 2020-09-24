拚3年，宏碁與台大醫院聯手開發拿下台灣第一張眼科AI智慧醫材藥證，宏碁創辦人施振榮表示，宏碁的使命是讓醫師睡覺時也能對人類做出貢獻！

宏碁集團宏碁智醫與台大醫院合作研發的「眼科AI輔助診斷軟體」，能協助醫生判讀糖尿病患者視網膜病變，精準度高達95%以上，23日宣佈取得食藥署核發的眼科「智慧醫材」許可證（TFDA），成為台灣第一張針對眼科診斷發出的智慧醫材許可，10月即將商轉。

利用AI協助醫師分析病理資料已不罕見，心電圖判讀現在多透過AI執行，每十張只有一張會送到心臟科請醫師鑑定，醫師工作量減少，台大醫院身為台灣醫院之首，更加速擁抱智慧科技，今年2月成立智慧醫療中心，積極發展各式診斷工具，院長吳明賢表示，接下來會開發乳房腫瘤、主動脈鈣化、超音波、心臟腫瘤自動判讀。

宏碁宣佈跟台大醫院合作3年，終於拿到食藥署發出台灣第一張AI輔助診斷軟體智慧醫材藥證，圖右二為台大院長吳明賢，右三為宏碁創辦人施振榮。 ACER

但台大跟宏碁合作的眼科AI輔助診斷軟體是第一個拿到TFDA的智慧醫材，將推廣到各醫療院所，由於糖尿病患者以新陳代謝、家醫、內科為主，眼科是確定有病變風險才會轉介，但各科醫師學有專長，患者每年定期做視網膜檢查，希望利用AI「輔助」新陳代謝及家醫科醫師做眼底判讀。

AI是否取代醫師也成現場關注焦點，「不懂AI的（醫師）會被AI取代！醫師不會被AI取代！」吳明賢表示，自駕車可以全自動，但醫療不可能全自動，最後一定要有人負責把關，但AI確實讓「診斷性」醫師減少，病理科醫師將減少，診斷過程過去要10位醫師，最後將只需3~5位，留下真正很厲害的，治療部分則不可能被AI取代。

施振榮：醫療是台灣轉型重要方向

宏碁創辦人暨榮譽董事長施振榮指出，資通訊與醫療為台灣轉型升級的重要方向，去年宏碁跟諾華簽訂智慧醫療跨界聯盟，簽訂合作備忘錄MOU，此次智慧醫材許可證申請成功，諾華扮演顧問角色，除指導藥證程序，未來也將協助推廣到各院所。

宏碁投入眼科AI輔助診斷軟體發展3年，今年送食藥署申請，半年內完成認證。接下來，施振榮要求宏碁加速讓AI落地，目前美國2018及2020年發出兩張AI眼科輔助診斷軟體藥證（FDA），但還不普及，期望台灣加速導入普及後，內銷帶動外銷，提高台灣附加價值，對GDP的貢獻會比資通訊產業大得多。

糖尿病患者是視網膜病變高風險群，建議一年至少做一次眼底視網膜檢查。 台南市北門區衛生所官網

「我們的使命是要讓醫師在睡覺也能對人類做出貢獻。」施振榮說，期望衛福部領導產學界一起跨域共創價值，而諾華也將協助海外推廣，希望台灣轉型升級有更多案例，把格局放大。

糖尿病患者眼底攝影率偏低，AI幫大忙

根據「2019台灣糖尿病年鑑」統計，台灣糖尿病盛行率已經超過9.32％、全台糖友病患超過220萬人；糖尿病會併發血管病變，糖尿病視網膜病變比一般人風險高25倍，患病10年後，視網膜病變發病率高達6成，20年內發病率高達9成。

為減少失明風險，衛福部健保給付患者每年定期做一次眼底攝影，但2019年為例，真正接受眼底檢查比率僅45.54%，台大內科部教授莊立民表示，這主要歸因於醫師人手不足，病患接受篩檢可親近性低。

宏碁宣佈跟台大醫院合作3年，終於拿到食藥署發出台灣第一張AI輔助診斷軟體智慧醫材藥證。 ACER

宏碁智醫總經理許銀雄也是宏碁前瞻技術總處長，他表示，此次合作以宏碁的AI技術與資通訊經驗、台大醫院的醫療專業及臨床試驗，與台灣諾華在臨床試驗設計上的顧問諮詢，三方合作利用國外EyePACS平台臨床5萬張海外患者眼底攝影照片，及台大醫院2,000多張臨床糖尿病視網膜病變患者眼底照片，透過5位眼科醫師標記，再使用深度學習技術訓練AI模型。

莊銀雄表示，加上亞洲眼底視網膜照片圖庫訓練，AI模型更有利於判讀亞洲人，加上該這套AI模型適用眼底鏡4種機型（含Canon及Topcon），敏感度95%，特異率90%，比美國2018年發出FDA許可證的第一套AI眼科智慧醫材IDx-DR相比，可相容眼底攝影機型多，更瞭解亞洲人種。

AI白話文：

敏感度（Sensitivity）：有病患者不要被漏被判讀罹病的比率

特異率（Specificity）：沒有病徵的患者被判讀為無病的比率

2020年8月美國又發出第二張眼科智慧醫材FDA給EyeArt，該AI敏感度96%，特異率92%，數字分數不錯，不過該產品相關消息尚不明。

宏碁拚非PC業務，今年上看20%

宏碁董事長陳俊聖指出，拿到FDA後下一步就是商轉，已有多家院所表達合作意願，宏碁也跟三總及中研院合作血液腫瘤判讀，由於醫學研究需要時間，不必期待馬上宏碁就會再發表下一個AI醫療產品。

宏碁眼科AI模型可以相容多種眼底鏡，圖為Canon CR 2-AF機型。 科林儀器官網

至於海外市場，陳俊聖表示會一步一步來，先把國內市場做好，而這次拿到FDA就已經跨出一大步，第一次的過程最難，未來走通後，會有更多AI模型爭取FDA。他也指出，海外未來會先以可以橋接（Bridge）台灣FDA許可證的國家優先推廣，莊銀雄補充，由於美國9月已許可保險給付AI判讀費用，未來台灣也十分可期待。

宏碁目前非PC營收占比15～20％，推算約400~500億元，陳俊聖表示未來類似跟台大合作的智慧醫材FDA將陸續看見，非PC業績占比也將逐漸提升。

責任編輯：蕭閔云