緯創與恩主公醫院於門診、臨床啟用「遠距傷口照護系統」、「智能醫療語音平台」、「ICD-10 CM智能推薦」（國際疾病分類系統）等3項服務。

合作超過一年時間，緯創集團旗下緯創醫學科技與恩主公醫院今（20）日宣布啟動智慧醫療流程，預計25日正式於門診、臨床啟用「遠距傷口照護系統」、「智能醫療語音平台」、「ICD-10 CM智能推薦」（國際疾病分類系統）等3項服務。

恩主公醫院門診大樓智慧升級，3大亮點是什麼？

恩主公醫院位於新北市三峽區，雖非大型醫學中心，屬於醫療分級制度中的第三級「區域醫院」，但仍致力於導入智慧醫療應用；如遠距傷口照護系統，就是從社區患者角度思考而來。

傷口照護系統可透過手機鏡頭自動判定傷口大小。 吳元熙攝影

「其實，醫院很多時候記錄患者傷口狀況，都是用LINE在做溝通。」恩主公醫院執行長兼院長吳志雄指出，與緯創合作的系統除了可結合智慧型手機拍攝自動上傳、自動辨識傷口範圍（大小），同時建立了一套傷口資料庫及溝通平台，方便各類臨床傷口照護者掌握患者傷口情形，縮減70％的記錄步驟。

恩主公醫院醫務部主任、一般外科主治醫師張漢隆解釋，這套系統有3大特點：

1. 用手機就能拍

不需專業器材，無論是醫療從業人員或一般民眾，只要具備拍照功能的手機就能拍下傷口照片。

2.系統使用簡便

上傳照片、記錄病灶時間從5分鐘壓縮到10秒，且能直接連通醫院資料庫。

3.權限開放

不只院內醫師使用，可開放他院、一般護理機構，甚至患者自行記錄。

「過去有患者來問我，兩個月前的傷口長什麼樣子，我其實只能透過文字記錄給答案。」張漢隆笑說，透過影像記錄，傷口雖然很直覺、清楚，但實務上醫師並不會每次都這樣做，原因就是過程太過繁複。而有了系統後，不只能給患者更好的醫療照護體驗，當他們回到家中、護理機構，也可以持續由照護者記錄傷口變化，提供未來看診時參考。

醫務管理、語音問診紀錄，兩大應用實踐智慧醫療

針對院內醫護人員，恩主公醫院也分別啟動兩項應用。

首先是「智能醫療語音平台」，主要協助護理人員簡化工作流程，可以藉「說話」方式記錄病患每日狀況，辨識準確率從初期的70％，到目前超過95％。

「臨床用語有不少中、英夾雜句子，緯創在這部份花了許多功夫，」吳志雄強調，這套系統不只有語音辨識，重點是這些翻譯出來的文字「該放到哪裡」-- 可否歸檔至特定記錄區塊、結合行動護理車 ，雙方耗費不少心思討論。

恩主醫院護理部則表示，目前院內語音服務導入普及度約7成，隨著上線時間增加，看好可大量減輕前線護理人員負擔。

恩主公醫院認為，與緯創的智慧醫療合作目標，是從區域醫院角度思考患者、醫護人員痛點。 吳元熙攝影

另外，「ICD-10 CM 智能推薦」則與醫師、醫院管理大有關係。

ICD-10 CM是一套疾病分類編碼，無論醫師在病歷上所寫的診斷、處置，都能對應到各個細微的分類。

傳統作法，需由醫師選取對應的編碼。緯創透過大數據與AI打造推薦系統，可分析關鍵字快速找尋所需編碼，從前端讓醫師掌握病人診斷，繼而減輕疾病分類師工作負荷，亦同時提高院方健保給付效益。

緯創醫學科技總經理黃俊東表示，這套系統正和5間醫學中心洽談中。

黃俊東還指出，相較於母集團緯創營收達8,000多億元，緯創醫學的營收占比相當小，多數台廠也是如此，很少有人年營收超過50億元，多在10~20億元之間。相較於成為緯創的營業額引擎，緯創醫學的成立初衷仍在於服務人群。

責任編輯：張庭銉